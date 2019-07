Consagran edificio en honor del Dr. Robert Hunter

Stephanie Goodman es la nueva directora ejecutiva del centro. Miércoles 26 de junio en The Problem Gambling Center. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“No existe un perfil preciso de un jugador compulsivo, cualquiera puede caer en las garras de la adicción al juego, igual te encuentras a un ama de casa, un policía, un atleta de alto rendimiento. El programa implementado por el Dr. Robert Hunter consta de tres partes fundamentales: educación, apoyo y recuperación”, mencionó a El Tiempo Omar Fonteboa, una de las personas que se graduó del programa y ahora forma parte del grupo de voluntarios que comparten su testimonio.

El Dr. Robert Hunter fundó The Problem Gambling Center, un sitio donde ofreció esperanza y un camino de recuperación a miles de personas, de todos los ámbitos de la vida, que sufren de una adicción al juego. El miércoles 26 de junio de 2019 consagraron el edificio en su honor. A la ceremonia acudieron algunos familiares de Hunter, quien falleció el año pasado –a los 62 años de edad- debido a una insuficiencia cardiaca.

El centro fue fundado por Hunter en 1998 y es una institución sin fines de lucro.

“Ayudar a aquellos que pasan por problemas derivados de la adicción al juego en Las Vegas, la Capital Mundial del Entretenimiento, se convirtió en la misión de The Problem Gambling Center, bajo la dirección del Dr. Robert Hunter”, mencionó la nueva directora ejecutiva del centro, Stephanie Goodman, destacando que “históricamente, los servicios del centro se siguen ofreciendo a todos, independientemente de su capacidad de pago”.

El enfoque –único- del tratamiento de Hunter, que permite a las personas con un problema de juego, explicar el lado médico de la adicción, le valió la distinción de convertirse en el principal especialista en adicción al juego del mundo. Su programa en The Problem Gambling Center, consiste en seis semanas de asesoramiento intensivo diario, seguido de un año de sesiones semanales. Como resultado de sus métodos clínicos, el programa de tratamiento opera con una tasa de éxito de más del 90 por ciento para la recuperación.

Como mencionamos al inicio de la nota, Omar Fonteboa es uno de los graduados del programa. “Hace cuatro años, mi esposa me dejó un numero anotado en el buró, ella había detectado que yo tenía problemas de adicción al juego, mi familia estaba en riesgo. Llamé, me contestó el Dr. Hunter y me dijo que viniera para una evaluación, yo estaba en la negación de mi problema, pero luego de 8 semanas dentro del programa pude terminar las clases y desde hace dos años trabajo aquí ayudando a otras personas a salir del hoyo”, puntualizó Fonteboa sobre su paso por The Problem Gambling Center.

Siendo Las Vegas una ciudad donde el juego es base de los ingresos económicos, “es muy fácil empezar a jugar, pero sumamente difícil dejar de hacerlo. Hay mucha gente que juega sin problemas, de hecho, la mayoría lo hacen de esa manera, pero el seis por ciento no pueden parar, y es que hay una obsesión por el juego, hay maquinitas en muchos lugares, desde farmacias, supermercados y tiendas de autoservicio, entonces le decimos a la gente que no se enfoquen en eso, que reflexionen en sus gastos, en sus pagos pendientes”, explicó.

Los niveles de adicción son variables, continuó, en ocasiones empiezas a jugar por diversión, pero con el paso del tiempo descubres que hay una obsesión a nivel cerebral, pareciera que necesitas de ese estímulo. Y es un problema que afecta a todas las personas, de todas las edades, de todos los orígenes étnicos, de género, de todas las profesiones, ricos, pobres, nadie está a salvo. Las adicciones no discriminan.

Las recomendaciones de Omar Fonteboa para las personas que tienen la adicción, o que conocen a alguien en problemas de juego es que acudan a The Problem Gambling Center, donde los van a ayudar con el programa del Dr. Robert Hunter.

Otra de las graduadas que compartió su testimonio con El Tiempo fue Barbra L., una persona que a los 22 años de edad estaba en el noveno mes del embarazo de su hija, en el hospital le comentaron del programa y decidió que era momento de darle un giro a su vida.

“Debido a mi problema de adicción al juego me volví una persona manipuladora, mentirosa, no estaba al cien por ciento de mis facultades, de hecho, seguí siendo una manipuladora en el centro porque no quería estar aquí, obviamente era una situación miserable. Pero al cruzar estas puertas el Dr. Hunter se acordó de mí, me abrazó y me dijo ¿cómo estás?, ¿cómo está tu bebé?, eso me conmovió y me quedé para iniciar mi recuperación”, externó Barbra, quien se considera “alumni” del programa.

En la actualidad mi vida es plena, quizá no tenga dinero –agregó- pero hay cosas más importantes que eso, aprendí a vivir feliz y, sobre todo, corresponder a quienes me ayudaron. Barbra casi pierde su casa, las tarjetas de crédito estaban al límite, no tenía trabajo estable debido a su problema. “Las Vegas es el centro del juego, sobrevivir en este ambiente requiere de mucho sacrificio, pero todo es posible con las herramientas que The Problem Gambling Center te proporciona, con la ayuda que proporcionan aquí. Los nuevos clientes me recuerdan cómo llegué y el duro trabajo que se requiere para salir adelante, pero vale la pena”, acotó Barbra.

“Recuperé mi fe, tengo amigos, tengo gente que me ama, estoy feliz y disfruto de la vida, y eso es increíble. Soy madre y abuela feliz. Mi vida cambió. A quienes padecen de adicción al juego les recomiendo que lo acepten, rendirse ante la realidad, no es algo para avergonzarse, por eso comparto mi testimonio, amo mi vida ahora”, terminó diciendo Barbra.

