Comisionado del condado acusado de borrar textos antes de la votación sobre viviendas en Red Rock Canyon

marzo 11, 2022 - 10:21 am

El comisionado Justin Jones habla durante una conferencia de prensa en el exterior del edificio del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas, el martes 2021, para instar a la adopción por parte del condado de una resolución para conservar el 30 por ciento de las tierras y aguas de Nevada para el año 2030. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El comisionado del Condado Clark, Justin Jones, ha sido acusado de borrar los mensajes de texto que envió y recibió antes de una votación clave en 2019 que efectivamente retrasó un controvertido proyecto de viviendas propuesto con vistas al Red Rock Canyon.

Los textos fueron buscados como prueba por los abogados del promotor Gypsum Resources LLC, como parte del procedimiento federal de bancarrota del Capítulo 11 de la compañía y de la demanda en curso contra el condado y los comisionados, a quienes el promotor culpó de los retrasos del proyecto a lo largo de los años que, según dijo, alimentaron gran parte de su predicamento financiero.

Los abogados de Gypsum Resources se han interesado especialmente por las comunicaciones que Jones mantuvo con otras personas antes de la votación unánime de abril de 2019. Pero una auditoría externa reveló que los mensajes de texto relacionados habían desaparecido del teléfono móvil personal de Jones, según una reciente presentación legal.

Las acusaciones de que Jones destruyó pruebas siguen a la afirmación del promotor el año pasado de que Jones -uno de los mayores opositores al proyecto propuesto- orquestó un acuerdo a finales de 2018 equivalente a un “quid pro quo” con el gobernador Steve Sisolak, entonces comisionado, para impedir la urbanización.

El resultado de las acusaciones más recientes, tal y como explican los abogados del promotor en los archivos judiciales, es que Jones “destruyó registros públicos en un esfuerzo por ocultar sus incorrecciones en relación con Gypsum”.

Los registros públicos en Nevada incluyen incluso las comunicaciones en dispositivos privados si el asunto está relacionado con la prestación de servicios públicos.

‘Implacable campaña de desprestigio’

En recientes presentaciones ante el tribunal, los asesores legales del promotor afirmaron que Jones intentó ocultar la destrucción de los mensajes y que el condado tomó pocas medidas para preservar otras pruebas. Los abogados de Jones y del condado desestimaron las acusaciones como un intento de gran alcance por parte de Gypsum Resources de tapar agujeros en su caso y desviar la atención de los fallos autoinfligidos.

“Gypsum y sus abogados han emprendido una implacable campaña de desprestigio contra mí desde el día en que yo y mis colegas de la Comisión votamos unánimemente para que Gypsum cumpliera sus propios compromisos en relación con su mal concebido plan para urbanizar miles de casas en Red Rock Canyon”, dijo Jones en una declaración al Review-Journal.

“Esta más reciente presentación legal es solo más de los mismos ataques personales vengativos diseñados para reforzar sus esfuerzos por llevar al condado a la bancarrota”, añadió.

Está pendiente una decisión judicial sobre la petición de Gypsum Resources de convocar una audiencia para imponer sanciones a Jones y al condado por la supuesta destrucción de pruebas. Jones dijo que “confía en que el tribunal verá a través de la cortina de humo de Gypsum y denegará la petición”.

Promotor critica correo electrónico

Jones, abogado y ex senador estatal, representó a la organización ambientalista sin fines de lucro “Save Red Rock” a finales de 2018 cuando luchó contra el proyecto de vivienda propuesto en el sitio de Blue Diamond Hill, una mina de yeso en funcionamiento. En ese momento, Jones era candidato a la comisión del condado y Sisolak era un comisionado que se postulaba para gobernador.

El año pasado, los abogados de Gypsum Resources destacaron un correo electrónico previo a las elecciones de octubre de 2018 enviado por Jones a un asesor de la campaña de Sisolak, en el que se sugería que Sisolak podría recibir el apoyo público de los activistas medioambientales -y Jones podría desestimar la demanda de Save Red Rock contra el condado- si Sisolak se oponía a una votación sobre el proyecto.

Días más tarde, Sisolak anunció su apoyo a retrasar cualquier votación hasta después de las elecciones, cuando se sentasen dos nuevos comisionados; uno de los cuales acabó siendo Jones. La postura le valió a Sisolak los elogios públicos de la Nevada Conservation League y, dos semanas después, Save Red Rock retiró su demanda contra el condado y Gypsum Resources.

Jones y la campaña de Sisolak negaron haber actuado mal en junio, poco después de que el correo electrónico se hiciera público en los tribunales.

