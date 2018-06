Conexión comunitaria con la policía de NLV

El Departamento de Policía de North Las Vegas (NLVPD, por sus siglas en inglés), realiza cuatro foros comunitarios al año. Miércoles 13 de junio, en la iglesia San Cristóbal. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Las multas por disparar al aire ascienden a mil dólares y hasta seis meses de cárcel, dijo el sargento de NLVPD, Alex Rodríguez. Miércoles 13 de junio, en la iglesia San Cristóbal. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Kevin Malone, oficial de información pública del DMV estuvo presente en la junta trimestral de conexión comunitaria. Miércoles 13 de junio, en la iglesia San Cristóbal. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El Departamento de Policía de North Las Vegas (NLVPD, por sus siglas en inglés), realiza cuatro foros comunitarios al año. “Es una junta trimestral que realizamos con el propósito de proveer información acerca de los temas que más afectan a la comunidad hispana que reside en el sector”, comentó a El Tiempo, Soledad García, coordinadora y enlace para la comunidad latina de la entidad policiaca.

El segundo foro de este año se desarrolló el miércoles 13 de junio, en la iglesia San Cristóbal, y los temas principales fueron las tarjetas de autorización para el conductor y consejos de seguridad durante el verano.

“Nuestra prioridad es mantener una línea de comunicación abierta, para darle confianza a la ciudadanía; para pedirles que nos llamen, que nos pregunten, que sientan que estamos aquí para darles protección, no para ocasionarles un daño”, acotó García.

Para tratar el tema de las tarjetas de autorización para los conductores, estuvo presente el oficial de información pública del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), Kevin R. Malone.

“No tengan miedo de acudir a nuestras oficinas, lleven la documentación apropiada, hagan una cita si es posible, estamos allí para ayudarles”, comentó en tono amable Malone, a los pocos asistentes a la reunión informativa.

“Hay negocios y agencias que cobran por realizar trámites que son gratuitos, algunos pretender ser abogados o representantes del DMV, de hecho, ustedes no necesitan que alguien les ayude a obtener una tarjeta de autorización de conducir o para registrar su vehículo, esos trámites son gratis en nuestras oficinas”, destacó Malone.

Las oficinas del DMV cuentan con personal bilingüe.

“No tengan miedo de ir al DMV, no estamos para arrestar gente honesta, si desea hacer algún trámite y trae los documentos requeridos, nosotros no tenemos ninguna razón para notificar a otras agencias de la ley o inmigración sobre su estatus migratorio. Tengan confianza de acudir a nuestras oficinas con documentos verídicos, no se metan en problemas tratando de hacer fraude o engañar a las autoridades”, resaltó.

Los interesados en adquirir la tarjeta de conducir deben saber que no es de identificación oficial, pero sí es una herramienta muy útil, en caso de que un oficial le pida una identificación que autorice que está apto para conducir un vehículo en el estado. No pueden solicitar beneficios gubernamentales.

“Las tarjetas no son válidas como identificación oficial, son por cuatro años, expira el día de su nacimiento y debe renovarse en persona. Estamos trabajando en la programación de poder hacerlo en nuestro sistema computarizado, pero aún no está disponible”, dijo Malone, reiterando que “luce como las licencias regulares, pero tiene una leyenda que especifica que no es válida como identificación oficial. Si su licencia ha sido revocada en otro estado, o si tiene problemas legales o infracciones, o cualquier tipo de problema con las autoridades, no vaya a tramitar su permiso, porque allí saldrá todo el récord y puede tener problemas”.

Los requisitos para obtener su tarjeta de autorización se pueden obtener en la página web del DMV en: www.dmv.com

Posteriormente el sargento Alex Rodríguez, oficial de NLVPD, compartió interesantes recomendaciones de seguridad para este periodo vacacional.

“Tengo 14 años trabajando en NLVPD, de niño me llevaban mis padres para utilizarme de traductor, pero esas experiencias me concientizaron sobre la necesidad de difundir los recursos con que cuenta el departamento para ayudar a la gente”, externó Rodríguez, destacando que “con la celebración de independencia, mucha gente –latina- acostumbra echar disparos al aire, para algunas personas es una tradición que se hace en sus lugares de origen, pero aquí es mortal, es contra la ley. Una bala disparada puede ascender hasta dos millas, para caer con la fuerza suficiente y atravesar un cráneo humano. Los niños son los más expuestos, por lo que les recomiendo protegerse y evitar los riesgos”.

En la junta trimestral, hizo su aparición el jefe interino de NLVPD, Justin R. Roberts, quien sustituye -de manera temporal- a Alexander Pérez, quien se retiró del cargo.