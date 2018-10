Comunidad expresa preocupación por aumento de rentas

La organización Make the Road Nevada recientemente llevó a cabo un evento informativo llamado ‘Foro Comunitario para la Justicia Económica’. Jueves 27 de septiembre de 2018 en edificio de UA Local 525. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Esta conversación se tiene que dar con todos los representantes que nos reunimos, 42 en la asamblea y 21 en el senado estatal y con el gobernador”: Asambleísta Olivia Díaz. Jueves 27 de septiembre de 2018 en edificio de UA Local 525. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Hay mucha gente que ahora mismo están viviendo sin ahorros y esperando que no les pase nada malo que les cueste mucho dinero”: Yvanna Cancela, senadora estatal. Jueves 27 de septiembre de 2018 en edificio de UA Local 525. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El evento también contó con la participación del candidato no partidista a la vice-gubernatura de NV, Edmund Uehling, y de la candidata al Consejo Escolar del CCSD, Irene Cepeda. Jueves 27 de septiembre de 2018 en edificio de UA Local 525. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Habitantes del este de Las Vegas expresaron preocupaciones por incremento de costo de vida en Nevada. Jueves 27 de septiembre de 2018 en edificio de UA Local 525. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La organización sin fines de lucro Make the Road Nevada recientemente llevó a cabo un evento informativo llamado ‘Foro Comunitario para la Justicia Económica’, en el cual se abordaron temas como derechos laborales, salario mínimo y protecciones para los inquilinos de viviendas.

El evento se realizó en español y las personas asistentes pudieron expresar sus preocupaciones ante dos legisladoras estatales de origen hispano, la asambleísta Olivia Díaz (Distrito 11) y la senadora Yvanna Cancela (Distrito 10). Este foro tuvo como sede el edificio de UA Local 525, situado en la zona este de Las Vegas.

Algunas personas asistentes expresaron su preocupación por no tener derecho a días pagados por enfermedad en su trabajo, lo cual consideran como un problema. Estos casos se presentan comúnmente ante empleados independientes o de medio tiempo; es decir, que no están contratados de tiempo completo por su empleador.

Al respecto, la asambleísta y profesora de primaria, Olivia Díaz, consideró que, “es muy importante que se le den días libres a la gente por enfermedad, ya sea para atenderse ellos o a sus familiares. Hay muchos niños a los que sus papás les dicen ‘no puedo dejar el trabajo, no vayas a la enfermería aunque te sientas mal, porque me van a llamar para que te recoja’”. Este comentario fue enfocado en casos en que las horas no trabajadas representan horas no pagadas y desequilibrio financiero para el padre de familia.

Díaz se mostró consciente de que actualmente existen muchas familias con bajos ingresos, que a su vez no tienen garantías laborales por lo cual son susceptibles a un eventual despido.

“Otra cuestión es cuando una persona tiene problemas de salud y tiene que ver al médico o necesita una intervención. He estado con familiares que tienen cirugías muy grandes como una operación de corazón, eso requiere estar con el enfermo, y a veces el enfermo ya no está percibiendo (ingresos) porque no tiene beneficios”, compartió la asambleísta.

Díaz agregó que la Legislatura de Nevada debería trabajar en asegurarse de lograr un objetivo en el cual todos los empleados puedan tener días libres con derecho a pago, no obstante, se debe plantear de una manera en que los empleadores puedan costearlo. “Es hacerlo de una forma equitativa para que tanto el trabajador sea beneficiado, igual que la compañía sea beneficiada. Al tener una fuerza laboral más sana, hay mayor productividad”, dijo.

Otra preocupación expresada por la comunidad fue el costo de las rentas, actualmente están aumentando los precios para comprar viviendas en el Sur de Nevada, lo cual también implica que los costos de alquiler incrementen.

Sobre este tema, la senadora Cancela expresó que, “es la historia de miles de nevadenses tanto aquí en Las Vegas, como en Reno y otras partes del estado. Hay mucha gente que ahora mismo están viviendo sin ahorros y esperando que no les pase nada malo que les cueste mucho dinero porque pueden terminar sin hogar”.

La senadora estatal aseveró que un incremento de $200 dólares o más en la renta de una vivienda puede cambiar la vida financiera de una familia, especialmente si tienen un trabajo donde el empleador no les paga seguro médico, ya que en estos casos el empleado labora 39 horas o menos por semana.

Por su parte, la asambleísta Díaz mencionó que se debe buscar una proporción en los costos de vida; “El costo de todo está aumentado y el cheque no se está expandiendo a la misma proporción, el ingreso de la familia sigue estancado. Avanzamos una propuesta en este periodo interino para que se hiciera un estudio acerca de cómo podemos asegurarnos de que haya vivienda al alcance de los nevadenses. Pienso que es un tema donde hace falta mayor protección y más balance para el consumidor. Ahora tienen más derechos los propietarios (dueños de la vivienda) que los inquilinos”.

El aumento al salario mínimo ha sido un tema constante para la organización Make th Road Nevada desde su apertura en el ‘Estado de Plata’ hace un año. Esta propuesta –que incluso pide aumento a $15 por hora- se ha intentado impulsar sin éxito en las últimas dos Sesiones Legislativas.

En respuesta al público, Cancela comentó que, “no es solo hablar de subir el sueldo mínimo, es subir el sueldo mínimo sin cambiar ninguna de las protecciones que existen ahora. Tenemos que recordar que no es solo subir el sueldo a esos trabajadores, es subir el estándar de vida a todas las personas”.

Por último, la asambleísta Díaz pidió a los presentes expresar dichas preocupaciones en la Sesión Legislativa del 2019 en la capital del estado. “Esta conversación se tiene que dar con todos los representantes que nos reunimos, 42 en la asamblea y 21 en el senado estatal y con el gobernador; aplicando presión es la forma en que se puede tener un cambio. Se necesita insistir”.

