Comunicación es fundamental para niños autistas [Parte II]

abril 11, 2018

“Como padres deben tener pláticas con sus hijos de qué es lo correcto y lo no correcto”: Margarita Romano, terapeuta de salud mental. Foto Cortesía.

“Trabajar en temas de auto ayuda es lo más satisfactorio para mí, cuando los niños aprenden a ser independientes por ellos mismos”: Argelia Rico, instructora de niños autistas. Foto El Tiempo.

Para este segundo capítulo de la serie referente al Mes de Concientización sobre el Autismo, el tema a tratar será la preparación que deben llevar las personas que trabajan con niños autistas, y cómo detectar un posible caso de abuso o negligencia sobre el infante. Para desarrollar el tema, El Tiempo contactó a dos profesionales con amplia experiencia trabajando con niños especiales.

La trabajadora de la clínica de salud mental The Lovass Center, Argelia Rico, informó que todo terapeuta que trabaje con niños especiales debe realizar un examen para obtener su licencia, en el cual se abordan temas referentes al autismo, leyes estatales, entre otros. Sin embargo, aseguró que lo fundamental es desarrollar la paciencia.

“Creo que la paciencia no es algo que aprendes, es algo que tienes o no tienes, es muy importante… Con un bebé trabajamos mucho en el lenguaje porque usualmente no están hablando, motricidad, aprender a comunicarse y jugar”, comentó Rico, quien ha trabajado con infantes de 1 a 13 años de edad.

Argelia enseña a sus alumnos no verbales a comunicarse por medio de imágenes, sabiendo que cada niño es diferente y hay algunos que aprenden mediante actividades prácticas. “La idea es que aprendan de su alrededor, que aprendan de sus amigos”, dijo.

Los profesionistas que trabajan con niños autistas deben estar capacitados para resolver de manera adecuada cualquier situación en la que un infante pueda desarrollar una conducta agresiva, ya que aunque el alumno pueda intentar golpear a su instructor, el adulto jamás debe responder utilizando la fuerza.

“Creo que es parte de cualquier niño, no solo de los autistas, pero no debe ser algo tan difícil de controlar. Solo debemos cambiar lo que estamos haciendo (actividades) y los comportamientos para que lo disminuyan, o técnicas para remplazarlo. Quizá quieren una pelota, les enseñamos a que apunten a la pelota o que pidan ayuda.

Estamos capacitados para anteponer la seguridad, usualmente nosotros podemos ver cuando la situación está escalando y en ese momento es cuando podemos cambiar la actividad que estamos haciendo. Si tenemos más de dos niños juntos, usualmente hay más de una terapeuta ahí”, explicó Rico.

Específicamente en The Lovass Center, los padres de cada niño deben entrevistarse con el personal del lugar, ya que de esta manera se puede saber con anticipación las conductas que puede desarrollar el infante para que el instructor pueda planear su esquema de trabajo y prevenir cualquier situación.

“Intentamos que eso no suceda (posibles conductas agresivas), siempre estamos alejados al menos un pie, con los niños que pueden morder, nosotros ya sabemos y debemos evitarlo. Yo no me demoro mucho haciendo otras cosas sabiendo que alguien está enojado y puede agredir”, comentó Rico.

Argelia indicó que si un niño desarrolla tendencia a morder, no necesariamente es por tener una conducta agresiva, sino porque el menor necesita estimular su boca. Para eso se recomienda proporcionarles un artículo especial diseñado para masticarse. Esto es una manera de evitar una posible mordedura hacia el instructor u otros niños.

“Trabajar en temas de auto ayuda es lo más satisfactorio para mí, cuando los niños aprenden a ser independientes por ellos mismos, al final del día eso va a ayudar a que sean adultos que puedan hacer cosas por sí mismos”, acotó Rico.

¿Cómo detectar un posible caso de abuso?

La terapeuta de salud mental, Margarita Romano, informó que para detectar que una situación puede afligir a un niño no verbal es necesario que los padres de familia y/o tutores estén atentos al comportamiento del menor, ya que cualquier tipo de abuso pueden reflejarlo mediante la conducta.

“Una de la señales de abuso físico son las marcas, por ejemplo si tienen marcas en el cuerpo, si es más de una vez (tal vez el niño se puede golpear accidentalmente una vez), si ya hay varias marcas y qué tipo de marcas.

Cambios en su forma de ser, si el niño antes era de una forma y comienza a tener cambios en su conducta, hay que detectar el motivo. Si el niño tiene problemas para dormir, ya sea que duerme mucho o poco, si está comiendo mucho o poco”, aseveró Romano.

Un factor importante es cuando el niño presenta miedo al momento en que lo van a llevar a algún lugar específico. Los padres deben analizar los motivos por el cual un infante no quiere acudir a determinado sitio.

De acuerdo con la terapeuta, aun niño especial puede sufrir diferentes tipos de abuso como físico, emocional, sexual o negligencia. La negligencia se puede presentar cuando se les priva de algo, no cuidarlo bien, no proporcionarle sus alimentos a tiempo y con higiene, o que el menor tenga acceso a redes sociales o programas de televisión no aptos para su edad.

Para detectar el abuso, es importante prestar atención a las siguientes recomendaciones: “Si el niño empieza a presentar agresividad o se golpea a sí mismo. Que el niño tenga regresiones, por ejemplo, si ya había dejado el pañal y vuelve a no controlar sus necesidades, orinar en lugares no apropiados”, consideró Romano.

