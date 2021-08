Concesión de licencias de marihuana en Nevada, foco de una investigación federal

agosto 26, 2021 - 10:42 am

Esta foto del lunes 20 de mayo de 2019 muestra plantas de marihuana maduras que comienzan a florecer bajo luces artificiales. (AP Photo/Richard Vogel)

Chad Christensen, un ex legislador que es copropietario de Pisos Dispensary, en 4110 S. Maryland Pkwy. en Las Vegas, dijo que pasó unos 45 minutos con los agentes en la oficina del FBI a mediados de diciembre discutiendo las preocupaciones con el proceso de concesión de licencias de marihuana del estado. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El subdirector del Nevada Department of Taxation, Jorge Pupo, declarando en una audiencia legislativa sobre la concesión de licencias de marihuana. El FBI ha preguntado por las acciones de Pupo como parte de su investigación sobre la concesión de licencias de marihuana en Nevada. (Legislatura de Nevada)

Agentes del FBI han estado entrevistando a personas de la industria de la marihuana de Nevada durante el último año para determinar si la influencia ilegal jugó un papel en la adjudicación de lucrativas licencias de cannabis, dijeron varias personas interrogadas por los agentes federales al Review-Journal.

Las autoridades quieren saber si las empresas o individuos intentaron influir en los políticos o burócratas con regalos, dinero, ofertas de trabajo o contribuciones de campaña para obtener licencias.

Desde que Nevada votó en 2016 a favor de la legalización de la marihuana recreativa, el proceso de concesión de licencias en el estado se ha visto envuelto en controversias y demandas. Los solicitantes que no consiguieron las licencias han presentado cargos de corrupción contra los solicitantes que las obtuvieron. También se ha cuestionado si las empresas de marihuana con políticos y empresarios de alto perfil de Nevada como socios tenían una ventaja en la obtención de licencias o la zonificación de los negocios.

El estado ha emitido más de 750 licencias para dispensarios, cultivo, producción y pruebas, pero 335 son licencias duales para marihuana medicinal y recreativa en el mismo lugar.

Chad Christensen, un ex legislador que es copropietario de Pisos Dispensary en Las Vegas, dijo que pasó unos 45 minutos con los agentes de la oficina del FBI a mediados de diciembre discutiendo los problemas de las licencias.

“Mi instinto me dijo y nuestro sentido arácnido nos dice que hay muchos ‘pay to play’”, dijo Christensen, añadiendo que no podía proporcionar a los agentes pruebas específicas de corrupción, pero discutió las preocupaciones sobre el proceso de concesión de licencias.

Otros dos miembros del sector, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a las repercusiones del FBI o a interferir en la investigación, dijeron que fueron entrevistados el año pasado. Los agentes preguntaron si se habían utilizado sobornos o contribuciones a campañas para influir en la distribución de las licencias de cannabis, dijeron las fuentes.

Los registros públicos muestran que la oficina del fiscal general de Nevada fue notificada el 18 de febrero de 2020 de una investigación conjunta del Nevada Department of Public Safety (DPS) y del gobierno federal. Además, el DPS denegó una solicitud de registros del Review-Journal el mes pasado en busca de documentos sobre sus investigaciones sobre la concesión de licencias. La negación citó una investigación criminal en curso.

La portavoz del FBI, Sandra Breault, dijo que la oficina no discute las investigaciones, y Matt Edwards, uno de los agentes que entrevistó a algunas de las fuentes, también se negó a hablar.

“No comento sobre investigaciones y no estoy autorizado a hacerlo”, dijo Edwards. “No voy a tener ninguna conversación sobre investigaciones del FBI”.

Tyler Klimas, director ejecutivo de la Nevada Cannabis Compliance Board, dijo que no había escuchado hablar oficialmente de una investigación federal, pero que no se sorprendería si la hubiera.

“Se trata de la confianza del público”, dijo. “Como reguladores de la industria del cannabis del estado, es imperativo que trabajemos con nuestros socios federales para asegurar que la confianza se extienda fuera de nuestras fronteras y evite cualquier acción que pueda dañar la reputación del estado o perjudicar a la industria”.

“Guerra Mundial de la Marihuana”

Los votantes legalizaron la marihuana medicinal en el año 2000, pero pasó más de una década antes de que se establecieran las regulaciones para permitir las primeras ventas minoristas en 2015. Un año después, en 2016, los votantes aprobaron la venta de marihuana recreativa. Las primeras licencias para instalaciones de uso para adultos fueron exclusivamente para negocios que ya vendían marihuana medicinal.

