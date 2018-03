Creen investigadores que la bomba de FedEx está vinculada a las explosiones de Austin

marzo 20, 2018 - 10:47 am

El jefe interino de la policía de Austin: Brian Manley, a la izquierda, habla con el agente especial del FBI a cargo: Christopher Combs, a la derecha, cerca del lugar de la explosión del domingo, el lunes 19 de marzo de 2018, en Austin, Texas. Se informó sobre una quinta explosión en una instalación de FedEx poco después de la medianoche del lunes. (Eric Gay / AP)

Un oficial de la policía de Austin levanta una barrera cerca del sitio de la explosión del domingo, el lunes 19 de marzo de 2018, en Austin, Texas. Varias personas resultaron heridas en la explosión el domingo por la noche, y la policía advirtió a los residentes cercanos que permanezcan en el interior de la noche a la mañana mientras los investigadores buscaban posibles vínculos con otros paquetes de bombas en otras partes de la ciudad este mes. (Eric Gay / AP)

AUSTIN, Texas – Un paquete bomba que las autoridades creen que está relacionado con la reciente serie de atentados con bombas en Austin estalló el martes temprano dentro de un centro de distribución de FedEx cerca de San Antonio, dejando a un trabajador con lesiones menores.

Horas después, la policía envió un equipo de inspección de materiales peligrosos a una instalación de FedEx en Austin para verificar otro paquete sospechoso allí. No hubo noticias inmediatas sobre si ese paquete contenía una bomba.

La agente del FBI: Michelle Lee comentó que la explosión ocurrió alrededor de la 1 a.m. en una instalación de FedEx en Schertz, que se encuentra al noreste de San Antonio, a unas 60 millas al suroeste de Austin. Un trabajador recibió tratamiento por lesiones leves y fue liberado, de acuerdo con declaraciones emitidas por el Departamento de Policía de Schertz y FedEx.

Lee mencionó que aunque todavía es temprano en la investigación, “sería una tontería que no admitamos que sospechamos que está relacionado” con los cuatro atentados de Austin que han matado a dos personas y herido a otras cuatro desde el 2 de marzo. No lo hizo tener detalles sobre el tamaño, peso o descripción del paquete.

El atentado más reciente en Austin lesionó a dos hombres el domingo por la noche en el tranquilo barrio de Travis Country, en el sureste de la ciudad. Fue desencadenado a lo largo de una calle por un cable trampa casi invisible, sugiriendo un “nivel de sofisticación más alto” que los agentes vieron en tres bombas de paquetes tempranos en los umbrales de las puertas, según Fred Milanowski, agente a cargo de la división de Houston del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

El ataque del domingo significa que la carnicería de un supuesto bombardero en serie que ha aterrorizado a Austin durante semanas ahora es aleatoria, en lugar de estar dirigida a alguien en particular.

Las autoridades no identificaron a los dos hombres heridos el domingo, y solo dijeron que tenían 20 y más años. Pero William Grote le informó a The Associated Press el lunes que su nieto era uno de ellos y que tenía lo que parecían clavos incrustados en sus rodillas. La policía describió las lesiones de los hombres como significativas, y ambos permanecieron hospitalizados en condición estable el lunes.

Grote declaró que su nieto era consciente pero que todavía sentía mucho dolor. Mencionó que la noche del bombardeo, una de las víctimas estaba montando una bicicleta en la calle y la otra estaba en una acera cuando cruzaron un cable que afirma golpeó “a los dos”.

“Estaba tan oscuro que no podían verlo y se tropezaron, no lo vieron; fue un cable y estalló”.

Grote agregó que su hijo, que vive a unos 100 metros de donde ocurrió la explosión, escuchó la detonación y salió corriendo. “Ambos estaban sangrando profusamente”, declaró Grote.

Eso fue una desviación de los primeros tres atentados, que involucraron parcelas que quedaron en las puertas que detonaron cuando se movieron o se abrieron.

El suceso aumentó el temor en Austin, una ciudad famosa por su actitud fría y hipster.

“Es espeluznante”, dijo Erin Mays, de 33 años. “No soy una persona asustada, pero esto se siente como algo muy parecido a lo del ‘vecino de al lado’”.

Las autoridades repitieron las advertencias previas sobre no tocar paquetes inesperados y también emitieron otros nuevos para desconfiar de cualquier objeto perdido que quede en público, especialmente los que tienen cables que sobresalen.

“Estamos muy preocupados de que con cables trampa, un niño podría estar caminando por la acera y golpear algo”, detalló en una entrevista Christopher Combs, agente del FBI a cargo de la división de San Antonio del buró.

La policía originalmente señaló posibles crímenes de odio, pero las víctimas ahora son negras, hispanas y blancas y de diferentes partes de la ciudad cada vez más diversa. El terrorismo doméstico se encuentra entre la variedad de motivos posibles que los investigadores están estudiando.

La policía local y estatal y cientos de agentes federales están investigando, y la recompensa por información que conduzca a un arresto ha aumentado a $115 mil.

“Claramente estamos lidiando con lo que creemos que es un bombardeo en serie en este momento”, puntualizó el jefe de la policía de Austin: Brian Manley, citando similitudes entre las cuatro bombas. Sin embargo, no dio detalles, diciendo que no quería minar la investigación.

Mientras que los primeros tres bombardeos ocurrieron al este de la Interestatal 35, una sección de la ciudad que tiende a ser más minoría y menos acomodada, la del domingo estaba al oeste de la carretera. Las diferencias en donde ocurrieron las explosiones, la falta de un motivo y otras incógnitas hacen que sea más difícil sacar conclusiones sobre un posible patrón, lo que pone aún más nerviosa a una ciudad al borde.

Thad Holt, de 76 años, comentó que ahora está mirando sus pasos mientras se abre paso a través de una sección de la ciudad cerca del último ataque. “Creo que todos pueden decir: ‘Oh, eso es como mi barrio’”, destacó.

Milanowski de la ATF dijo que la última bomba estaba anclada a un letrero de metal cerca de la cabeza de una ruta de senderismo.

“Era un alambre o filamento delgado, algo así como una línea de pesca”, señaló. “Hubiera sido muy difícil para alguien verla”.

Milanowski informó que las autoridades han verificado más de 500 cables potenciales. La policía le pidió a cualquier persona con cámaras de vigilancia en sus casas que se presentaran con el video en caso de que capturara vehículos o personas sospechosas.

Lee indicó que aunque todavía es temprano en la investigación, “sería una tontería que no admitamos que sospechamos que está relacionado” con los cuatro atentados en Austin que han matado a dos personas y herido a otras cuatro desde el 2 de marzo. El último atentado resultó hiriendo dos hombres el domingo en el tranquilo vecindario Travis Country del sudoeste de Austin.

Lee no tenía detalles sobre el tamaño, el peso o la descripción del paquete.

La explosión sigue a un estallido de la noche del domingo que se disparó a lo largo de una calle por un cable trampa casi invisible, lo que sugiere un “mayor nivel de sofisticación” que los agentes vieron en tres bombas de paquetes tempranos que quedaron en las puertas. Significa que la carnicería de un supuesto bombardero en serie que ha aterrorizado a Austin durante semanas ahora es aleatoria, en lugar de estar dirigida a alguien en particular.

Las autoridades no han identificado a las víctimas del domingo por la noche. Pero William Grote comunicó a The Associated Press que su nieto era uno de los dos hombres heridos, y que tenía lo que parecían clavos incrustados en sus rodillas. La policía describió las lesiones de los hombres como significativas, y ambos permanecieron hospitalizados en condición estable el lunes.