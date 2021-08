Condenan al hombre que ayudó a su hijo a a ocultar el cadáver de una mujer de Las Vegas

José Rangel (LVMPD).

Erick Rangel Ibarra, a la izquierda, y José Rangel (LVMPD).

Aracely Palacio habla durante una conferencia de prensa sobre el arresto y la sentencia de José Rangel, quien fue acusado en relación con el asesinato en 2020 de Lesly Palacio, hija de Aracely, en Las Vegas el lunes 21 de junio de 2021. Rangel fue acusado de destruir pruebas y ser cómplice de asesinato después de que ayudara a su hijo, Erick Rangel Ibarra, a cargar el cuerpo de la mujer desde su casa a un vehículo. Rangel se enfrenta a un máximo de dos años en virtud de los cargos. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Familiares y otras personas sostienen fotos de Lesly Palacio, que fue encontrada asesinada cerca del Valley of Fire State Park, mientras se reúnen en su memoria en el Longhorn Hotel and Casino en Las Vegas el viernes 18 de septiembre de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El padre de un hombre buscado en relación con el asesinato de una mujer de 22 años de Las Vegas fue condenado el viernes a dos años de prisión por ayudar a ocultar su cadáver.

La familia de Lesly Palacio pidió una sentencia más dura, pero el castigo dictado por la jueza Tierra Jones fue el máximo permitido por la ley.

José Rangel, de 46 años, se declaró culpable en junio de destruir pruebas y de ser cómplice de asesinato, ambos delitos graves.

Sentada junto a unas dos docenas de personas en la galería del tribunal, su hermana menor, Nayelli Palacio, expresó su frustración por el castigo de los cargos de José Rangel.

“Duele que alguien pueda hacerle esto a mi hermana y solo le den dos años”, declaró. “Si hubieran conocido a Lesly, sabrían que no se merecía esto. No se merecía que le quitaran la vida”.

El vicefiscal jefe del distrito, John Giordani, comentó que los Rangel conocían a Palacio desde hacía 14 años, y que el padre estaba dentro de la casa cuando ella fue asesinada.

Giordani pidió a los legisladores que aumenten las posibles penas por este tipo de crímenes.

“La Legislatura de Nevada tiene que hacer algo al respecto, porque arrojar el cuerpo de una joven y tratarla como un pedazo de basura no debería ser tratado como un delito menor”, dijo Giordani. “Y ayudar a un asesino después de que cometa un crimen tan atroz no debería ser tratado como un delito menor”.

Rangel admitió haber ayudado a su hijo, Erick Rangel Ibarra, de 25 años, a arrastrar el cuerpo de Palacio fuera de su casa de Las Vegas y huir a México, según los registros judiciales.

“Estoy muy arrepentido”

Rangel se disculpó con la familia de Palacio y le pidió perdón.

“Estoy muy arrepentido”, dijo. “Estoy muy, muy arrepentido. Que descanse en paz. Entiendo su dolor, y me duele, me duele el corazón, entender que fallé como padre, que se destruyeron dos hermosas familias. Reconozco mi error. Me siento muy avergonzado de que este incidente haya tenido lugar, y de que yo como padre haya actuado como lo hice y no haya acudido directamente a las autoridades cuando esto sucedió. Mi amor como padre me venció. Estaba tan al límite que no sabía qué hacer. Eso me traicionó. No tomé la decisión correcta”.

Su hijo sigue fugitivo.

Los fiscales señalaron que un video de vigilancia mostró a los dos hombres colocando el cuerpo de Palacio en una camioneta el 29 de agosto, antes de que Rangel Ibarra huyera.

La jueza también se dirigió a la familia de Palacio, y a José Rangel directamente, diciendo que no merecía “nada menos” que el máximo castigo.

“Sé que desde el punto de vista de la familia, sufriendo la pérdida que ustedes han sufrido, dos años no parecen un castigo suficiente por haber perdido a su hija y a su hermana”, dijo Jones. “Pero desde el punto de vista del tribunal, tengo las manos atadas. Tengo que imponer un castigo que esté permitido por la ley, tal y como está hoy. Esa es la única opción que tengo. Y entiendo que ustedes sientan que el sistema les ha fallado. Y entiendo que nada de lo que ocurra hoy aquí va a reemplazar lo que han perdido”.

El cuerpo de Palacio fue encontrado en Moapa Valley, cerca del parque estatal Valley of Fire, en septiembre, según los registros judiciales.

La familia la vio por última vez cuando fue a tomar tragos con Rangel Ibarra el día en que fue asesinada. Su hermana menor, Nayelli Palacio, expresó su frustración por el castigo de los cargos de José Rangel.

En la audiencia del viernes, Aracely Palacio lloró al decir que su hija estudiaba enfermería y estaba a cinco meses de graduarse. Su muerte “dejó una tristeza y un vacío”, dijo la madre.

“No es justo”

“Lesly era una buena chica, una buena hija, y era una buena hermana”, dijo. “Era mi brazo derecho, siempre me ayudaba en todo. Mi vida no ha sido la misma. … No es justo que José solo tenga que cumplir dos años. No es justo”.

Tras el asesinato, según las autoridades, los dos hombres huyeron a México. Rangel regresó más tarde y se entregó a los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos en un paso fronterizo de San Diego el 19 de enero, diciendo a las autoridades que había estado con su hijo pero que se habían separado.

Dos semanas después de la desaparición de Palacio, la policía identificó a Rangel Ibarra como sospechoso de su asesinato.

Aunque no se ha determinado la causa ni la forma de su muerte, Rangel Ibarra se enfrenta a un cargo de asesinato.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la policía de Las Vegas al 702-828-3521 o, para permanecer en el anonimato, con Crime Stoppers en el 702-385-5555.