Congresistas de Nevada explican la actualidad de DACA en el Congreso

Confían en llegar a un acuerdo sobre DACA antes de la fecha límite.

Estoy con ando en que sí va a haber un voto, pero todavía estamos negociando. Les digo a cada uno que es el momento de alzar su voz, si ellos quieren ayudar en esta lucha para encontrar una solución permanente...” Rubén Kihuen. | Foto El Tiempo / Archivo.

"No creo que la Administración de Trump entienda lo que está en riesgo si no tomamos acción. No tengan miedo de contar sus historias. No tengan miedo de hablar. No duden en contactar a Ana Quintanilla en mi o cina si tienen alguna duda”: Dina Titus. | Foto El Tiempo / Archivo.

"Cuando se trata de este tema, estoy de acuerdo con el presidente (Trump): es necesario que haya una acción del Congreso. Sin embargo, no creo que sea inteligente esperar hasta marzo para actuar sobre DACA...”: Mark Amodei. | Foto AP.

Seguiré luchando para aprobar una legislación que les permita tener las protecciones necesarias para permanecer en sus hogares y continuar siendo parte de nuestras comunidades”: Jacky Rosen. | Foto LVRJ / Archivo.

DACA sigue siendo un tema de suma importancia para la comunidad hispana de Nevada y del país, especialmente para los jóvenes beneficiarios de este programa que ya no podrán renovarlo debido a la decisión tomada por el Gobierno Federal el pasado 5 de septiembre. Por tal motivo, El Tiempo se contactó con los cuatro congresistas del ‘Estado de Plata’ para abordar la actualidad de DACA en el Congreso.

A cada uno de los congresistas se les formularon las mismas preguntas, el objetivo es informar a los ‘dreamers’ sobre las posturas de cada uno de ellos en torno a DACA. A continuación la serie de preguntas y respuestas.

1.- ¿Qué acciones tomará usted

para proteger a los ‘dreamers’?

-Rubén Kihuen (Demócrata, Distrito 4):

“Es de suma importancia y una de mis principales prioridades es asegurarme de que estos jóvenes tengan algún tipo de residencia legal y permanente. Por eso mismo en los 10 meses que llevo en el Congreso, me he unido con otros colegas para apoyar proyectos de ley para proteger a los ‘dreamers’. Nuestra prioridad como Caucus Hispano es que le den voto al DREAM Act antes de que termine el año”.

-Jacky Rosen (Demócrata, Distrito 3): “He firmado varias leyes como el American Hope Act y el DREAM Act, proyectos de ley que protegerían de la deportación a los ‘dreamers’. Firmé una petición que obligaría a los líderes republicanos a llevar la ley bipartidista conocida como DREAM Act al pleno para su votación. Incluso lidere la propuesta de dos enmiendas en el Comité de Regulaciones de la Cámara de Representantes para prohibir la deportación de los beneficiarios del programa DACA, pero los republicanos en el comité bloquearon la consideración de estas medidas”.

-Mark Amodei (Republicano, Distrito 2): “Desde que estoy aquí, he pedido a los líderes del Congreso que actúen sobre la reforma migratoria. Siempre preferiría ser criticado por intentar mover este tema hacia una solución, que criticado por la inacción repetida. Ahora, el Congreso tiene cinco meses para hacer el trabajo que se supone debe hacer de acuerdo con la Constitución. Si no podemos hacer ese trabajo, entonces 800,000 inmigrantes se verán afectados. Ese número incluye a personas que actualmente prestan servicios en nuestras fuerzas armadas, profesionales en activo, estudiantes y otros miembros contribuyentes de nuestra sociedad”.

-Dina Titus (Demócrata, Distrito 1): “Estoy luchando para pasar legislación que protegerá a nuestros ‘dreamers’ de la deportación. Mientras tanto, también estoy trabajando con organizaciones dentro de nuestra comunidad, autoridades policiales, y funcionarios locales para demonstrar lo que está en riesgo en nuestra comunidad si no tomamos acción. Mi oficina estará trabajando dentro de la ley para proveerle información a los ‘dreamers’ y a sus familias si los republicanos fallan en tomar acción en las propuestas que estoy apoyando en el Congreso”.

2.- De las propuestas actuales

sobre DACA, ¿Cuál apoya y por qué?

