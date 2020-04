Construyen anexo para albergar casos positivos

abril 9, 2020 - 9:00 am

En la foto, la sede del Distrito de Salud del Sur de Nevada. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Con la creciente alarma que ha generado el coronavirus (COVID-19) y los impredecibles efectos en todo el estado, se hace necesario un monitoreo veraz a las fuentes más confiables de actualizaciones sobre la información médica disponible, primordialmente de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El monitoreo de casos positivos también es fundamental en el sur de Nevada, donde la Junta de Salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés) aprobó asignar $ 3 millones para un centro de aislamiento de 40 camas para las personas que den positivo por el nuevo coronavirus.

“El propósito de la instalación es aislar a las personas pero que no necesitan ser hospitalizadas, o que han sido dados de alta del hospital, pero aún deben estar en cuarentena”, manifestó el Dr. Fermín Leguen, director interino del Distrito Salud del SNHD.

Serviría principalmente a la población sin hogar y a aquellos que viven en un entorno grupal, como un hogar de ancianos o un centro de vida asistida, dijo el presidente de la Junta de Salud Scott Black, al Review-Journal.

También podría servir a los visitantes de la región que no tienen un lugar para aislarse.

El edificio, tipo módulos, será construido en la propiedad del SNHD, en el área de Decatur y Meadows Lane, al oeste de la ciudad.

Cuatro de cada cinco personas infectadas por el nuevo coronavirus desarrollan síntomas leves, según las autoridades de salud pública. A aquellos que no necesitan ser hospitalizados se les pide que se aíslen en sus hogares para minimizar las posibilidades de transmitir COVID-19. Pero el autoaislamiento plantea desafíos particulares para quienes no tienen un lugar al que llamar hogar o que viven en un entorno grupal.

Según la propuesta, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias reembolsaría el 75 por ciento del costo de un anexo en las oficinas del distrito en 280 S. Decatur Blvd.

El Dr. Fermín Leguen, jefe interino del Departamento de Salud del Distrito, atendió preguntas de los medios de comunicación en español.

“Estamos tratando de contar con una instalación –en nuestras oficinas centrales- donde tendremos la capacidad de albergar a 40 pacientes positivos, pero que no hayan sido ingresado al hospital por no haber presentado los síntomas de gravedad, o también que hayan sido dados de alta del hospital –en caso de que hayan ido a uno-, pero que también sigan siendo foco de infección para la comunidad, como los desamparados o que se encuentran en situación de calle”, manifestó el jefe interino del Distrito de Salud, agregando que “también a turistas que se hayan quedado varados y no tengan dónde estar mientras se resuelve su situación o incluso ancianos que se encuentren en asilos o centros de atención a las personas mayores.”

El nivel de contagio es moderado, y no se ha revelado el porcentaje de personas recuperadas, “tenemos una gran diferencia de reportes entre los condados de Washoe y Clark, nuestro equipo de investigación no es suficiente para completar la tarea que se requiere en el rastreo de contagiados. De hecho, tenemos empleados que prestaban servicios en otras áreas para que ayuden con esa misión. Incluso hemos sido auxiliados con estudiantes, entonces la labor ha sido titánica, señaló Leguen, acotando que “estamos dando prioridad en la identificación de infectados y la educación para evitar la propagación del contagio”.

Los casos en Nevada se van incrementado de manera dramática, el contagio es elevado, pero no hemos podido determinar el nivel de transmisión porque no hay suficiente capacidad para efectuar los exámenes. “Para determinar el nivel de circulación del COVID-19 en Nevada es necesario contar con la ayuda de la población, que no salgan a la calle, que se mantengan en casa”, terminó diciendo Leguen.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.