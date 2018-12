Concluyó Nevada Health Link inscripción a seguro de salud

Heather Korbulic, directora ejecutiva de Silver State Health. Viernes 14 de diciembre de 2018, en el edificio estatal Grant Sawyer. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Rosa Alejandre, gerente del programa de navegadores. Viernes 14 de diciembre de 2018, en el edificio estatal Grant Sawyer. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Nevada Health Link, el mercado de seguros de salud del estado concluyó, el sábado 15 de diciembre, la Inscripción Abierta al mercado de proveedores de seguro médico.

El gobernador electo, Steve Sisolak, realizó un llamado a todas las personas que todavía no habían efectuado el trámite durante una reunión con los medios de comunicación, sostenida el viernes 14 de diciembre de 2018 en el edificio estatal Grant Sawyer.

El funcionario, recién electo por la mayoría de ciudadanos en el estado de Nevada, unió su voz a la de Heather Korbulic, directora ejecutiva de Silver State Health Insurance Exchange y su dinámico equipo, quienes realizaron un extraordinario esfuerzo por ayudar a inscribirse a mucha gente hispana en el valle.

El año pasado, Nevada Health Link, inscribió un récord de 91,003 nevadenses.

Korbulic compartió información sobre actividades y estrategias de mercadeo &difusión para el Plan de Inscripción Abierta para el Año 2019 y discutió las diferencias clave entre la cobertura comprada a través de Nevada Health Link y otros planes que se comercializan, enfocada en trabajar juntos para educar a los consumidores y sus familias sobre la importancia de garantizar un seguro de salud.

“A los jóvenes ‘milenials’ les quiero decir (yo tengo dos hijas en casa) que, aunque sean jóvenes, su salud puede verse afectada por accidentes de la vida, no son invencibles, por lo que les recomiendo acudir con un especialista e informarse sobre los planes disponibles”, comentó Sisolak, destacando que “en términos económicos es mucho más barato prevenir que lamentar con los seguros médicos”.

Por otra parte, la gerente del programa de navegadores -una entidad ligada al Silver State Health Insurance Exchange-. Rosa Alejandre comentó que “es muy importante que la comunidad hispana se informe sobre los distintos planes que hay en el mercado, es triste ver casos en los que las deudas por haber incurrido en una cirugía o tratamiento prácticamente endeudan a la gente para siempre”.

De acuerdo con información proporcionada por la gerente del programa de navegadores, no habrá prórroga para adquirir el seguro, ya que la fecha límite expiró el 15 de diciembre a la medianoche. Por tal motivo ya no será posible efectuar ningún cambio, pago o inscripción; además de que el plazo para costear el plan elegido es hasta fin de mes.

“La vida está llena de cambios, es un proceso, por ejemplo: casarse, o divorciarse, mudarse de casa, cambios de ingreso en el empleo, la pérdida del mismo, un bebé nuevo en el hogar, la pérdida de un seguro de salud previo, cumplir 26 años de edad u obtener un estatus legal en los Estados Unidos, en todas esas circunstancias, nosotros te mantenemos conectado con un enlace de seguro médico”, resaltó Alejandre.

Un cambio significativo en la vida, puede calificar a la persona para un periodo de inscripción especial y obtener un seguro de salud. “Para que averigüe qué tipo de plan es el adecuado a sus necesidades específicas, consulte la página electrónica: NevadaHealthLink.com”, destacó.

“La importancia de inscribirse es que es fijo por un año, la única manera de cambiar algo es que haya algún evento no contemplado como el nacimiento de un bebe, la perdida de su trabajo o un evento de vida calificada. A partir del primero de enero de 2019 ya no estará vigetne la ley que penaliza a quienes no tengan seguro médico, por lo que, si estaban haciéndolo por esa razón, ya no deben preocuparse; sin embargo, la declaración fiscal corresponde al 2018, por lo que no haberlo hecho significa que verán reflejado algo en su ‘income tax’”, terminó diciendo Alejandre.

La Inscripción Abierta comenzó el 1 de noviembre y acabó el 15 de diciembre de 2018. Fue una oportunidad para que los residentes que tenían planes de seguro de salud, basados en el ‘Exchange’, compraran nuevos planes, que se ajustaran mejor a sus circunstancias, necesidades y presupuesto.

Para obtener más información sobre el seguro de salud ofrecido a través de Nevada Health Link, llame al 1-855-768-5465, visite www.nevadahealthlink.com, suscríbase al blog de Nevada Health Link y al canal de YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram.