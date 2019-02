Contactan Raiders al chofer de limusina de Las Vegas para posible trabajo

febrero 13, 2019 - 11:03 am

Dan Holmgren fue despedido recientemente de su trabajo como conductor de limusinas por conversar un poco con el propietario de los Raiders, Mark Davis, en las afueras de Caesars Palace. Foto tomada el martes 12 de febrero de 2019 en el Review-Journal, en Las Vegas. Review-Journal) @BenjaminHphoto

Según el eslogan, los Raiders de la NFL están comprometidos con la excelencia.

Dan Holmgren comentó que ellos también se compadecen bastante bien.

Holmgren fue el conductor que dejó su limusina en la línea de espera en Caesars Palace el 28 de enero para saludar al propietario de los Raiders, Mark Davis, y al presidente Marc Badain, quienes estaban parados cerca de la entrada principal.

Fue rescindido por el Servicio Abraham Limo poco después del encuentro.

El jueves por la noche se publicó una historia en el sitio web del Review-Journal. A la mañana siguiente, Holmgren recibió una llamada telefónica de Badain. El ejecutivo de los Raiders expresó su pesar, comentó Holmgren, e indicó que podría haber una oportunidad de empleo para Holmgren con el equipo cuando se traslade de Oakland a Las Vegas para la temporada 2020.

“Me dijo que tenía contratado a un tipo que solía trasladar al Sr. Davis, y cuando lleguen aquí van a comenzar su propio negocio de transporte”, relató Holmgren, de 53 años.

Holmgren había sido empleado por Abraham Limo solo por unas pocas semanas. La violación por la cual fue despedido no está cubierta en el manual del empleado, detalló. Tampoco se discutió durante la capacitación.

Después de varios intentos de contactar al Servicio Abraham Limo, el RJ recibió una declaración del propietario de la compañía por correo electrónico esta semana.

“Este es un desafortunado conjunto de circunstancias”, escribió el presidente y director general, Abraham Mulugeta. “Como cualquier empresa que ofrece un servicio de lujo, se espera que cumplamos con un determinado código de conducta, política y procedimientos de nuestros clientes. Si bien puedo apreciar que el Sr. Holmgren es un ávido fanático de los Raiders, al igual que yo, el hecho de acercarse al Sr. Davis violó ese código de conducta mientras trabajaba. Esto sucedió dentro de su primer período de prueba de 90 días”.

Mucho apoyo

Holmgren, quien creció en el Área de la Bahía y ha mantenido la afinidad con los equipos deportivos de Oakland desde que se mudó a Las Vegas en 2002, comentó que estaba sorprendido por la reacción a la historia. Además de recibir la llamada de Badain, ha realizado entrevistas de radio y televisión y fue invitado a asistir a un partido de fútbol del Lights FC y sentarse en la casilla del propietario Brett Lashbrook.

Los Lights se ofrecieron a recogerlo en una limusina, se informó.

“Los chicos con los que solía trabajar, a quienes no he visto en años, han llamado de la nada”, dijo Holmgren. “Me preguntaron si realmente me habían despidieron solo por eso”

Además de la obertura de los Raiders, Holmgren destacó que ha recibido ofertas de trabajo de otras compañías de limusinas desde que su historia se hizo pública.

“Mi mamá solía decir que cuando una puerta se cierra es cuando otra se abre”, afirmó. “Cuando Marc Badain llamó, dijo que cree que tiene una puerta que se va a abrir para mi”.