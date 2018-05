Crean becas un ducto para títulos desde Las Vegas a Kentucky

Beverly Rogers, presidenta de The Rogers Foundation y Taylor Kloos, una estudiante de último año de Northwest Career and Technical Academy, asisten a la sede de The Rogers Foundation en Las Vegas, el lunes 7 de mayo de 2018. Kloos recibió una beca completa para Kentucky Wesleyan College del fundación y comenzará a estudiar educación en el otoño. (Madelyn Reese / Las Vegas Review-Journal)