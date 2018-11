Conteo confirma a Pickard como ganador de una carrera del Senado de Nevada

noviembre 27, 2018 - 10:37 am

Keith Pickard, izquierda, y Julie Pazina, derecha (Las Vegas Review-Journal)

Julie Pazina, candidata demócrata al Distrito 20 Senatorial de Nevada, es fotografiada en las oficinas del Review-Journal el jueves 19 de abril de 2018. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Keith Pickard, candidato republicano para el Distrito 20 del Senado de Nevada, es fotografiado en las oficinas del Review-Journal el miércoles 18 de abril de 2018. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Los resultados de un recuento de boletas el lunes afirmaron que el republicano Keith Pickard ganó una carrera cerrada en el Senado de Nevada, rompiendo las esperanzas demócratas de capturar una mayoría en la Legislatura estatal.

La demócrata Julie Pazina el 8 de noviembre solicitó el recuento después de perder la elección del Distrito 20 del Senado por 28 votos. Los demócratas necesitaban ganar el asiento en el Senado para tomar una gran mayoría (dos tercios de los puestos) en ambas cámaras de la Legislatura. Una mayoría habría dado a los demócratas el poder de anular los vetos del gobernador y aprobar los aumentos de impuestos sin el apoyo de ningún republicano.

Los demócratas ganaron este mes una mayoría en la Asamblea, pero perder la carrera del Distrito Senatorial 20 bloquea su oportunidad de ganar una mayoritaria en la Legislatura de Nevada.

Pazina expresó el lunes su gratitud a “familiares, amigos, vecinos, voluntarios” y al Comité Demócrata del Senado por apoyar su campaña.

“Si bien el resultado final no fue lo que esperábamos, este ha sido un viaje increíble, y me siento afortunada de haber conocido a muchos de mis vecinos durante el año pasado”, declaró Pazina. “También me gustaría felicitar a Keith Pickard por su victoria, le deseo éxito en su servicio a nuestra comunidad en la legislatura”.

Según el portavoz del Condado de Clark, Dan Kulin, los resultados del recuento “no oficial” confirmaron a Pickard como el ganador por 24 votos. Kulin dijo que la votación será procesada el jueves y aceptada por la Junta de Comisionados del Condado de Clark.

“Después del jueves, los resultados serán aceptados oficialmente y serán los finales”, anunció Kulin.

Pickard no pudo ser contactado el lunes, pero tuiteó en el Día de Acción de Gracias que estaba “agradecido y se sentía humilde” para representar al distrito después de desocupar su asiento en el Distrito 22 de la Asamblea.

“Me comprometo a ser un defensor eficaz de nuestra comunidad. Es hora de ir a trabajar”, escribió Pickard en Twitter.

Como solicitante del recuento, Pazina pagará por el recuento. Kulin dijo que los costos no se revelaron de inmediato.