Conductor arrestado por cargos de conducir intoxicado resultando en fatal accidente al oeste de Las Vegas

Se sospecha de incapacidad al manejar de un fatal accidente de dos vehículos en el oeste de Las Vegas el miércoles por la mañana.

Dos vehículos chocaron justo después de las 12:30 a.m. en Preakness Pass y Churchill Downs Drive, cerca de South Fort Apache Road Boulevard y West Sahara Avenue, indicó el teniente William Matchko del Departamento de Policía Metropolitana.

Please avoid the area of Preakness Pass and Churchill downs in Peccole Ranch as we investigate a fatal collision involving a suspected impaired driver. These senseless deaths are preventable. This needs to stop!

— LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) May 22, 2019