En 2018, 64 nuevas licencias estaban en juego. El Nevada Department of Taxation recibió más de 460 solicitudes de 127 grupos e individuos para las nuevas licencias, pero las concedió todas a solo 17 solicitantes. Ese proceso desencadenó una demanda masiva, apodada por algunos abogados como “Guerra Mundial de la Marihuana”, que está siendo apelada ante la Corte Suprema del estado.

En respuesta a la controversia, los legisladores transfirieron la autoridad sobre la marihuana en 2019 a una nueva Nevada Cannabis Compliance Board, modelada según la Junta de Control de Juegos del estado. La esperanza era que la nueva agencia eliminara futuras controversias. La junta emitirá los permisos de los salones de consumo y en el futuro podría supervisar la distribución de nuevas licencias para las ventas minoristas, el cultivo y la fabricación si la Legislatura hace que haya más disponibles.

Políticos de alto perfil, muchos de ellos sin experiencia en el comercio minorista o la marihuana, también se unieron a los grupos para obtener licencias y abrir negocios de marihuana, lo que plantea preguntas sobre si su influencia influyó en las decisiones.

Scott Sibley, editor de Nevada Legal News y copropietario de un dispensario y de una instalación de cultivo en Las Vegas, dijo que la industria ha corrido la voz sobre la investigación durante algún tiempo, pero no está claro si los investigadores encontrarán alguna infracción.

“Creo que los federales están estudiando a fondo el asunto”, dijo Sibley, que afirma que no fue entrevistado por los investigadores, pero que conoce a personas que sí lo fueron. “Creo que es su oportunidad de dar un gran golpe a esto para que sacuda a todo el mundo y la gente sepa que no debe pagar por estas licencias. Tiene que ser por las buenas”.

En marzo, el Chicago Tribune reportó que Green Thumb Industries, que tiene aproximadamente una docena de licencias en Nevada, estaba siendo investigada a nivel federal en Illinois por posible “pay to play” en ese estado.

Green Thumb emitió un comunicado de prensa en el que cuestionaba la exactitud del artículo del Chicago Tribune, calificándolo de “infundado” y exigiendo una retractación. La portavoz de la empresa, Grace Bondy, declinó hacer comentarios sobre una posible investigación en Nevada sobre la concesión de licencias de marihuana, y no hay indicios de que Green Thumb sea objeto de la investigación del FBI en Nevada.

Entrevistas a las fuentes

Una fuente que habló con el Review-Journal fue entrevistada en el verano de 2020.

Los agentes del FBI preguntaron a la fuente sobre políticos específicos y si la fuente vio a alguien solicitar o proporcionar pagos, regalos o contribuciones de campaña a cambio de ayuda para obtener licencias. La fuente le reveló a los agentes que fue testigo de contribuciones de campaña y de que el propietario de un dispensario prometió recaudar dos millones de dólares para un candidato. Pero la fuente nunca fue testigo de un quid pro quo por una licencia.

El Review-Journal no revela los nombres de los políticos sobre los que supuestamente ha preguntado el FBI porque nadie ha sido acusado, y los investigadores parecen haber dejado de preguntar por funcionarios electos concretos, según Christensen y otra fuente que fueron entrevistados más recientemente.

La fuente dijo que los agentes esperaban que la investigación durara unos 18 meses, lo que significa que podría concluir hacia finales de este año. Edwards se negó a comentar el calendario de la investigación.

Los agentes del FBI entrevistaron a una segunda fuente en abril y le preguntaron si había “pay to play”.

“Estaban interesados en hablar de todos los asuntos relacionados con las licencias de hace un año o más”, dijo la fuente. Le mostró al Review-Journal los intercambios de texto con un agente, pero se negó a proporcionar los mensajes o cualquier otra documentación.

Christensen dijo que el FBI no preguntó por los políticos, pero dedicó una cantidad considerable de tiempo a preguntar por las acciones del ex subdirector del departamento de impuestos Jorge Pupo, que fue puesto bajo licencia y dejó la agencia en 2019.

Los agentes no respondieron a las preguntas de Christensen sobre el enfoque de la investigación ni proporcionaron un cronograma para el final de la investigación, dijo.

Dinero para campaña de cannabis

En todo el país, las contribuciones de campaña de los intereses de la marihuana a los políticos de Nevada son las segundas después de las donaciones a los candidatos de California, según un análisis de Opensecrets.org realizado a petición del Review-Journal.

Desde 2016, las empresas de cannabis, las asociaciones comerciales y los individuos empleados en la industria dieron casi 540 mil dólares a los políticos locales, estatales y federales en Nevada, muestra el análisis. California, que tiene más de 10 veces la población, registró alrededor de 800 mil dólares en contribuciones de marihuana en el mismo lapso.

