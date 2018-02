Corte Suprema se niega a escuchar el caso ‘DACA’

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con los miembros de la Asociación Nacional de Gobernadores en el comedor estatal de la Casa Blanca, el lunes 26 de febrero de 2018 en Washington. (AP Photo / Evan Vucci)

WASHINGTON – El Tribunal Supremo rechazó el lunes la apelación del gobierno federal ante el tribunal federal de apelaciones y logró que los jueces intervinieran en el destino de un programa que protege a cientos de miles de inmigrantes de la deportación.

La decisión que afecta a “Dreamers” significa que el caso casi con certeza se abrirá camino en los tribunales inferiores antes de que sea posible cualquier decisión de la Corte Suprema. Y debido a que eso podría llevar semanas o meses, la decisión del lunes también reducirá aún más la presión sobre el Congreso para que actúe rápidamente. El Senado paralizó el asunto hace dos semanas, dejando cualquier otra acción del Congreso en duda.

La decisión de la Corte Suprema de abandonar el caso en el programa Acción Diferida para la Llegada en Infancia de la era Obama, o DACA, no fue sorprendente. Es altamente inusual que la Corte Suprema escuche un caso antes de que un tribunal de apelaciones menor lo haya considerado.

El presidente Donald Trump dijo que el caso ahora sería escuchado por un tribunal de apelaciones y “ya veremos qué pasa a partir de ahí”.

“Saben, intentamos que se moviera rápidamente porque nos gustaría ayudar a DACA. Creo que todos quieren ayudar con DACA”, les dije a los gobernadores visitantes. “Pero el Tribunal Supremo acaba de dictaminar que tiene que pasar por los canales normales”.

DACA ha proporcionado protección de la deportación y permisos de trabajo para aproximadamente 700 mil jóvenes que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños y se quedaron ilegalmente.

En septiembre, Trump argumentó que el presidente Barack Obama había excedido sus poderes ejecutivos cuando creó el programa. Trump anunció que estaba terminando el programa a partir del 5 de marzo y le dio a los legisladores hasta entonces para salir con alguna solución de la misma índole.

Pero en las últimas semanas, los jueces federales en San Francisco y Nueva York han dejado temporalmente sin efecto la fecha límite de Trump. Han emitido mandatos ordenando a la administración que mantenga DACA en su lugar mientras que los tribunales consideran impugnaciones legales a la terminación de Trump. Como resultado, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., han estado aceptando y procesando las renovaciones de DACA, tal como estaba antes del anuncio de Trump en septiembre.

La administración de Trump no ha intentado bloquear los mandatos que lo obligan a continuar operando el programa.

El anuncio de la Corte Suprema el lunes de que no se presentaría ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito probablemente sea el primer tribunal de apelaciones que intervendrá sobre el tema, el paso previo al regreso del caso a la Corte Suprema. El Noveno Circuito no ha establecido una fecha para escuchar los argumentos, pero debe conocer las fechas en que deben presentar los informes que se extenderán hasta abril. El lunes, Trump no parecía tener muchas esperanzas de ganar en el Noveno Circuito, criticando a la corte de tendencia liberal al decir que “nada es tan malo como el Noveno Circuito”.

“Quiero decir, es realmente triste cuando cada caso individual presentado en nuestra contra está en el noveno circuito que perdemos, perdemos, perdemos y luego lo hacemos bien en la Corte Suprema”, destacó.