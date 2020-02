Concluye la votación anticipada de las asambleas electorales de Nevada

El último día de las primeras asambleas electorales presidenciales del Partido Demócrata de Nevada (caucus) concluyó el martes, mientras miles de demócratas acudieron a 55 ubicaciones del estado para su aprovechar su última oportunidad de presentar sus preferencias antes de las asambleas tradicionales del sábado.

La participación fue muy numerosa en varios lugares del Condado Clark, ya que las filas y las esperas no fueron infrecuentes. Mientras que algunos votantes dejaron las filas sin presentar una tarjeta con sus preferencias, la mayoría siguió adelante con solo quejas limitadas.

Según el partido, más de 36 mil demócratas presentaron tarjetas de preferencias durante las primeras asambleas del sábado, domingo y lunes. Los números del martes aún no estaban disponibles, pero se espera un recuento final el miércoles.

Fue la primera vez en la historia de EE.UU. que un estado de caucus ofreció algún tipo de votación anticipada, apuntó el partido.

Las tarjetas de preferencias recolectadas durante la votación temprana serán incluidas en los más de mil 700 caucus individuales del sábado. Se les pidió a los votantes que enlistaran en sus tarjetas sus tres o cinco principales opciones para la nominación.

Enterprise Library

El progreso fue lento en la Biblioteca Enterprise la cual abrió por primera vez el martes.

Kay Darr había estado en fila durante unos 90 minutos mientras se acercaba a la entrada de la biblioteca con unas 30 personas delante de ella.

Mencionó que era difícil para gente mayor como ella estar de pie tanto tiempo. Había una fila separada mucho más corta en la biblioteca para aquellos con discapacidades o que no podían estar de pie por un tiempo prolongado, pero no se anunció.

“Ir a la reunión electoral fue lo peor que hicimos en Nevada”, opinó Darr.

Darr no quiso compartir públicamente sus preferencias.

Joe Vecchio agregó que se formó a a las 9:45 a.m., 15 minutos antes de que abriera el sitio, y contó 45 personas delante de él. Después de no haber entrado para las 11:30 a.m., decidió salir, alegando que probablemente no intentaría acudir de nuevo.

“No, no después de esto”, dijo Vecchio. “Tiene que haber un sistema mejor que éste”.

Vecchio compartió que planeaba votar por quien sea el nominado demócrata, y animó a los de la fila a hacer lo mismo.

Otros en la fila dijeron que habían visto a gente irse, a menudo siendo solicitados en sus trabajos, pero que estaban dispuestos a aguantar.

Cardenas Market

El mercado Cárdenas en las avenidas Eastern y Sahara tuvo una gran afluencia de votantes el martes por la tarde. La fila para votar abarcaba el área de las cajas registradoras y se extendía hasta las puertas de entrada.

Mary Cantwell dijo que esperó casi dos horas y media para votar por el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, como su elección primaria. Mencionó que el proceso de votación fue “bastante simple”.

Y la espera para votar no la molestó.

“Cuando me detuve y vi la fila afuera y todo, me devolvió la fe en el país porque muchos de nosotros hemos estado abajo por mucho tiempo sintiéndonos desesperanzados”, señaló.

Dijo que ese sentimiento de desesperanza viene “directamente del presidente”.

También asistió a la votación la representante Dina Titus, demócrata por Nevada, quien ha sido partidaria del ex vicepresidente Joe Biden. Ella comentó que Biden es el único candidato que obtendrá su apoyo.

Titus agregó que la temprana participación muestra que los demócratas están entusiasmados. Recalcó que al principio estaba preocupada por el proceso de sumar los votos tempranos a las asambleas electorales de este fin de semana, pero ahora confía en que el Partido Demócrata del estado no tendrá problemas.

“Todas las miradas estarán puestas en ellos”, aseveró.

Cheyenne High School

Sandra Grant se formó en una larga fila para votar el martes por la mañana en el instituto Cheyenne.

Dijo que estaba emocionada de votar y contenta de tener la oportunidad de hacerlo temprano, pero que deseaba que hubiera más trabajadores para atender a los más de 100 votantes que hacían cola en el gimnasio de la preparatoria.

Bobby Bell también encontró una larga fila de unos 100 votantes en Cheyenne. Esperó hasta el martes para votar con la esperanza de evitar largas filas como las que se formaron en varios lugares de votación el sábado.

Sin embargo, a Bell no pareció importarle. Es partidario del senador de Vermont, Bernie Sanders, y fue delegado de él hace cuatro años durante la asamblea electoral de Nevada, lo cual afirmó que fue un esfuerzo agotador. Decidió evitar la experiencia este año votando antes.

“Ese caucus fue agotador” recordó Bell. “No creo que pudiera soportarlo”.

Bell señaló que le gustaría ver que el sistema de caucus terminara en Nevada.

“En los viejos tiempos, la gente quería hacerlo por sí misma y estar allí durante todo el proceso”, relató Bell. “Pero toda la gente que va al caucus solo son un pequeño porcentaje de los votantes reales. Deberíamos votar nosotros mismos”.

Bell enfatizó que apoyará a Sanders primero, luego a Buttigieg y luego al empresario Tom Steyer.

“Bernie, ha estado ahí fuera luchando durante tanto tiempo”, recalcó.

This was the scene at an early caucus voting site in South Reno just before the 8 PM cutoff tonight. About 30 people still waiting to check in and much longer line of people waiting to turn in ballots. They added more staff to check-in desk to speed things up. #NevadaCaucus pic.twitter.com/Nt0q6Gq08A

— Bill Dentzer (@DentzerNews) February 19, 2020