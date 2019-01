Costaron choques a los conductores de Nevada casi $2B en 2017

Un automóvil volcado involucrado en un accidente de varios vehículos se ve en Boulder Highway en U.S. Highway 95 en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los accidentes automovilísticos en Nevada están afectando las carteras de los conductores en todo el estado.

La 16a Hoja de ruta anual de las Leyes de Seguridad de Carreteras del Estado, analizó los datos de accidentes de 2017 y encontró que los costos económicos anuales asociados con choques en Nevada son de 1.98 bdd.

El costo se deriva de los daños a la propiedad, la pérdida de la actividad en el lugar de trabajo y de la familia, y los gastos médicos presentes y futuros, entre otros costos.

El informe también calificó a cada estado según cinco secciones: protección de los ocupantes, seguridad de los niños pasajeros, manejo de adolescentes, conductor discapacitado y leyes de conductor distraído.

Los estados se clasificaron en un formato basado en colores, en función del color de las luces del semáforo, y el verde siendo el mejor.

Seis estados recibieron una calificación verde y 11 se calificaron de “rojo”. Nevada cayó en el grupo amarillo con la mayoría de los estados (33).

Catherine Chase, presidenta de Advocates for Highway and Auto Safety, que publicó el informe, declaró que los resultados muestran que se necesitan cambios significativos en todo el país.

“Cada estado individual todavía tiene lagunas en sus leyes”, dijo Chase en el informe. “Si todos los estados aprobaran una medida este año, se podrían lograr mejoras sustanciales de seguridad para la protección de los ocupantes, la seguridad de los pasajeros infantiles, los conductores adolescentes, la incapacidad y la distracción”.

En Nevada, no ha cambiado mucho desde el informe del año pasado, en gran parte debido al ciclo legislativo del estado, dijo Andrew Bennett, portavoz del Departamento de Seguridad Pública.

“Nevada mantuvo un ‘rojo’ en la protección de los ocupantes, un ‘rojo’ en las leyes de seguridad de los niños, un ‘amarillo’ en las leyes de manejo para adolescentes, un ‘verde’ en las leyes de manejo para discapacitados, un ‘amarillo’ en las leyes de manejo distraído y un “Amarillo” en general”, informó.

Los defensores presionan para que los estados aprueben leyes que hacen que el uso del cinturón de seguridad no sea una ley primaria de aplicación, lo que significa que los conductores pueden ser detenidos y multados por no usar uno. El grupo también recomienda que los bebés y niños pequeños se sienten en un asiento para niños mirando hacia atrás hasta los 2 años de edad y que los niños menores de 57 pulgadas de alto se sienten en un asiento mayor una vez que superan el tamaño para automóvil. Nevada actualmente carece de esas leyes.

En 2017, los cinturones de seguridad ayudaron a salvar 78 vidas en Nevada y pudieron haber salvado 14 más si los ocupantes hubieran traído puesto uno al momento de su accidente, según el informe.

Nevada obtuvo una puntuación verde para las leyes de conducción deficientes porque el estado tiene al menos tres leyes destinadas a frenar la conducción deficiente.

Con mucho trabajo por hacer que las carreteras de Nevada sean más seguras, Bennett dijo que se necesitan estudios como el de los Defensores para guiar al estado en la dirección correcta.

“Nevada todavía tiene muchas mejoras qué hacer para soportar la seguridad de nuestras carreteras”, afirmó. “Informes como este ayudan a guiar e informar a nuestros legisladores sobre buenas estrategias para Nevada”.

Obras viales en Hollywood Boulevard

Se espera que un proyecto vial de 10 meses comience en el lado este del valle.

Hollywood Boulevard, entre los bulevares de Charleston y Lake Mead, verá cambios periódicos de carriles y cierres a partir del lunes y hasta octubre, mientras las cuadrillas trabajan en un proyecto de ampliación y repavimentación de carreteras, anunció el Condado de Clark.

A partir de las 6:00 a.m. del lunes, Hollywood se reducirá a un solo carril en cada dirección entre Charleston y Stewart Avenue. Esta reducción de carril durará aproximadamente dos semanas, y luego el trabajo y los cierres de carril se moverán hacia el norte a lo largo de Hollywood.

El proyecto hará que Hollywood Boulevard tenga un ancho constante al pavimentar los “dientes de sierra”. Esas son áreas donde una carretera cambia repentinamente, como cuando una carretera de tres carriles se reduce a dos, según Erik Pappa, vocero del Condado de Clark.

Los dientes de sierra suelen estar presentes en parcelas de tierra sin desarrollar cerca de una carretera, y generalmente se cuidan cuando se desarrolla esa tierra, pero en algunos casos el trabajo vial no puede esperar al desarrollo, como es el caso de Hollywood Boulevard, detalló Pappa.

Cierres de carreteras del centro

Se espera que los cierres de carreteras asociados con eventos especiales afecten el tráfico el próximo mes.

El primer viernes, el festival mensual de arte, música y comida en el Distrito de las Artes, verá varios cierres de carreteras asociados con él el viernes.

Los cierres de las calles Boulder Avenue a Gass Avenue, Art Way a Main Street comienzan a las 8 am del viernes y reabrirán a las 8 a.m. el sábado, anunciaron los funcionarios de Las Vegas.

El callejón entre Colorado Avenue y California Avenue detrás de ReBAR se cerrará a las 3 a.m. del viernes y reabrirá a las 4 a.m. del sábado.

Casino Center Boulevard desde las avenidas Carson hasta Ogden se cerrarán al tránsito a partir de las 9 p.m. el viernes y reabrirán a las 4 a.m. del sábado.

El desfile anual del Festival de Primavera de Año Nuevo Chino de Las Vegas en Fremont Street con una fiesta posterior en el Downtown Container Park hará que Fremont Street cierre entre las calles 11 y 7 a partir de las 7:30 a.m. del 9 de febrero. Se abrirá de nuevo a la 1 p.m. el 9 de febrero, mencionaron funcionarios de la ciudad.