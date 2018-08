agosto 10, 2018 - 11:15 am

Aidee Flores-Hernández, coordinadora regional de Visión y Compromiso, entregó mochilas a los niños. Sábado 4 de agosto de 2018 en la iglesia TCMI. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Aidee Flores-Hernández, coordinadora regional de Visión y Compromiso, entregó mochilas a los niños. Sábado 4 de agosto de 2018 en la iglesia TCMI. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Además de útiles escolares, se contó con servicios médicos como de inmunización. Sábado 4 de agosto de 2018 en la iglesia TCMI. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Por parte de la iglesia TCMI se brindaron desayunos, banco de ropa y alimentos. Sábado 4 de agosto de 2018 en la iglesia TCMI. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Además de útiles escolares, se contó con servicios médicos como de inmunización. Sábado 4 de agosto de 2018 en la iglesia TCMI. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La organización sin ánimo de lucro, Visión y Compromiso Nevada -de reciente fundación en este estado, ya que su base es en California-, llevó a cabo la primera edición de su feria de salud y regreso a clases “Con toda la actitud”, que reunió a cientos de familias en el Centro Cristiano de la iglesia TCMI al norte de la ciudad de Las Vegas.

De acuerdo con Aidee Flores-Hernández, coordinadora regional, Visión y Compromiso se dedica a establecer una conexión entre organizaciones facilitadoras de servicios a la comunidad -de forma gratuita- con el público en general; el objetivo principal es reunir ambos lados en ferias y eventos como el llevado a cabo en la iglesia, buscando a los que donan, así como a las familias que reciben esa donación para que asistan.

“Somos una casa para promotores, esta organización busca a proveedores de servicios de salud, educación, servicios infantiles, clases y cursos en temas de inmigración, ya tenemos de 25 a 30 fundaciones no lucrativas trabajando en conjunto, parte de los que trajimos hoy (sábado 4 de agosto de 2018) a esta feria”, explicó Flores-Hernández.

De las propias organizaciones que participan en Visión y Compromiso, se compone su equipo de trabajo, que lo hacen de forma voluntaria, la misma Aidee Flores-Hernández, trabaja en un hospital de tiempo completo, además de sus horas de servicio a la comunidad que asiste a los eventos de la organización.

Exámenes médicos, visión y dental, bajo el mismo techo en donde se regalaron útiles escolares y mochilas, abarca prácticamente las necesidades de una familia que asistió al evento, además de que por parte de la iglesia que prestó su espacio, brindaron el servicio de desayuno y donación de ropa y alimentos de despensa.

La organización, de acuerdo con Flores-Hernández, planea realizar más eventos en iglesias, que reúnen a mucha de la comunidad hispana, así como en los consulados que existen en la ciudad, México y El Salvador, para poder llegar a más personas que ocupen los servicios que ofrecen.

“Las familias deben de estar unidas”, es el lema de Visión en Compromiso, que en California atiende a 120 mil familias cada mes, cifra que para Nevada aún no está disponible por su reciente incorporación al Estado de Plata.

María Preciado, asistió al evento con sus hijos de 11 y 8 años de edad, cada uno de ellos salió con una mochila nueva y sus útiles escolares, “hay bastante información para los padres, yo me hice una revisión de glucosa gratis en uno de los puestos de salud”.

“También vi a un doctor y un dentista, me llevo información para adultos mayores y mis hijos felices. Yo no soy miembro de esta iglesia y eso no era requisito para asistir a la feria aquí mismo”, dijo la señora Preciado.

Para más información visite: www.visionycompromiso.org