Congresista Rubén Kihuen acusado de acoso sexual

Rubén Kihuen, congresista de Nevada. | Foto Bridget Bennett Las Vegas Review-Journal.

Las denuncias de acoso sexual contra el congresista de Nevada Rubén Kihuen por un ex miembro de su campaña, han llevado a los llamados a su renuncia por parte de los legisladores y del presidente del Comité de Campaña Democrática del Congreso, Ben Ray Luján.

BuzzFeed News informó el viernes que Kihuen, un demócrata de primer año electo en la Cámara de los EE. UU. En 2016, “hostigó e hizo avances sexuales varias veces” contra una integrante de su campaña electoral, de 25 años de edad, durante su campaña para el Congreso.

La mujer, identificada en el artículo como Samantha, le dijo a BuzzFeed que Kihuen le preguntó sobre las citas, le propuso sexo y le tocó los muslos sin consentimiento en dos ocasiones. Kihuen, que no está casado, tenía 35 años en ese momento.

Las acusaciones, que Kihuen niega, han provocado reacciones severas contra el congresista.

“Los miembros y candidatos deben mantenerse al más alto nivel. Si alguien es culpable de acoso sexual o agresión sexual, no debería tener un cargo electo “, escribió Luján en un comunicado. “El congresista Kihuen debería dimitir”.

Kihuen es el último político masculino acusado de realizar avances sexuales no deseados.

El representante John Conyers Jr., D-Mich., y el senador Al Franken, D-Minn., han sido acusados de acoso sexual. El candidato del Senado, Roy Moore, un republicano de Alabama, ha sido acusado de agredir sexualmente a adolescentes hace décadas.

“Como dije con Roy Moore, Al Franken y otros, si se involucra en esta conducta, debe hacerse a un lado”, dijo el senador republicano de Nevada, Dean Heller, que vive en el 4 ° distrito electoral de Kihuen. “Rubén Kihuen se tiene que ir”.

Kihuen dijo en un comunicado que no recuerda nada relacionado con las acusaciones.

“El miembro del personal en cuestión era un miembro valioso de mi equipo. Me disculpo sinceramente por todo lo que pude haber dicho o hecho que la hizo sentir incómoda “, dijo Kihuen.

“Tomo este asunto en serio ya que no es indicativo de quién soy, pero quiero dejar en claro que no recuerdo ninguna de las circunstancias que ella describió. Crecí en una familia fuerte que me enseñó a tratar a las mujeres con la mayor dignidad y respeto. He pasado mis quince años en el servicio público luchando por la igualdad de las mujeres, y continuaré haciéndolo”.

La senadora Catherine Cortez Masto, D-Nev., Dijo que la “cultura tóxica del comportamiento sexual predatorio” debe terminar.

“Apoyo una investigación completa, justa y conveniente contra el congresista Kihuen y cualquier otro miembro del Congreso que tenga mujeres o hombres que denuncien conductas inapropiadas”, escribió. “Este proceso debe ser abierto, transparente y contar con un cronograma de investigación apropiado que ofrezca justicia”.

El líder de la mayoría del Senado de Nevada, Aaron Ford, quien en el último día de la sesión legislativa reprendió al exsenador estatal Mark Manendo por acoso sexual y conducta inapropiada, dijo que las acciones contra Kihuen, un ex legislador estatal, deben ser investigadas.

“Siempre he creído que no importa si eres demócrata o republicano; si hay denuncias de mala conducta, deberíamos escuchar a las mujeres y una investigación completa debería tener lugar inmediatamente con graves consecuencias”, escribió.

El senador estatal Scott Hammond, un candidato republicano para el 3er Distrito Congresional de Nevada, y el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, también pidieron la renuncia de Kihuen.