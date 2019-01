Consejos que podrían aumentar su reembolso de impuestos

enero 1, 2019 - 10:00 am

Recién inicia el año 2019 y con ello se acerca la temporada de declaración de impuestos, una época agradable para muchos por recibir una retribución, pero también temible para otras personas que quizá deben pagarle un poco más de lo que tenían pensado al “Tío Sam”.

Sin embargo hay distintos factores que pudieran beneficiar a los contribuyentes. A través de El Tiempo, la contadora pública certificada, Lisa Greene-Lewis, ofrece seis recomendaciones que pudieran ayudar a las personas a aumentar su reembolso de impuestos para este año.

El primero es aplazar los bonos; “Si tu trabajo dio sus ‘frutos’ y estas esperando un bono de fin de año, este dinero extra en tu bolsillo puede aumentar tu escala y la cantidad de impuestos que debes. Si puedes retener algún ingreso extra este año, hazlo. Pregúntale a tu jefe si te puede pagar el bono en enero”, informo Greene-Lewis mediante un escrito proporcionado por su portavoz, Gabriella Orta.

La contadora pública certificada y también especialista en impuestos de Turbo Tax, agregó que de seguir la sugerencia anterior, el contribuyente recibiría su bono poco después del fin de año y no estará sujeto a impuestos para la declaración del 2018.

La segunda opción es acelerar las deducciones y diferir los ingresos; “Hay muchas deducciones de impuestos que se reconocen en el año en que las pagas. Por ejemplo, si eres propietario de una casa y obtienes una deducción de intereses hipotecarios y si realizaste un pago hipotecario extra el 31 de diciembre, puedes reclamar esa deducción de impuestos adicional sobre los impuestos de este año. Esto te permite tomar la deducción inmediatamente en lugar de esperar 12 meses adicionales cuando presentes tus impuestos del próximo año”, dijo Greene-Lewis.

De acuerdo con la especialista, bajo la nueva ley tributaria, si una persona compró una vivienda después del 15 de diciembre de 2017, puede deducir el interés hipotecario que ha pagado en base a un préstamo de hasta $750,000 en lugar de $1,000,000 dólares.

La tercera recomendación es donar a organizaciones benéficas; “Con la época navideña es un buen momento para limpiar tu armario y recolectar artículos del hogar que ya no uses para donarlos a los necesitados. Puedes ayudar a alguien en necesidad y cosechar los beneficios a través de una deducción de impuestos por donaciones monetarias y no monetarias, y por donaciones a una organización benéfica calificada”, acotó la contadora.

Greene-Lewis también informó como recurso el tomar un curso para avanzar en una carrera profesional e iniciar un negocio. “El pago de la matrícula del próximo trimestre hecha antes del 31 de diciembre pudo otorgarte un valioso crédito tributario de hasta $2,000 con el Crédito de Aprendizaje de por vida (Lifetime Learning Credit)”, consideró.

La penúltima sugerencia es maximizar la jubilación, según la especialista esto consiste en que si una persona contribuye a un 401 (k) o a una cuenta IRA tradicional, puede tomar una reducción de sus ingresos por cada dólar y así ahorrar para el futuro.

Finalmente, la sexta recomendación es calcular los ingresos del hogar para el Seguro de Mercado; “¿Solicitaste un subsidio o un seguro con descuento en el Mercado de Seguros de Salud en la temporada de inscripción abierta (la cual fue desde el 1 de noviembre hasta 15 de diciembre) para el 2019? Si es así, tendrás que prever el ingreso familiar del 2019 y el tamaño de la familia cuando presentes la solicitud. Comienza a analizar cualquier cambio que puedas tener en el 2019 (crecimiento de tu familia, promoción laboral, jubilación, etc.). Estos cambios pueden afectar la cantidad de subsidio que te otorgan para ayudarte a pagar el seguro de salud”, concluyó la contadora pública certificada, Lisa Greene-Lewis.

Es importante mencionar que el mejor consejo para los contribuyentes es no mentir en su declaración de impuestos, por lo que estas sugerencias pueden ayudar según sea el caso de cada persona.