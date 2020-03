Costco reduce los horarios de sus tiendas y gasolineras del Valle de Las Vegas

La gente hace fila frente al Costco de la calle Marks 791, en Henderson el domingo, 29 de marzo de 2020. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal)

Se muestra el cartel que indica los artículos agotados en el Costco de la calle Marks 791, en Henderson el domingo, 29 de marzo de 2020, mientras la gente hace fila para entrar en la tienda. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal)

Costco anunció que reducirá el horario de sus tiendas y gasolineras a partir del lunes.

Todas las tiendas de Costco cerrarán a las 6:30 p.m. de lunes a viernes, mientras que el horario de los fines de semana seguirá siendo el mismo, avisó la compañía el domingo. Las gasolineras de Costco cerrarán a las 7 p.m. los días entre semana.

Costco cuenta con cinco sucursales en el valle, y la mayoría han estado cerrando a las 8:30 p.m. los días de entre semana.

El presidente y director general de Costco, Craig Jelinek, escribió en una carta a los clientes el domingo que las tiendas también han incrementado sus protocolos en la desinfección de superficies y la limitación de la cantidad de artículos populares que los clientes pueden comprar a la vez.

“A medida que el efecto global del coronavirus (COVID-19) continúa evolucionando, Costco está firmemente comprometido con la salud y la seguridad de nuestros miembros y empleados, y con el servicio a nuestras comunidades”, destacó Jelinek en la carta. “Estamos monitoreando de cerca la cambiante situación, y cumpliendo con la guía de salud pública”.

Según el sitio web de la compañía, las tiendas abren a las 10 a.m. de domingo a viernes y a las 9:30 a.m. los sábados. Las tiendas cierran a las 6 p.m. los fines de semana. Los surtidores de gasolina abren a las 5:30 a.m. entre semana y a las 6 a.m. los fines de semana.

El sitio web también muestra un listado de los horarios de compra para sus clientes de 60 años y más y para las personas con impedimentos físicos, de 8 a 9 a.m. los martes, miércoles y jueves.

El Centro de Negocios Costco, ubicado en 222 S. Martin L. King Blvd., mantendrá su horario normal, según su sistema de llamadas automatizado. La bodega se mantiene abierta de 7 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y de 7 a.m. a 4 p.m. los sábados. Los surtidores de gasolina están abiertos de 6 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes y de 6 a.m. a 5 p.m. los sábados. El almacén y las gasolineras están cerrados los domingos.