-Mark Amodei: “Soy copatrocinador de RAC Act, una legislación que proporcionaría una forma para inmigrantes indocumentados, traídos a los Estados Unidos sin culpa propia, para obtener estatus legal. Además, mi personal y yo contrastamos las medidas incluidas en la RAC Act, en contra de las incluidas en DREAM Act. La razón por la que me he sumergido tan profundamente en cada una de estas cuentas es mostrar los tipos de soluciones que apoyaré antes de diciembre si se presenta la oportunidad”.

-Dina Titus: “Soy copatrocinadora del proyecto de ley H.R. 3591, The American Hope Act of 2017, que es legislación que provee un camino hacia una residencia permanente condicional (CPR, por sus siglas en inglés) a los DREAMers. También tomé múltiples medidas para forzar una votación sobre el DREAM Act, a través de una petición de alta, pero los republicanos de la Cámara se negaron en tomar acción”.

-Jacky Rosen: “Apoyo The American Hope Act, que aseguraría que todos los inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estado Unidos siendo niños, tengan la oportunidad de solicitar el estatus de residente permanente y en última instancia, la ciudadanía estadounidense. Además, tengo la esperanza de que el Congreso apruebe una versión sin ataduras del DREAM Act bipartidista”.

-Rubén Kihuen: “Estoy apoyando el Dream Act, es la propuesta que el Caucus Hispano está apoyando y es la propuesta que estamos usando para poner presión a la administración del presidente y a nuestros colegas republicanos para que apoyen.

Les daría seguridad a estos jóvenes para quedarse en el país permanentemente sin tener que vivir en la incertidumbre como es ahora bajo DACA. Se necesitan 218 votos para que pase una propuesta por la Cámara de Representantes, actualmente hay 196 demócratas más 4 republicanos”.

3.- ¿Qué hará usted para proteger

a los ‘dreamers’ cuyo permiso

expirarÁ después del 5 de marzo

y qué mensaje tiene para ellos?

-Jacky Rosen: “Seguiré luchando para aprobar una legislación que les permita tener las protecciones necesarias para permanecer en sus hogares y continuar siendo parte de nuestras comunidades. Si tienen algún problema con el papeleo y proceso, por favor comuníquense con mi oficina para que mi personal pueda ayudarlos. También he copatrocinado la ley de confidencialidad Protect DREAMerConfidentiality Act, legislación para garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional no utilice la información que los beneficiarios de DACA proporcionaron al gobierno”.

-Rubén Kihuen: “Estoy confiando en que sí va a haber un voto, pero todavía estamos negociando. Les digo a cada uno que es el momento de alzar su voz, si ellos quieren ayudar en esta lucha para encontrar una solución permanente, les pedimos que llamen a sus representantes aquí en el estado de Nevada, particularmente a Dean Heller y Mark Amodei, ellos dos aún no han expresado su apoyo para DREAM Act y son dos votos muy cruciales. No pierdan la fe, estamos juntos en esta lucha”.

-Dina Titus: “Muchos ‘dreamers’ piensan que no pueden colaborar con un miembro del Congreso. Al contrario, los animo a que llamen a mi oficina para conectarlos con recursos que podrían ayudarles a averiguar si hay algún otro camino legal para que permanezcan en nuestra comunidad. También continuaré abogando por DACA y una reforma migratoria compresiva. No creo que la Administración de Trump entienda lo que está en riesgo si no tomamos acción. No tengan miedo de contar sus historias. No tengan miedo de hablar. No duden en contactar a Ana Quintanilla en mi oficina si tienen alguna duda”.

-Mark Amodei: “Estoy avergonzado de que hayan sido seis años de dilación. Cuando se trata de este tema, estoy de acuerdo con el presidente (Trump): es necesario que haya una acción del Congreso. Sin embargo, no creo que sea inteligente esperar hasta marzo para actuar sobre DACA, particularmente porque el historial del Comité con jurisdicción sobre asuntos de inmigración no es de acción. Estoy preparado para asociarme con cualquier miembro de la Cámara que esté dispuesto a trabajar conmigo para encontrar un terreno común en políticas de inmigración responsables”.

Por último, los cuatro congresistas mostraron confianza en que se pueda llegar a un acuerdo bipartidista en el Congreso antes del 5 de marzo del 2018, fecha límite puesta por el Gobierno Federal.