La terapeuta agregó que para un niño con autismo es muy importante la rutina, por lo que puede ser normal que al ir a un lugar nuevo puedan llorar, ya que es un sitio extraño para ellos, no obstante, si el menor continúa manifestando inconformidad al ir al mismo lugar después de más de dos semanas, puede ser una alerta. “Si todavía no se acostumbra a donde lo están llevando, hay algo en ese lugar que al niño no le gusta, de alguna manera no se siente seguro”, dijo Romano.

Por tal motivo, se recomienda que los infantes tengan evaluaciones psicológicas, ya que muchas veces los niños no se van a expresar con palabras, incluso los que sí son verbales.

“Es importante observar a los niños, tener una sana comunicación con ellos y estarles hablando. Como padres deben tener pláticas con sus hijos de qué es lo correcto y lo no correcto, pláticas preventivas, respetar su cuerpo, decirles que nadie tiene porque golpearlos, tener esa educación de los padres hacia los hijos para que aprendan qué es lo que no está bien y si pasa algo malo lo informen a sus padres inmediatamente”, sentenció Romano.

Por último, Margarita Romano comentó que si los padres de familia ya saben que su hijo ya ha sido víctima de algún tipo de abuso, deben reportarlo inmediatamente a las autoridades, de lo contrario se podrían convertir en cómplices.

Para más información visite www.mentesanalv.org

Trabajo del CCSD con niños autistas

Para conocer labor que desempeña el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD por sus siglas en inglés) para tratar de evitar casos de abuso en las aulas de clase especiales, la directora del Equipo Enlaces, Cynthia McCray-Perreault, envió por escrito una serie de respuestas a distintas preguntas formuladas por El Tiempo.

“Brindamos capacitación sobre el uso de la intervención aversiva a través del Instituto de Prevención de Crisis-Intervención en Crisis No Violenta (CPI-NCI por sus siglas en inglés)). Este programa enfatiza el uso de técnicas verbales. CCSD tiene una serie de videos requeridos que todo el personal ve al comienzo del año escolar. Estos videos se reiteran durante la consulta en las escuelas”.

A continuación, la serie de respuestas de McCray-Perreault sobre distintos temas de interés para los padres de niños autistas.

¿Cuál es la forma en que CCSD atiende a los estudiantes de educación especial (con discapacidades, en este caso con autismo)?

“CCSD proporciona un continuo completo de servicios para estudiantes de educación especial según la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA por sus siglas en inglés) y el Plan de Educación Individualizado (IEP por sus siglas en inglés) específico para estudiantes. Sus servicios son determinados por el equipo de IEP de los estudiantes. Estamos sujetos a las leyes y políticas federales, estatales y del distrito. El objetivo del equipo del IEP es desarrollar un plan de participación apropiada en el aula para cada alumno. Como distrito, tenemos la responsabilidad de implementar y monitorear el plan individual del niño, y tenemos la responsabilidad de colaborar con los padres y otros profesionales relacionados en el distrito. El estándar de cuidado para estudiantes con autismo cae bajo la ley federal de IDEA”.

¿Qué preparación deben tener los maestros de estudiantes de educación especial?

“Los primeros maestros necesitarían tener una licencia y estar certificados por el estado en el tema específico que desean enseñar. Los maestros también deben participar en el desarrollo profesional continuo. Con esto en mente, CCSD ofrece una amplia variedad de entrenamientos de desarrollo profesional y autismo, específicamente en Applied Behavior Analysis (ABA). ABA es una técnica que se basa en los principios del refuerzo positivo y la gestión del comportamiento. ABA se centra en el comportamiento desadaptativo y determina la razón del comportamiento en un esfuerzo por cambiar o modificar el comportamiento indeseable identificado.

Las técnicas de ABA están respaldadas por el Consejo Nacional de Investigación. CCSD ofrece, a través del Equipo de Enlaces, más de 30 entrenamientos designados por autismo para maestros, personal de apoyo y administración, así como consultas directas en el aula de especialistas en autismo. Los padres pueden recibir entrenamiento de comportamiento individualizado a través del modelo del Centro de Conexión de Distritos”.

¿Cómo trata el CCSD de evitar casos de abuso físico en estudiantes de educación especial?

“Brindamos capacitación sobre el uso de la intervención aversiva a través del Instituto de Prevención de Crisis-Intervención en Crisis No Violenta (CPI-NCI, por sus siglas en inglés). Este programa enfatiza el uso de técnicas de desescalada verbal. CCSD tiene una serie de videos requeridos que todo el personal ve al comienzo del año escolar. Estos videos se reiteran durante la consulta en las escuelas. Apoyamos el uso de otras intervenciones del distrito, como Stanford Harmony, que promueve el apoyo positivo al comportamiento”.

¿Qué hace CCSD cuando hay un presunto caso de abuso físico en las escuelas?

“Por ley, la escuela debe informar cualquier violación potencial que sea presenciada por el personal o supuesta por un padre. La administración de las escuelas específicas investigará e informará sus hallazgos a la Oficina de Cumplimiento del Distrito, que a su vez revisará e investigará el informe y lo enviará a la Oficina Estatal de Cumplimiento. El Estado puede emitir un Plan de Acción Correctiva (CAP por sus siglas en inglés) para ser seguido por la escuela en cuestión. En el caso de sospecha de abuso, el distrito investiga, llamará a los padres, Servicios de Protección Infantil y / o la policía de la escuela. Legalmente, el distrito es responsable de garantizar que cada niño con una educación especial elegible reciba Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE por sus siglas en inglés) durante su permanencia en CCSD”.

Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes de educación especial tiene registrados el CCSD?

“Según nuestro último conteo, hay aproximadamente 6,026 estudiantes con autismo y 576 programas de autismo en todo el distrito”.