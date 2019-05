‘Como en el cine’

El programa de artes escénicas, incluye clases de ukulele, batería, teatro entre otras. Juves 23 de mayo de 2019 en Opportunity Village. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El maestro Daryll Borges, fue el director del concierto de sus 27 alumnos. Jueves 23 de mayo de 2019 en Opportunity Village. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los integrantes de artes escénicas presentaron canciones de películas en su concierto Ovación. Jueves 23 de mayo de 2019 en Opportunity Village. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Opportunity Village (OV) es una entidad reconocida en la comunidad, ellos proveen entrenamiento para el trabajo a personas con discapacidades intelectuales y físicas bajo su programa denominado “Descubriendo el Empleo”, inclusive su frase institucional tiene que ver con esto mismo: “Orgullo, Propósito y Cheque de Pago”.

Esta organización ofrece programas integrales para el desarrollo de la persona, incluyendo clases de actividades deportivas en el Parque Sean, designado exclusivamente para sus integrantes, artes manuales recreativas y el programa de artes escénicas, precisamente ellos fueron quienes presentaron un concierto el jueves 23 de mayo de 2019 en su campus Ralph &Betty Engelstad.

Este campus ubicado al sur de la calle Búffalo Drive, cuenta con un teatro en sus instalaciones, el concierto se le llamó “OVación”: Una noche en el cine, ya que las canciones que presentaron son temas de película infantiles como Cars y Sherk, clásicas al ritmo de Vaselina o Ruta 66, o las de moda al interpretar “We Will Rock You”, de Queen, éxito taquillero que inclusive le valió un Oscar (Rapsodia Bohemia) al productor de la cinta.

Los alumnos de la clase de artes escénicas, dieron todo en el escenario, el ímpetu en cada canción hizo que público se pusiera de pie para participar en los coros y aplaudiendo, la mayoría de los asistentes eran los padres de familia, que orgullosos de sus hijos les pidieron, “otra, otra…”, como en cualquier otro concierto.

Sarah Quinn, asistente de dirección de programas, comentó, “tenemos dos conciertos al año, son 27 los participantes del programa de artes presentando las canciones”. Las clases que mencionó la asistente son de instrumentos como ukulele, saxofón, estudio de grabación, música electrónica elaborada por aplicaciones en Ipad, voz, dicción, batería y teatro.

“Opportunity Village no solo es sobre el trabajo, las habilidades sociales, creatividad y sobre todo la autoestima, seguridad en sí mismos es lo que se trabaja al pisar un escenario, aprenderse una melodía, el concierto es la meta del trabajo en equipo, el público puede notar cómo dominan el escenario y se comprometen a ensayar”, dijo Quinn.

Cada concierto tiene un director de orquesta, y este no fue la excepción, fue el maestro Daryll Borges, quien ensaya con los integrantes de OV. Para el mentor de música es un reto, no por la condición de sus alumnos, “he dado clases en otras escuelas regulares, todos van a su paso y avanzando, aquí es lo mismo, unos cantan, otros tocan, otros bailan, cada quien es mejor en algo”.

Hay maestros de música, teatro y baile. “Los alumnos no tienen miedo, no hay filtros, te dicen qué les gusta o no. Mucho del concierto ellos mismos lo propusieron, practicaron y trabajamos en base a lo que querían en la etapa creativa, es una población que no es diferente a nadie más en cuando a una clase de arte”, consideró el mentor Borges.

“Solo para recordar son cuatro campus y una tienda de artículos ‘de segundo uso’, OV trabaja hace poco más de 65 años en la comunidad, para donar u obtener mayor información de sus programas visite www.opportunityvillage.org”, precisó Ashton Ferguson, especialista en mercadotecnia de Opportunity Village.