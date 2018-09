Confirma la policía un muerto en tiroteo múltiple en el este de Las Vegas

La policía de Las Vegas está investigando los informes de disparos múltiples a personas, incluyendo uno fatalmente, en el valle este el martes por la tarde.

El tiroteo fue reportado en el área de la cuadra 5600 de Boulder Highway, cerca de Tropicana Avenue, según un tweet del Departamento de Policía Metropolitana.

No estaba claro de inmediato cuántas personas habían recibido disparos, pero la Policía Metropolitana confirmó justo después de las 3 p.m. que una persona fue asesinada durante el tiroteo.

“Este no es un incidente de tiroteo activo”, declaró la Policía Metropolitana en un tweet.

La información sobre sospechosos también se desconoce.

LVMPD is working a shooting call in the area of the 5600 block of Boulder Highway. There are reports of multiple people shot. Conditions of victims/suspects are unknown at this time. Event #2277

