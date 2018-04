Cómo envejecer y permanecer en tu hogar

Lograr la “independencia conectada” es posible por medio de la nueva tecnología incorporada a casas inteligentes y por la capacidad de monitorear, a control remoto, la salud de nuestros seres queridos. Jueves 5 de abril de 2018 en casa habitación de North Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Estudios indican que el 87 por ciento de los adultos de más de 65 años de edad quieren permanecer en sus hogares conforme van envejeciendo, el 58 por ciento viven en su propia casa.

En muchas familias latinas la permanencia en casa de nuestros padres y abuelos es parte de una costumbre, ellos para sentirse útiles en ocasiones se hacen cargo de los nietos y de las labores domésticas, sin exigir pago o condiciones laborales. Lo contrario, para ellos resulta inaceptable. “Para mi mamá irse a un asilo, a un nursing home, era una cosa horrible, nunca lo haré, nos decía. Ya falleció y ahora mi padre se ha quedado solo. Con estas amenidades tecnológicas podremos sentirnos más tranquilos de que su salud y movilidad en la casa son monitoreados e incluso, en caso de una emergencia, las unidades de socorro responderán con prontitud”, comentó Melissa Acuña, quien realizó una demostración a El Tiempo, de la casa con la que se pretende lograr una independencia conectada.

Para enfatizar el estado actual de la vida digital, la empresa Cox Communications y KB Home llevaron a cabo, el pasado jueves 5 de abril un tour interactivo dentro de una casa de 1,700 pies cuadrados, recién construida y equipada -de pared a pared- con Panoramic Wi-Fi, que demostró la manera en que los adultos que están envejeciendo, se pueden quedar en sus hogares por más tiempo.

“El envejecer en sus hogares es ahora más viable por medio de las soluciones de tecnología inteligente y aplicaciones de monitoreo que conectan virtualmente a las personas de la tercera edad con médicos, cuidadores, familia y amigos cuando no pueden estar presentes físicamente”, destacó Acuña.

“En la actualidad, con la dinámica social, en la que muchas veces nuestros padres y abuelos viven en ciudades o países distintos o en zonas rurales donde hay escasos medios de transporte o de comunicación, estar conectados es un alivio para todos”, explicó la joven cuyos padres son oriundos de Guadalajara y Tucson, y que, por las distancias es materialmente imposible vigilar su salud.

Una de las atracciones principales de la jornada fue el video de una conversación a control remoto de una consulta médica virtual entre una paciente y su médico… ¡en vivo!.

Entre los recursos para Cuidadores de Nevada (AARP, por sus siglas en inglés) destacaron los proporcionados por María Dent, directora estatal de la organización, entidad no lucrativa dedicada a proporcionar ayuda a las personas mayores de 50 años de edad. “Mejorar la calidad de vida de las personas conforme envejecen es una prioridad para nosotros, con más de 30 millones de miembros -en toda la nación- promovemos un cambio social positivo, destacó.

“Si yo no puedo atender físicamente a mi mamá, no quisiera sentirme culpable de no hacerlo, para mí es muy beneficioso tener la independencia conectada, y no sólo para las personas mayores, sino también para otras que tengan algún tipo de impedimento motriz o discapacidad”, terminó diciendo Melissa Acuña.

Para los lectores interesados en conocer los recursos de AARP, se puede encontrar valiosa información, en español, en la dirección electrónica:

www.aarp.org/cuidar