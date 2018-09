Con el Programa “Triple P”: Ayudan a padres para mejorar las relaciones con sus hijos

La instructora Arcelia Barajas, de pie, en una clase del Programa de Padres Positivos, el 14 de septiembre en la escuela Fitzgerald. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

“¿Ustedes piensan que podemos cambiar la forma de educar a nuestros hijos?”, preguntó la instructora Arcelia Barajas durante una reunión informativa realizada en la escuela primaria Fitzgerald.

Las personas asistentes empezaron a opinar y a hablar de sus propias situaciones. El diálogo se dio como parte de la primera sesión de una clase del Programa Triple P para padres de familia, iniciado el viernes 14 de septiembre.

“El problema es con mi niño de 10 años que ya trabaja y no quiere ir a la escuela”, dijo una de las madres. Otra se quejó de que tiene diferencias con su esposo en la educación de su hijo.

“Con esta clase vamos a ver cómo ustedes podrán enfrentar eso”, les dijo la instructora y les entregó una hoja con la temática que verán en las ocho sesiones de la clase. Algunos de esos puntos son: Crianza Positiva; Desarrollo de relaciones positivas con los niños; Enseñando conductas y destrezas nuevas, entre otros. Todo se enfoca a enseñar a los padres a mejorar las relaciones con sus hijos de entre dos y 11 años de edad.

La clase es gratuita y en español. Forma parte del Programa Triple P que en español significa “Programa de Padres Positivos”, y pertenece al Proyecto Familiar, del Departamento de Servicios Familiares, del gobierno del Condado Clark.

El Tiempo tuvo acceso a dicha clase que empezó en la escuela primaria Fitzgerald (ubicada entre Revere y Carey), donde se pudo observar cómo funciona. La instructora explicó el propósito de la clase, lo que necesitan hacer los participantes y los beneficios que se obtienen pero además escuchó las preocupaciones y puntos de vista de las participantes.

De acuerdo con la información proporcionada por la instructora, el Programa Triple P considera que la crianza de los hijos puede ser muy gratificante. Pero también demanda mucha energía, paciencia, tiempo y puede llegar a ser cansada y frustrante. Criar y educar a los hijos entonces se conviverte en un reto cuando se sabe y se busca que la crianza sea saludable física y emocionalmente.

Aquí es donde entra en acción el Programa Triple P, diseñado para enfrentar ese reto. En las ocho sesiones que dura la clase los padres pueden aprender a garantizar un ambiente seguro y confortable para el aprendizaje; usar una discipliana eficaz; aprender a plantearse expectativas reales y, tomar conciencia de la importancia de que el papá y la mamá se cuiden a sí mismos.

Las madres de familia que acudieron a la sesión estuvieron de acuerdo en que El Tiempo estuviera presente, pero no en mencionar sus nombres. La señora “H”, quien tiene cinco hijos en edades de seis meses a 10 años, comentó que su hijo de 10 trabaja con su esposo y éste le paga, entonces no quiere seguir estudiando. “Gano mi dinero, no necesito ir a la escuela”, afirma el niño. “El problema también es con mi esposo, por eso estoy aquí haber si me ayuda a resolver esta situación”, dijo la señora.

Próximas clases

El Programa Triple P tiene planeado empezar otras clases en español. La del jueves 20 de septiembre será a las 10:00 a.m. en la Mater Academy, 4760 E. Bonaza Rd. cerca de Marion Dr. Y la del 16 de octubre será a las 6:00 p.m. en el East Las Vegas Community Center, situado en 250 N. Eastern, con Stewart. Es necesario el registro.

Para más información llame al 702-455-5295.