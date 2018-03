Comunidad checa de Las Vegas celebra año del centenario de su Independencia

El embajador de República Checa en EE.UU., Hynek Kmoníček, fue uno de los invitados de honor. Miércoles 21 de febrero de 2018 en Consulado Honorario de República Checa en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Diplomáticos y representantes de funcionarios de Nevada se unieron al inicio de la celebración por los 100 años de Independencia de República Checa. Miércoles 21 de febrero de 2018 en Consulado Honorario de República Checa en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La cónsul honoraria de República Checa, Olga Martin, en compañía de la intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada, Miriam Hickerson. Miércoles 21 de febrero de 2018 en Consulado Honorario de República Checa en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El pianista y cantautor español, Antonio Carnota, fue el encargado de brindar el entretenimiento musical. Miércoles 21 de febrero de 2018 en Consulado Honorario de República Checa en Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El 28 de octubre es el Día de la Independencia de República Checa, pero desde reciente 21 de febrero, la comunidad checa radicada en el Sur de Nevada inició con la celebración del aniversario número 100 de la Independencia de su nación, la cual contó con importantes diplomáticos europeos y con una atractiva muestra gastronómica y musical.

En charla con El Tiempo, la cónsul honoraria de República Checa en Las Vegas, Dra. Olga Martin, expresó que, “es el comienzo de las celebraciones que vamos a tener todo el año, porque es el aniversario número 100 desde que surgió el país. Antes era parte del imperio austriaco. Vamos a tener conciertos, además de un evento educativo en UNLV”.

Además de la cónsul Martin, al evento realizado en el Consulado Honorario de República Checa en Las Vegas asistieron el embajador checo en EE.UU., Hynek Kmoníček; el cónsul general en Los Ángeles, Pavol Sepelak. También formaron parte de la celebración miembros de la comunidad hispana de Las Vegas como la intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada, Miriam Hickerson; el mayor de la Fuerza Aérea Auxiliar de EE.UU., Ezekiel Martin; y la representante de la senadora Cortéz Masto, Maritza Rodríguez, entre otros.

La intervención artística del evento estuvo a cargo del reconocido pianista y cantautor español, Antonio Carnota.

Es importante mencionar que el trabajo del Consulado Honorario de República Checa en Las Vegas no solo ha beneficiado a sus connacionales, ya que mediante su organización no lucrativa Alianza Contra la Diabetes (Alliance Against Diabetes), cada año decenas de personas hispanas de bajos recursos han podido acceder a consultas médicas y talleres informativos completamente en español.

Dicha organización atiende a cualquier persona que realmente lo necesite, sin importar el estatus migratorio. Esto quiere decir que la gente que no cuenta con un seguro médico ha podido beneficiarse de los recursos ofrecidos por la Dra. Olga Martin y su equipo de trabajo.

El índice de diabetes entre los hispanos es alto, por tal motivo, en una entrevista anterior la doctora y cónsul honoraria de República Checa informó que, “nosotros atendemos a todos, buscamos que la gente apoye un poco porque todo esto cuesta. Pero a las personas que verdaderamente no pueden (solventar económicamente) sí las atendemos, no le negamos a nadie.

La doctora Martin añadió que en Estados Unidos es más recurrente el problema de diabetes entre la comunidad latina a diferencia de sus países de origen, esta situación la atribuyó al tipo de alimentación.

La manera en que el Consulado Honorario de República Checa, a través de esta organización, ha podido ayudar a la comunidad en general del Sur de Nevada, es gracias a la voluntad de la población y empresas privadas que los apoyan, ya que no reciben fondos gubernamentales.

El Consulado Honorario de República Checa en Las Vegas, donde se encuentra la Alianza Contra la Diabetes, se ubica en 3920 E. Patrik Lane, Las Vegas, NV 89120.