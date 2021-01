Condiciones secas de Las Vegas, casi récord, continuarán esta semana

Las condiciones secas que persistieron durante gran parte de 2020 continúan en el nuevo año para la región de Las Vegas.

El pronóstico del lunes es de 61º, unos cuatro grados por encima de lo normal. Las condiciones del cielo deberían estar despejadas con vientos ligeros, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostican condiciones similares con temperaturas máximas diarias en los 60º y nubes altas puntuales durante la mayor parte de la semana antes de una ligera tendencia de enfriamiento el próximo fin de semana.

“El clima será bastante benigno para el valle esta semana ya que la pista de tormentas se mantiene hacia el norte”, señaló el meteorólogo, Chris Outler.

🏜️ 2020 Precipitation Recap

2020 was quite dry across the Mojave Desert & southern Great Basin region. Most climate sites generally received about half their normal annual precipitation, most of which fell during the spring of 2020. #Climate #NVwx #AZwx #CAwx #VegasWeather pic.twitter.com/55xzyYpVOP

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 3, 2021