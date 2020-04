Cox otorga $35,000 en becas de diversidad

[Foto Cox Communicatios]

Cox Las Vegas ha distribuido $35,000 en becas de diversidad a 10 estudiantes de último año de preparatoria que rumbo a la universidad como parte de su programa anual “Cox Diversity Scholarship” en asociación con la Fundación de Educación Pública y diversas organizaciones con sede en el sur de Nevada.

Desde 2014, Cox ha presentado $245,000 en becas de este tipo para estudiantes que se gradúan en el Condado Clark, incluyendo $3,500 para cada uno de los siguientes beneficiados:

* Oluwatosin Diyan, del College of Southern NV High School, obtuvo la beca “Cox and Urban Chamber of Commerce Diversity”.

* Alexa Fouts-Fahd, de Del Sol Academy of the Performing Arts, recibió la beca “Cox and Girls on the Run Diversity”.

* José Guerrero, de Spring Valley High School, obtuvo la beca “Cox and Chicanos Por La Causa Diversity”.

* Nicola Lai, de West Career &Technical Academy (WCTA), recibió la beca “Cox and OCA Diversity”.

* Christian Lainez-Artiga, de East Career and Technical Academy (ECTA), obtuvo la beca “Cox and Nevada Hispanic Business Group Diversity”.

* Caitleen Navarro, de Southwest Career &Technical Academy (SWCTA), recibió la beca “Cox and Asian Community Development Council Diversity”.

* Dylan Phung, de Coronado High School, obtuvo la beca “Cox and The LGBTQ Center of Southern NV Diversity”.

* Celeste Taylor, del College of Southern NV High School, recibió la beca “Cox and Lambda Business Association Diversity”.

* Camille Thevenot, de Las Vegas Academy of the Arts (LVA), obtuvo la beca “Cox and Junior League of Las Vegas Diversity”.

* Alisha Williams, de Cimarron-Memorial High School, recibió la beca “Cox and Las Vegas Urban League Diversity”.