El gobernador Steve Sisolak ha recibido la mayor cantidad de dinero para la marihuana desde 2016, con más de 200 mil dólares en contribuciones, seguido por su contrincante en las primarias, el ex-comisionado del Condado Clark Chris Giunchiglian, y el fiscal general Aaron Ford, según muestran los datos. La Nevada Dispensary Association, un grupo comercial que aboga por los negocios de cannabis del estado, dio la mayor cantidad a los candidatos en el lapso.

Los datos de las contribuciones no son exhaustivos porque Nevada no requiere que los donantes revelen sus intereses comerciales, por lo que las pequeñas donaciones y el dinero de las personas que tienen otros negocios principales podrían no formar parte del recuento.

Por ejemplo, un abogado, como el suspendido Brian Padgett, que también dirigía un dispensario, fue contabilizado como abogado y no como interés en la marihuana cuando dio donaciones máximas a través de múltiples entidades durante el ciclo de campaña de 2018 a varios candidatos.

Pero Opensecrets vincula a los donantes que dan a las campañas federales o viven en estados que tienen un requisito de divulgación de empleo en un intento de capturar tantas donaciones relacionadas con la marihuana como sea posible, dijo el director adjunto de investigación de Opensecrets, Pete Quist.

Demanda judicial masiva

La demanda de 2018 que se abrió paso en el sistema judicial durante más de un año fue presentada por empresas que acusan a los funcionarios fiscales del estado de parcialidad al elegir a los ganadores de un grupo de 462 solicitantes de nuevas licencias de marihuana.

En una sentencia de septiembre de 2020, la jueza Elizabeth González destacó y cuestionó repetidamente las acciones de Pupo.

Ella dictaminó que había irregularidades significativas en el proceso de concesión de licencias del Department of Taxation (DoT) del estado, pero se negó a cambiar cualquier titularidad.

La sentencia, de 30 páginas, reprochó al departamento de impuestos no haber investigado a los titulares de las licencias, tal y como exigía la enmienda que legalizó la marihuana, y no haber capacitado adecuadamente a los empleados temporales que calificaban las solicitudes de licencia. También señaló que Pupo se reunía y cenaba con algunos licenciatarios y les permitía solicitar la licencia sin necesidad de tener un local físico, una importante ventaja que no reveló a otros solicitantes. Pupo también testificó en el caso que discutió ofertas de trabajo con licenciatarios de marihuana, pero dijo que no recibió ofertas formales.

“La evidencia establece que las desviaciones del DoT constituyeron una conducta arbitraria y caprichosa sin ninguna base racional para la desviación”, escribió el juez. Pero González determinó que no tenía poder para exigir nuevas licencias y que no había pruebas de que las entidades que no obtuvieron las licencias lo hubieran hecho si se hubieran seguido las normas. Algunos de los litigantes han recurrido al Tribunal Supremo del Estado.

Los documentos judiciales y los testimonios indican que Pupo tenía cenas y reuniones privadas con la abogada de Las Vegas Amanda Connor, que representa a varios dispensarios. Connor, contactada este mes, declinó hacer comentarios.

El estado contrató a la abogada de Las Vegas Diane Welch para representar a Pupo porque la oficina del fiscal general de Nevada determinó que tenía un conflicto al representarlo después de conocer una investigación criminal del DPS y los federales. Welch se retiró este mes y Pupo y su actual abogado, Pat Lundvall, no devolvieron las llamadas ni los correos electrónicos en busca de comentarios.

Solicitud de registros denegada

El Department of Public Safety del Estado denegó una solicitud del Review-Journal de registros relacionados con Pupo y su investigación conjunta con el gobierno federal.

Los “registros solicitados están directamente relacionados con un proceso penal en curso y muchos de los registros serán muy probablemente pruebas importantes en el proceso penal”, escribió el personal del DPS. “Los intereses en contra de la no divulgación, en este momento, incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: (1) Los registros son directamente relevantes para los procedimientos penales previstos; (2) la divulgación socavará los derechos de un acusado a un juicio justo, (3) la divulgación perjudicará a los posibles jurados en los procedimientos penales previstos”.

La portavoz de la Agencia, Kim Yoko Smith, también se negó a poner a su personal a disposición para una entrevista.

Klimas, de la Cannabis Compliance Board, dijo que el enfoque actual de la agencia es averiguar las reglas para autorizar salones de marihuana, que los legisladores aprobaron este año. También quiere asegurarse de que no haya controversias en la industria.

“Mirando hacia atrás en 2018, ha sido bastante público lo desordenado que fue”, dijo en una entrevista. “Pueden mirar hacia atrás y pensar en un millón de cosas para hacer de manera diferente. No es de extrañarse que todavía estemos lidiando con ese litigio”.