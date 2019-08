Concluye prematuramente reunión de la Junta Escolar del Condado de Clark en medio de indignación y protestas

agosto 23, 2019 - 9:47 am

Kimberly Fillmore, madre de dos estudiantes del CCSD, se emociona durante la reunión de la junta el jueves 22 de agosto de 2019. (Mat Luschek / Las Vegas Review-Journal)

Maestros del Condado de Clark y sus partidarios realizan una manifestación frente a Liberty High School en Las Vegas antes de la reunión de la Junta Escolar el jueves, 22 de agosto de 2019. (Mat Luschek / Las Vegas Review-Journal)

Maestros de la Secundaria Tarkanian desde la izquierda, Collen Calomino, Jeanne Clayton y Cristine Zimmer, protestan después de que se estancaron las negociaciones del contrato antes de una reunión de la junta del Distrito Escolar del Condado de Clark en la Secundaria Liberty en Henderson, el jueves 22 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark, Jesús Jara, de izquierda a derecha, la presidenta de la Junta de Síndicos del CCSD, Lola Brooks y la vicepresidenta Linda Cavazos durante una reunión de la junta para discutir las negociaciones contractuales estancadas con los maestros en Liberty High School en Henderson, el jueves 22 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Bryan Dodon, centro, maestro de lectura de séptimo grado en Garside Junior High School, muestra sus carteles luego de una reunión de la junta del Distrito Escolar del Condado de Clark para discutir las negociaciones de contratos estancados con los maestros en Liberty High School en Henderson, el jueves 22 de agosto de 2019. Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Linda Jones, de la Asociación de Educación del Condado de Clark, centro, reúne a la multitud después de una reunión de la junta del Distrito Escolar del Condado de Clark para discutir las negociaciones de contratos estancados con los maestros en la Preparatoria Liberty en Henderson, el jueves 22 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review -Journal) @Erik_Verduzco

Nichole Beer, maestra bibliotecaria en la Escuela Primaria Martínez, canta "huelga" durante una reunión de la junta del Distrito Escolar del Condado de Clark para discutir negociaciones estancadas de contratos con maestros en la Preparatoria Liberty en Henderson, jueves 22 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

La vicepresidenta de la Junta de Síndicos del Distrito Escolar del Condado de Clark, Linda Cavazos, se dirige a los asistentes durante una reunión de la junta para discutir las negociaciones de contratos estancados con los maestros de la Preparatoria Liberty en Henderson, el jueves, 22 de agosto de 2019 con el Superintendente Jesús Jara y la Presidenta de la Junta de Síndicos, Lola Brooks. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Kimberly Fillmore, madre de dos estudiantes en el Distrito Escolar del Condado de Clark, habla con los oficiales de policía del distrito escolar después de gritara fuera de orden durante una reunión de la junta del CCSD para discutir las negociaciones de contratos estancados con los maestros en Liberty High School en Henderson, el jueves 22 de agosto. 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

La Junta Escolar del Condado de Clark terminó abruptamente su reunión el jueves por la noche en medio de protestas de una multitud de maestros indignados que se presentaron en masa para exigir el pago apropiado por un nuevo contrato.

La ruidosa presentación de cientos de maestros que amenazaron con irse a huelga el 10 de septiembre siguió a un punto muerto en las negociaciones con el distrito sobre un nuevo contrato para los años 2019-2021, particularmente por el aumento de sueldo para unos dos mil 600 educadores por completar suficientes actividades de desarrollo profesional para avanzar en una columna de la tabla de salarios.

Outside the auditorium, teachers chanting “we’ll be back.” pic.twitter.com/wXUPt6pFEL — Amelia Pak-Harvey (@AmeliaPakHarvey) August 23, 2019

La reunión comenzó con entusiasmo incluso después de las declaraciones de apertura de la Presidenta de la Junta Escolar, Lola Brooks.

“Su ira está desviada, pero es nuestro trabajo absorberla”, dijo, provocando gritos de indignación y de “¡qué vergüenza!”

Pero mientras docenas de maestros se inscribieron para expresar su decepción con la Junta Escolar, solo unos pocos lograron hablar antes de que la bulliciosa multitud incitara a los administradores a retirarse detrás del escenario.

Lashaun Limbrick, un consejero de la Preparatoria Desert Pines, mencionó que es un padre soltero que depende de sus aumentos salariales a través de avances escalonados y de columna para mantener a sus tres hijos. “Yo, como muchos educadores aquí hoy, he gastado tiempo y dinero trabajando en el avance de una columna, solo para que me digan que no hay fondos”, criticó.

First teacher comes up pic.twitter.com/WvmO6PgULa — Amelia Pak-Harvey (@AmeliaPakHarvey) August 23, 2019

La maestra de educación especial Melissa Gardner comentó que sigue en la primera columna de la tabla de salarios a pesar de su experiencia.

“Con 10 años de experiencia solo en el CCSD, me siento en la parte inferior de la columna uno”, señaló. “Ahora me dicen que no tengo forma de avanzar. No soy una línea de pedido en una hoja de cálculo, esta es mi vida y esta es mi familia”.

El maestro Matthew Kranz dijo que invirtió miles de dólares para su desarrollo profesional. Cuando el distrito quiere encontrar dinero, recalcó, lo encuentra.

“Cuando el superintendente necesita una bicicleta, encontramos el dinero para eso”, argumentó. “No estamos preguntando, no estamos exigiendo nada que no hayamos ganado, pero el 10 de septiembre vamos a comenzar a exigir lo que valemos, y no están preparados para eso”.

Outrage over ending first public comment session pic.twitter.com/x6UI8eYgTD — Amelia Pak-Harvey (@AmeliaPakHarvey) August 23, 2019

A medida que los fideicomisarios se agilizaron para finalizar el primer lapso de comentarios públicos, los maestros gritaban en protesta por dejar hablar al próximo educador. La policía escolar intervino y condujo a los administradores a la parte trasera del escenario del teatro.

Más tarde, Brooks regresó al escenario para anunciar que la reunión se pospondría para otra fecha.

El superintendente Jesús Jara declaró más tarde en un comunicado que el distrito todavía está muy interesado en discutir posibles soluciones para el contrato.

“Es desafortunado que tuvimos que terminar la reunión antes de tiempo, pero por la seguridad de nuestros Fideicomisarios y de todos los que asistieron, fue el curso de acción correcto”, indicó. “La seguridad en nuestras reuniones públicas debe seguir siendo primordial”.

Las negociaciones del contrato le siguen al final de una sesión legislativa que no asignó suficiente dinero para que el distrito ofreciera los aumentos prometidos por el gobernador Steve Sisolak y equilibrara un presupuesto.

Después de recortes de 17 millones de dólares en preparatorias y secundarias, y 6.7 millones de dólares en recortes de la oficina central, el distrito aún necesita lidiar con otro déficit multimillonario el próximo año escolar.

El distrito ofreció al sindicato 69 millones de dólares en aumentos que incluyen un aumento del tres por ciento salarial, incrementos del dos por ciento y otro del cuatro por ciento a las contribuciones mensuales de atención médica.

Pagar los aumentos salariales por los avances de la columna costaría alrededor de 19 millones de dólares, notificaron funcionarios del distrito al Review-Journal en una reunión de la junta editorial el jueves. Se esperaba que los administradores se reunieran en sesión privada el jueves para discutir el contrato.