Con problemas de residencia el candidato a alguacil de North Las Vegas

El candidato a comisario de North Las Vegas, Jimmy Vega, no vivió en la ciudad cuando se postuló para el cargo, según una denuncia presentada ante funcionarios electorales estatales y locales.

agosto 30, 2018 - 10:15 am

Ayuntamiento de North Las Vegas, el martes 29 de mayo de 2018. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal)

El ex comisionado del Condado de Clark, Tom Collins, presentó la denuncia la semana pasada a la oficina del fiscal general de Nevada, a la Secretaría de Estado de Nevada y al departamento electoral del Condado de Clark con la esperanza de que Vega, un republicano, no sea elegible para postularse.

“Se podría decir que es un malvado”, expresó Collins, quien apoya al oponente de Vega, el titular demócrata Robert Eliason.

La ley de Nevada exige que los candidatos de casi todas las oficinas locales vivan en la jurisdicción para la cual se postulan por lo menos 30 días inmediatamente antes del cierre de la presentación del candidato. A sabiendas, mentir en el formulario es una falta grave. Vega dijo que alquiló y vivió en una habitación en la casa de un amigo en Journey Way en North Las Vegas desde diciembre.

Indicó que la queja es una forma de ayudar a Eliason, que nunca obtuvo la certificación de oficial de paz requerida. Vega se desempeña como agente adjunto en Laughlin y tiene la certificación.

“Simplemente están tratando de desviarse del hecho de que Eliason no está calificado bajo la ley del estado de Nevada”, agregó Vega.

Vega informó que se mudó con su amigo cuando la madre de su novia se enfermó y se mudó a su casa en Las Vegas. Collins afirma que cuando Vega presentó su documentación de candidatura el 15 de marzo, su prueba de residencia era su licencia de conducir con un domicilio de Las Vegas.

Vega también presentó una solicitud del Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV) para una nueva licencia de conducir con una dirección de North Las Vegas, pero la solicitud del DMV se emitió el mismo día que la presentación de Vega.

La ley de Nevada exige que los titulares de tarjetas de identificación emitidas por el estado notifiquen al DMV sobre cualquier cambio de domicilio dentro de los 30 días posteriores a la mudanza.

“O lo presentó de forma fraudulenta porque no vivió allí durante al menos 30 días, o violó la ley al no cambiar la dirección en la licencia de conducir a tiempo. Él no puede salir de ambos casos”, afirmó Collins.

Vega explicó que olvidó actualizar su dirección con el DMV cuando se mudó, y que no tenía planeado postularse para la oficina del alguacil hasta marzo cuando vio que Eliason se postulaba para la reelección.

La vocera de la secretaria de Estado, Jennifer Russell, confirmó el miércoles que su oficina había recibido la queja de Collins y la está revisando. La portavoz de la oficina del fiscal general, Mónica Moazez, no quiso hacer ningún comentario.

El Registrador de Votantes del Condado de Clark, Joe Gloria, declaró que su oficina no tiene la jurisdicción para investigar la queja.

Es muy tarde para quitarle el nombre a Vega, incluso si las acusaciones son ciertas, argumentó Gloria. Sin embargo, el condado notificaría a los votantes si un juez del Tribunal de Distrito declararía que Vega no es elegible para el cargo.

“Los documentos que nos ha proporcionado son legales y para nosotros son válidos hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales”, concluyó Gloria.