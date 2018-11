Comunidad vigilará de cerca el trabajo de funcionarios electos

Susie Lee festejó por partida doble. Martes 6 de noviembre de 2018, en el Caesars Palace. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La analista republicana Myriam Witcher aseguró sentirse preocupada por la agenda demócrata. Martes 6 de noviembre en el hotel & casino South Point. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Si los demócratas no quieren apoyar leyes o pólizas que nos beneficien, nosotros vamos a movilizar a la comunidad”: Leo Murrieta, director de Make the Road Action NV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo – Archivo.

“Espero y pido que la senadora electa Rosen sea diferente y represente a todos los nevadenses”: María Teresa Liebermann, subdirectora de Battle Born Progress. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo – Archivo.

Tras conocerse los resultados de las elecciones de Medio Término celebradas el pasado 6 de noviembre, representantes de organizaciones y grupos locales reaccionaron con sorpresa al saber que a partir de ahora el estado de Nevada será gobernado –en su mayoría- por políticos del Partido Demócrata. Situación que mantendrá a simpatizantes y opositores atentos al trabajo que realicen.

“Creo que sí esperábamos ciertos resultados pero no esperábamos la gran movilización de personas que estuvieron votando hasta las últimas horas, eso fue lo más sorprendente para nosotros. Vimos a los votantes poniendo atención a unas elecciones de Medio Término, todos los resultados fueron sorprendentes”, comentó la subdirectora de la organización Battle Born Progress, María Teresa Liebermann.

Para Liebermann, la participación que tuvo la comunidad latina en la votación temprana fue importante para definir el rumbo de la elección, en la que por primera vez en muchos años habrá un gobernador demócrata además de dos senadoras del mismo partido.

“Ahora vamos a ver a una senadora (Jacky Rosen) que en verdad sí va a responder, y ojalá que eso tenga esta oficina. Para nosotros el gran problema que tuvimos con el senador Heller fue que él no estaba en Nevada, no tenía sus puertas abiertas para gente que tenía una opinión diferente. Espero y pido que la senadora electa Rosen sea diferente y represente a todos los nevadenses, no importa opinión o partido”, sentenció Liebermann.

La subdirectora de Battle Born Progress consideró que el nuevo gobierno estatal deberá priorizar el seguir trabajando para mejorar la educación, tal como lo ha hecho el gobernador saliente Brian Sandoval. Agregó que se deben destinar los recursos necesarios a las escuelas públicas y hacer que el cuidado médico sea accesible para la población.

Para el director de Make the Road Action NV, Leo Murrieta, los resultados de las elecciones reflejan un rechazo a la política del presidente Donald Trump, la cual califica como “racista y xenófoba”. También destacó la participación ciudadana al acudir a los centros de votación.

“Sabemos que la comunidad puertorriqueña y el voto latino en general en el Distrito 3 dieron la elección para Susie Lee en contra de Danny Tarkanian. Sabemos que el voto latino en todo Nevada siempre es el más importante porque a veces participamos en niveles diferentes, cuando sí salimos para votar se siente”, dijo Murrieta.

En contiendas estatales, esta elección resultó en el triunfo de mujeres de origen latino como la asambleísta Olivia Díaz –quien ganó su reelección por el Distrito 11 por más del 80%- y las electas por primera vez Selena Torres –asambleísta Distrito 3- e Irene Cepeda –Distrito Escolar ‘D’-.

“Estamos muy contentos con más representación para nuestra comunidad, siempre es mejor tener a más mujeres en posiciones de liderazgo. Nosotros trabajamos cada semana para que nuestros miembros sepan que la justicia del inmigrante no para con una reforma migratoria”, declaró Murrieta.

Sin embargo, el director de Make the Road Action NV dejó claro que a partir de ahora estarán pendientes del trabajo que hagan los funcionarios electos: “Nosotros no somos el Partido Demócrata, representamos a la comunidad. Vamos a hacer prioritarias las peticiones de la comunidad y si los demócratas quieren trabajar con nosotros, entonces vamos a asegurar que nos escuchen y vamos a demandar respeto y dignidad para la comunidad inmigrante. Nosotros hemos ido en contra de los dos partidos para demandar que ambos traten a nuestras familias con dignidad y respeto, y que nos consideren a los inmigrantes cuando están tomando las decisiones”.

Murrieta continuó diciendo que, “si los demócratas no quieren apoyar leyes o pólizas que nos beneficien, nosotros vamos a movilizar a la comunidad para que ellos sepan que no solo por ser demócratas pueden contar con nuestra gente en cada instante. Tienen que trabajar por nuestro voto, si no lo hacen vamos a demandar y nos van a escuchar, pero necesitamos el apoyo de la comunidad… El trabajo empieza ahora”.

Incluso, Make the Road Action NV lleva a cabo juntas semanales dedicadas a abordar temas de interés para la comunidad hispana, las cuales se realizan todos los miércoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en 4250 E. Bonanza Road #14, Las Vegas, NV 89110.

En general, los demócratas dominaron la mayoría de las batallas electorales de esta elección local, no obstante aún mantienen la mayoría en el Senado Federal, situación que la analista republicana Myriam Witcher rescató en una entrevista aparte.

“Es muy importante (mayoría republicana en el Senado Federal) porque nosotros como hispanos hemos pasado por experiencias tristes, hemos venido porque no podemos vivir en nuestros países. Hemos tenido la oportunidad de hacernos ciudadanos americanos y de ahí ver exactamente la plataforma de los países de donde nosotros venimos con socialismo como es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Creo que la unión de nuestro país es importante, lo único es que la agenda demócrata me preocupa”, acotó Witcher.

Por último, Myriam Witcher adelantó a El Tiempo que buscará un puesto de votación popular, ya sea Congreso o Senado en una próxima elección.