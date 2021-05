Cox Communications ha entregado $280,000 en “Cox Diversity Scholarship” desde hace 8 años, incluidos $ 3,500 cada uno a los beneficiarios de becas de 2021. En la foto Jordan Serna, estudiante de la Academia de Tecnologías Avanzadas, quien obtuvo la Beca de diversidad del grupo empresarial hispano de Cox y Nevada. [Foto cortesía COX, vía Susie Black-Manríquez]

Cox Communications ha entregado $280,000 en “Cox Diversity Scholarship” desde hace 8 años, incluidos $ 3,500 cada uno a los beneficiarios de becas de 2021. En la foto Mia Tracy, alumna de la Academia de las Artes de Las Vegas, quien se hizo acreedora a la Beca de diversidad Cox y Chicanos Por La Causa. [Foto cortesía COX, vía Susie Black-Manríquez]

Cox Las Vegas ha otorgado $35,000 en becas a 10 estudiantes de último año de preparatoria (conocidos como ‘seniors’) que van a la universidad en el Condado Clark, como parte de su programa anual de “Becas de Diversidad Cox”, una loable entrega que se hace en asociación con la Fundación de Educación Pública y diversas organizaciones con sede en el sur de Nevada.

Cox Communications ha entregado $280,000 en “Cox Diversity Scholarship” desde hace 8 años, incluidos $3,500 cada uno a los beneficiarios de becas de 2021. Los afortunados estudiantes que fueron seleccionados este año son enlistados por su nombre, el plantel que asisten y a la beca que se hicieron acreedores:

Jordan Feinberg, West Career and Technical Academy (Cox and Girl Scouts of Southern Nevada Diversity Scholarship); Alex Gallegos, Eldorado High School (Cox and Gay and Lesbian Chamber of Commerce of Nevada Diversity Scholarship); Brianna Im, Clark High School (Cox and OCA Las Vegas Diversity Scholarship); Symone Moore, Advanced Technologies Academy (Cox and 100 Black Men of Las Vegas Diversity Scholarship); Belen Padilla, Western High School (Cox and Junior League of Las Vegas Diversity Scholarship); Jordan Serna, Advanced Technologies Academy (Cox and Nevada Hispanic Business Group Diversity Scholarship); Isha Shah, Clark High School (Cox and Asian Community Development Council (ACDC) Diversity Scholarship); Mia Tracy, Las Vegas Academy of the Arts (Cox and Chicanos Por La Causa Diversity Scholarship); Vicky Wang, Southwest Career and Technical Academy (Cox and The LGBTQ Center of Southern Nevada Diversity Scholarship) y Jalen Wilson, Boulder City High School (Cox and Historic Westside Chamber Diversity Scholarship). “Felicitaciones a los becarios 2021, que han destacado a pesar de la pandemia en curso”, dijo el vicepresidente y líder del mercado de Cox Las Vegas, Michael F. Bolognini.