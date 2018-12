Crece el controversial Distrito Escolar de Logros, pero ¿está funcionando?

“Buenos días Michigan”, grita la maestra Lesleigh Valette a un grupo de estudiantes de primaria que la saludan al unísono.

Las clases se categorizan después de las universidades en Nevada Rise Academy, ajustando la nomenclatura para una escuela con el lema “el camino hacia la universidad comienza en el jardín de niños”.

La escuela autónoma es una de las dos que se inauguraron este año como parte del Distrito Escolar de Logros (ASD), la iniciativa del estado que utiliza estatutos para arreglar escuelas y vecindarios de bajo rendimiento académico.

Nevada Rise, que atiende a estudiantes de kindergarten y primer grado, ocupa el mismo edificio de Paradise Church en el área de Winchester de Las Vegas que Nevada Prep, que tiene los grados quinto y sexto. Ambas escuelas, que tienen alrededor de 120 estudiantes cada una, esperan agregar clases cada año y continuar hasta el octavo grado.

Mientras tanto, las otras dos escuelas del distrito de logros, Futuro Academy y Democracy Prep en el campus de Agassi, se están estableciendo en su segundo año como escuelas del ASD.

Es un crecimiento lento pero constante para el distrito de logros, que se enfrentó a la reacción del público cuando inició en 2016.

Pero en medio de aulas abarrotadas y déficits presupuestarios continuos en las escuelas públicas tradicionales del Condado de Clark, la oposición ha retrocedido.

“Obviamente, entiendo algunos de los desafíos en el primer año”, señaló la Directora del Distrito Escolar de Logros, Rebecca Feiden. “Pero estas escuelas se están sumando a las opciones que los padres y las familias tienen en sus comunidades”.

¿Funciona?

Las escuelas de bajo rendimiento elegidas para una intervención del distrito enfrentan dos opciones: la competencia de una nueva escuela autónoma que se abre en las cercanías o una adquisición completa por parte de un operador público.

Democracy Prep, un estatuto anteriormente conocido como Agassi Prep, es la única escuela que adopta el modelo de adquisición.

Debido a que los logros de las escuelas del distrito están en sus primeras etapas, es difícil medir su éxito.

Futuro Academy, que abrió sus puertas como competidora de la Primaria Cambeiro, aún no cuenta con datos de exámenes porque solo atiende desde el jardín de niños hasta el segundo grado, cuando los estudiantes no están obligados a tomar el examen estatal estandarizado.

Y aunque Cambeiro mejoró su clasificación estatal, saltando de una a tres estrellas de 2017 a 2018, el Director Ejecutivo de Futuro, Ignacio Prado, no se lo atribuye únicamente a la competencia presentada por su escuela.

“Para ser honesto con usted, es realmente difícil saber cuáles son los factores o las variables sin saber o entender realmente lo que hicieron exactamente”, señaló.

Si bien la mejora académica en Futuro no puede medirse con la prueba estatal Smarter Balanced, hay señales positivas. La escuela retuvo al 100 por ciento de su personal desde el año pasado y ha crecido de 105 estudiantes a aproximadamente 260, señaló Prado.

Mientras tanto, los datos de Democracy Prep muestran que la escuela ha mejorado enormemente en inglés y matemáticas en sus grados intermedios, pero aún se encuentra por debajo del promedio del Distrito Escolar del Condado de Clark en sus índices de competencia en las escuelas primarias.

Adam Johnson, el director ejecutivo de la escuela, espera arreglar eso reservando 40 minutos cada día escolar para ayudar a los estudiantes que necesitan ayuda y enseñando habilidades de computación los sábados para que los estudiantes puedan familiarizarse más con el examen.

“Lo que tuvimos fue un enfoque este año sobre cómo mejorar los lugares que sabemos dónde somos más débiles”, destacó. “Teníamos un conjunto de datos de referencia realmente bueno, lo que nos permite ir un poco más lejos y concentrarnos en las áreas en las que necesitamos crecer”.

Johnson reconoce que la escuela ha luchado para mantener al personal, pero observó que más del 85 por ciento de los estudiantes regresaron este año.

We want great schools for all families. And if that’s a charter or a district school we’re all on board with whoever gives parents what they need.

David Blodgett, co-founder of Nevada Rise and Nevada Prep