Pero el asunto resurgió en una presentación el mes pasado de los abogados de Gypsum Resources. Vincularon la secuencia de acontecimientos a una decisión de 6-0 tomada por los legisladores del condado el 17 de abril de 2019 -con Jones recién sentado en la comisión- para denegar la solicitud de Gypsum Resources de renunciar a una condición necesaria para seguir adelante con un plan preliminar de construcción de tres mil viviendas.

Esa condición -que Gypsum Resources recibiera primero la aprobación de la Oficina de Administración de Tierras para construir una carretera que llevara al sitio- se derivaba de un plan conceptual de 2011 que el condado había aprobado.

Búsqueda de textos

Los abogados buscaron recientemente más información de Jones, que es un testigo material de sus reclamos contra el condado y la comisión, aunque no es una parte nombrada en la demanda.

La demanda se presentó un mes después de la votación de abril de 2019. Alega, entre otras cosas, una toma de posesión por parte del gobierno, parcialidad e incumplimiento de contrato en relación con un acuerdo entre ambas partes de hace más de una década que dio lugar a ciertas condiciones para el proyecto propuesto. El condado presentó posteriormente una contrademanda.

Jones fue depuesto el año pasado y se le citó para que presentara todos los textos “relevantes” para el caso, lo que dio como resultado seis mensajes de después de la votación de abril de 2019, según una presentación judicial del 7 de febrero.

En una presentación ante el tribunal casi dos semanas después, los abogados de Jones dijeron que estaba claro que había producido todos los textos que eran razonablemente accesibles para él.

Pero los abogados del promotor dijeron que habían recibido mensajes de texto de otras personas con las que Jones interactuaba que mostraban que había recibido y enviado textos antes de la votación. En un intercambio de mensajes de texto de finales de octubre de 2018 entre Jones y Andy Maggi, en ese momento jefe de la Nevada Conservation League, Jones comentó: “Bueno, estoy haciendo mi parte. Si Sisolak no quiere jugar, esto le va a estallar en la cara mañana”, según la presentación judicial del 7 de febrero.

Auditoría revela que faltan mensajes

En respuesta a una solicitud de los abogados de Gypsum Resources, el tribunal de bancarrota ordenó el año pasado una imagen forense del teléfono de Jones y de sus cuentas de iCloud.

La auditoría de terceros descubrió que todos los mensajes de texto de Jones que llevaban a la votación de abril de 2019 habían desaparecido y eran irrecuperables, según la presentación judicial. El mensaje más antiguo en el dispositivo de Jones era de aproximadamente seis horas después de la decisión unánime de la comisión de denegar la solicitud de exención del promotor.

En una presentación ante el tribunal el 22 de febrero, los abogados de Jones dijeron que la solicitud de Gypsum Resources de comunicaciones electrónicas que se remontan a una década no se hizo hasta mayo de 2021, más de dos años después de la votación, y que él había producido “un gran número” de documentos de múltiples cuentas de correo electrónico y de redes sociales, así como de múltiples dispositivos.

Sin embargo, sus abogados no discutieron las conclusiones de la auditoría, según las cuales el mensaje de texto más antiguo de su teléfono era del 17 de abril de 2019. Tampoco dieron ninguna explicación, pero dijeron que Jones no puede enfrentarse legalmente a sanciones porque no es parte en el juicio.

¿Inconcebible o irrelevante?

El condado argumentó en una presentación separada el 22 de febrero que cualquier información que pudiera haberse extraído de los textos de Jones era irrelevante para los reclamos argumentados por Gypsum Resources y que, de todos modos, no podía usarse en el tribunal.

El condado también dijo que no sabía que Gypsum Resources iba a demandar, en el momento de la votación de abril de 2019, ni sabía de ningún mensaje en el teléfono de Jones, lo que significa que no incumplió su deber de preservar las pruebas. Y dijo que Gypsum Resources no salvaguardó la información relacionada de sus propios representantes.

Lisa Mayo-DeRiso, portavoz de Gypsum Resources, dijo que el promotor ha luchado contra una legislación tendenciosa, las protestas del público y las violaciones de los derechos de propiedad en sus esfuerzos durante casi dos décadas para construir viviendas en Blue Diamond Hill.

“Pero la destrucción de pruebas, las maniobras políticas y el uso de un asunto público exagerado como herramienta política para catapultar unas elecciones es inconcebible”, dijo en un comunicado.

Mayo-DeRiso participó anteriormente en la campaña de Save Red Rock para preservar la zona y hacer retroceder la urbanización, pero dijo que cambió de apoyo tras conocer el trasfondo político de la oposición al proyecto. En particular, también está ayudando a la campaña de la comisionada de planificación del condado, Jenna Waltho, que se postula contra Jones para ser comisionada del condado.

La comisión aprobó por unanimidad una versión reducida de los planes del promotor en agosto, autorizando la construcción de 280 viviendas de lujo en 563 acres.