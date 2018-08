Crea familia hispana grupo de apoyo “Tené fe”

“Mi hijo falleció en un accidente el pasado 11 de enero. Desde entonces he vivido en una pena constante porque mi vida ya nunca será igual. Pero luego de su muerte conocí más algo de él que no tenía muy presente: Nelson ayudó siempre a su prójimo. Eso quiero hacer yo también”, expresó Dina Mabel Romero en plática con este semanario acerca del grupo ‘Tené Fe’, creado por ella con apoyo de su familia, para brindar ayuda a otros que también pasan por el dolor de perder a un ser querido.

Dina Romero y su hijo Nelson. [ Foto Cortesía ]

Dina Romero observa, el 9 de agosto del 2018, el mural dedicado a las víctimas del tiroteo del uno de octubre, en el “Jardín del Alivio”. [ Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor ]

“Mi hijo falleció en un accidente el pasado 11 de enero. Desde entonces he vivido en una pena constante porque mi vida ya nunca será igual. Pero luego de su muerte conocí más algo de él que no tenía muy presente: Nelson ayudó siempre a su prójimo. Eso quiero hacer yo también”, expresó Dina Mabel Romero en plática con este semanario acerca del grupo ‘Tené Fe’, creado por ella con apoyo de su familia, para brindar ayuda a otros que también pasan por el dolor de perder a un ser querido.

“Desde que Nelson falleció la gente que lo conoció se acerca para darme condolencias y coincide en que mi hijo en algo les ayudó. Una madre me dijo que Nelson entrenaba a su pequeño para ser portero en el fútbol. Otro señor me dijo que le dio apoyo emocional cuando andaba mal, y así, me mandan mensajes y me platican de él”, agregó.

“En la familia sabíamos que a Nelson le llamaban ‘El tigre de la salsa’ porque le gustaba mucho bailar. Pero también le agradaba ayudar a la gente; de hecho, formaba parte de un grupo llamado ‘GSA’ de ayuda a personas con adicciones.

Después de fallecido me doy cuenta que siempre se preocupó por su prójimo, entonces yo quiero hacerle honor y ayudar a sanar mi pena siguiendo su ejemplo, por eso estoy creando este grupo. Se llama ‘Tené Fe’, de Tener fe, porque era como un lema de Nelson cuando él ayudaba a las personas”, destacó.

Dina habló con El Tiempo en entrevista sostenida el 9 de agosto en el ‘Jardín del Alivio’, dedicado a las víctimas de la tragedia del 1 de octubre pasado. Mientras hablaba sus ojos empezaron a soltar lágrimas y su voz se entrecortó.

“A tres meses de fallecido mi hijo, la familia seguía en un dolor profundo; siempre estuvieron pendientes, pero en esta ocasión les pedí que me dejaran a solas. Estuve llorando, pensando en la vida y la muerte. Me pregunté cómo podía superar esto y me di cuenta que la muerte de un hijo nunca se supera, jamás se pasa la pena porque es como perder la mitad de la vida”.

Romero añadió que, “así nació mi idea del grupo. La platiqué con mi esposo y mis hijas. Les pareció bien, me apoyaron y empezamos a trabajar. Lo integramos solo miembros de la familia y lo dimos a conocer a mediados de julio pasado. Pronto lo vamos a registrar, encontraremos un lugar para reunirnos y para que la gente pueda ir a recibir la ayuda. En unas tres o cuatro semanas tendremos nuestra primera reunión con pláticas”, precisó.

Dina Romero aclaró que ‘Tené Fe’ está dedicado a la memoria de su hijo Nelson Arnulfo Martínez Romero; no tiene fines de lucro, no es religioso ni político, y apuntó lo que considera su misión y propósitos:

La misión es “…guiar a la comunidad a sobrellevar un proceso de duelo sin importar las circunstancias o el tamaño de la pérdida”, dijo Dina.

La madre de familia compartió que, “queremos ser un grupo de ayuda para acercarnos a la comunidad en duelo, donde la gente pueda recibir comprensión, solidaridad. Ayudar a vivir y aceptar la experiencia del duelo para continuar con una vida más llena de paz interior”. Su hijo Nelson tenía 31 años de edad al fallecer.

Para más información sobre el grupo ‘Tené Fe’ llame al (702) 583-8533.