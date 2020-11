Comisionado del Condado Nye se enfrenta a demandas relacionadas a la Ley CARES

El comisionado del Condado Nye, Leo Blundo, se entregó a las autoridades en relación con las acusaciones de que votó en los programas de ayuda financiera de la Ley CARES mientras se beneficiaba financieramente de ellos.

La Oficina del Alguacil del Condado Nye (NCSO, por su sigla en inglés) reveló que Blundo, de 36 años, de Pahrump, fue arrestado por cargos de conducta inapropiada por parte de un funcionario público, intento de conducta inapropiada por parte de un funcionario público, comisiones ilegales, beneficio personal y compensación de un funcionario público, y otras violaciones.

En una declaración de la oficina de la alguacil Sharon Wehrly, se dice que los cargos se derivan de una denuncia de que Blundo estaba “involucrado en decisiones que le proporcionaban un beneficio personal y monetario”.

La Oficina del Alguacil declaró que una investigación demostró que Blundo votó en agosto durante cinco reuniones diferentes sobre las políticas de la Ley CARES. El proyecto de ley federal de alivio para el coronavirus proporcionó ayuda a los que sufrían dificultades financieras causadas por el COVID-19. Las políticas de financiación que Blundo votó afectaron la ayuda a los necesitados de renta personal, renta de negocios, pérdida de negocios y gastos de equipo de protección personal debido a la pandemia.

“Durante este tiempo, el comisionado Blundo había recibido más de 10 mil dólares de los fondos de CARES para pagar la renta de su residencia personal, y había solicitado fondos para su negocio que aún no ha recibido”, informó la Oficina del Alguacil en un comunicado.

Blundo emitió un comunicado el jueves a través de su vocera, Lisa Mayo-DeRiso, alegando que estaba sorprendido y enojado “con los cargos infundados” presentados en su contra.

“Mis acciones no fueron de naturaleza criminal, y sería mejor que se trataran bajo las leyes de ética de Nevada y NRS281A (ley estatal que trata de la ética en el gobierno)”, dijo Blundo. “Me defenderé ardientemente en este asunto”.

La Oficina del Alguacil agregó que Blundo reveló en al menos una reunión que tenía un negocio local y que estaba solicitando dinero, pero durante la misma reunión votó para aprobar estos puntos de todos modos.

“Durante una de las reuniones, el comisario Blundo señaló específicamente que no recibió ningún beneficio monetario”, mencionó la Oficina del Alguacil. “Sin embargo, ya había recibido dinero personalmente de la financiación, y tenía varias solicitudes pendientes”.

La ley estatal prohíbe a los comisionados del condado votar en los temas de la agenda por los cuales tienen un interés personal o una ganancia económica.

“Temprano esta mañana, después de un malentendido entre el abogado del comisionado y la NCSO, el comisionado Blundo llegó a la Oficina del Alguacil para aclarar cualquier acusación relacionada con las infundadas que se le hicieron”, dictó un tuit de Blundo.

