Considera Trump eliminar autorizaciones de seguridad para ex funcionarios de Obama

El presidente Donald Trump está considerando revocar las autorizaciones de seguridad de media docena de ex funcionarios del gobierno de Obama, una medida que los críticos afirman que sería una politización sin precedentes del proceso de autorización.

julio 24, 2018 - 11:32 am

El presidente Donald Trump hace un gesto mientras habla durante su reunión con los miembros de su gabinete en la sala del gabinete de la Casa Blanca en Washington, el miércoles 18 de julio de 2018. En la mira está el subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan. (Pablo Martinez Monsivais / AP)

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders habla durante la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, el lunes 23 de julio de 2018, en Washington. (Alex Brandon / AP)

WASHINGTON – El presidente Donald Trump está considerando la posibilidad de revocar las autorizaciones de seguridad de una media docena de funcionarios de la administración de Obama antiguos, una medida que los críticos afirman que sería una politización sin precedentes del proceso de despacho.

Comentó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders el lunes, que el presidente está “explorando los mecanismos” para despojar el visto bueno del ex director de la CIA, John Brennan, el ex director del FBI, Jim Comey y los ex altos funcionarios de seguridad nacional, James Clapper, Michael Hayden, Susan Rice y Andrew McCabe.

Sanders acusó a los funcionarios de haber “politizado y en algunos casos monetizado sus autorizaciones de servicio y seguridad públicas” por “hacer acusaciones sin fundamento de un contacto inadecuado con Rusia o ser influenciados por Rusia”.

“El hecho de que las personas con autorizaciones de seguridad estén haciendo estos cargos infundados proporciona una legitimidad inapropiada a las acusaciones sin pruebas”, expresó.

Los comentarios se produjeron horas después de que el senador republicano, Rand Paul de Kentucky, tuiteó que tenía la intención de plantear la cuestión de la revocación de espacio libre de Brennan en una reunión con Trump.

“Acabo de salir de la reunión de la Casa Blanca con realDonaldTrump. Le reiteré lo que dije en público: John Brennan y otros partidarios deberían revocar sus autorizaciones de seguridad”, tuiteó Paul. “Los funcionarios públicos no deberían usar sus autorizaciones de seguridad para aprovechar las tarifas de las conferencias o los honorarios de la cabeza de la red”.

Brennan había ofrecido una crítica mordaz de la reunión de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin el pasado lunes, llamando a su rueda de prensa “nada menos que una traición.” Mientras está de pie junto a Putin, Trump había cuestionado abiertamente conclusiones de sus propias agencias de inteligencia que Moscú era el culpable de la intromisión en las elecciones estadounidenses de 2016 y pareció aceptar la insistencia de Putin de que las manos de Rusia estaban limpias.

Hayden respondió el lunes vía Twitter a los comentarios de Sanders, detallando que una revocación no “tendría ningún efecto sobre lo que diga o escriba”.

Y Melissa Schwartz, portavoz de McCabe, tuiteó que su autorización de seguridad se desactivó cuando finalizó en marzo de 2018, “de acuerdo a lo que nos dijeron fue la política del FBI”.

“Uno pensaría que la Casa Blanca verificaría con el FBI antes de tratar de arrojar objetos brillantes a la prensa …”, escribió.

Las escritoras de Associated Press Deb Reichmann y Lisa Mascaro en Washington contribuyeron a este informe.