Comunidad Migrante entregó apoyo económico a “Dreamers” locales

Beneficiarios de DACA, miembros de la Comunidad Migrante Las Vegas y el cónsul Julián Escutia, posan para la lente de El Tiempo durante una ceremonia de entrega de recursos económicos. Jueves 19 de noviembre de 2020 en el salón Palacio del Sol. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El integrante de la Comunidad Migrante Las Vegas, Cuauhtémoc Sánchez, pidió a los “Dreamers” asistentes sentirse orgullosos de sus raíces latinas. Jueves 19 de noviembre de 2020 en el salón Palacio del Sol. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Aymee Galicia fue una de las “Dreamers” que recibió un apoyo económico para su renovación de DACA. En la foto está acompañada por el cónsul Julián Escutia, Zaida Martínez y José Rosas. Jueves 19 de noviembre de 2020 en el salón Palacio del Sol. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La Comunidad Migrante Las Vegas realizó una ceremonia privada para entregar apoyos económicos a 17 “Dreamers” locales. Jueves 19 de noviembre de 2020 en el salón Palacio del Sol. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La titular de la Oficina de Atención al Consumidor para Minorías, Miriam Lira-Hickerson, respaldó las causas benéficas por las que trabajan los miembros de la Comunidad Migrante Las Vegas. Jueves 19 de noviembre de 2020 en el salón Palacio del Sol. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El dirigente de la Federación de Poblanos, José Rosas, reconoció el aporte a la sociedad que dan los jóvenes beneficiarios de DACA. A su lado, la dirigente de la Federación Zacatecanos Silver Plata, Zaida Martínez. Jueves 19 de noviembre de 2020 en el salón Palacio del Sol. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La dirigente de la Federación Zacatecanos Silver Plata, Zaida Martínez, destacó la unión de distintos líderes locales para crear la Comunidad Migrante Las Vegas. Jueves 19 de noviembre de 2020 en el salón Palacio del Sol. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia, dirigió un mensaje a los jóvenes beneficiarios de DACA que asistieron al evento. Jueves 19 de noviembre de 2020 en el salón Palacio del Sol. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“Estoy muy emocionada de ver como mis compañeros de la Comunidad Migrante hacen un trabajo tan bonito, hacen un esfuerzo tan grande”, fueron las palabras que la dirigente de la Federación Zacatecanos Silver Plata, Zaida Martínez, dedicó al inicio de una ceremonia de entrega de apoyos económicos para jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Este evento fue realizado el jueves 19 de noviembre en el salón Palacio del Sol, lugar donde los integrantes de la Comunidad Migrante Las Vegas otorgaron estos recursos económicos destinados para ayudar a 17 “Dreamers” locales con la renovación de sus permisos de DACA. El apoyo fue posible gracias a un donante anónimo que solo los jóvenes beneficiados pudieron conocer mediante una video-llamada hecha al comienzo de la ceremonia.

“Nuestro propósito es trabajar por la comunidad, no aprovecharnos, no les vamos a pedir nada. Lo único que queremos de ustedes (jóvenes beneficiados) es que se comprometan a ser buenos ciudadanos y que si pueden le digan a otros jóvenes que puedan apoyarse de esta ayuda. Espero que por febrero o marzo tengamos otro evento, en este momento no quisimos aglomerarlos”, comentó el integrante de la Comunidad Migrante Las Vegas, Cuauhtémoc Sánchez.

Este grupo comunitario conformado por dirigentes de distintos clubes de oriundos provenientes de estados mexicanos como Guerrero, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco. Una de las peticiones hechas a los “Dreamers” asistentes fue que nunca dejen de sentirse orgullosos de sus raíces y de sus padres.

Al respecto, el dirigente de la Federación de Poblanos, José Rosas, acotó que “lo que queremos es que ustedes en un futuro sean nuevos líderes que generen plataformas para nuevas generaciones de jóvenes y que sean percusores de nuestra cultura y tradiciones. Nosotros tenemos una ventaja, somos bilingües, somos binacionales, somos personas que trabajamos y somos profesionales”.

Esta ayuda fue entregada a jóvenes con dificultades financieras para pagar el costo de su renovación de DACA, trámite que actualmente tiene una tarifa de $410 por la solicitud y el permiso de trabajo, más $85 por huellas dactilares. Los “Dreamers” asistentes se mostraron agradecidos por recibir este apoyo, una de ellas fue Aymee Galicia, quien compartió unas palabras con El Tiempo.

“Significa mucho, significa poder ayudar financieramente a mi familia, tengo hijos y esto me ayuda a estudiar y poder sobresalir para darles un buen ejemplo”, dijo Galicia.

Aymee es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, recibió DACA por primera vez en 2014, pero en los últimos años ha vivido los constantes intentos políticos por eliminar este programa. Por tal motivo, este medio de comunicación le preguntó ¿Te sientes más tranquila con la llegada de una nueva administración presidencial?

“Definitivamente sí, creo que ellos están más orientados a ayudarnos, no a dejarnos a la deriva. Espero, primero Dios, que ellos en realidad hagan lo que dicen. Pero sí siento como que puedo respirar un poco más… Lo ideal sería, lo que me imagino también es para los demás, que podamos tener algo concreto, un camino a la ciudadanía de verdad, para estar sin el miedo de que nos puedan quitar el programa o no podamos renovar”, respondió Galicia.

El evento contó con la presencia de la titular de la Oficina de Atención al Consumidor para Minorías, Miriam Lira-Hickerson; el cónsul de México, Julián Escutia; el cónsul adscrito de México, Jeremías Guzmán; y el ex-cónsul de Asuntos Comunitarios del Consulado de México, Jorge Elizondo.

La Comunidad Migrante Las Vegas planea seguir ayudando a más jóvenes beneficiarios de DACA. Para más información, llame al (702) 787-0895.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.