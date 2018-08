Critica juez a la policía de Las Vegas por mantener en secreto registros de tráfico sexual

El alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo, responde preguntas durante una conferencia de prensa el viernes 3 de agosto de 2018. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

Judge Joe Hardy Jr. (Mark Damon/Las Vegas Review-Journal)

Un juez del Condado de Clark criticó duramente al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) el miércoles por retener los registros públicos solicitados por el Las Vegas Review-Journal sobre casos de tráfico sexual y arrestos por prostitución, afirmando que la reacción del departamento al periódico “alborota la mente”.

“Mientras estoy sentado aquí, me queda claro que LVMPD no ha cumplido o incluso ni está cercano a cumplir con la Ley de Registros Públicos de Nevada”, criticó el juez de distrito, Joe Hardy Jr.

La abogada de las autoridades, Jackie Nichols argumentó que el departamento de policía no tiene la capacidad de buscar registros por cargos criminales, que una base de datos solicitada por el periódico no califica como un registro y que la información sobre las asignaciones de unidades de los oficiales debe mantenerse confidencial para proteger su seguridad.

Hardy respondió que los argumentos de Nichols no califican como evidencia y que LVMPD ha proporcionado “nada de evidencia” de por qué no ha publicado los registros, lo que, agregó, “casi me deja sin palabras”.

En mayo, el Review-Journal demandó a la Policía Metropolitana, acusándolos de numerosas violaciones de la ley de registros abiertos del estado, incluyendo la denegación de acceso a documentos públicos, el cobro de tarifas exorbitantes y la respuesta lenta a las solicitudes. El Review-Journal presentó la primera de varias solicitudes de registros abiertos para los documentos en febrero de 2017. En respuesta, LVMPD ha exigido miles de dólares en honorarios y ha enviado incorrectamente el periódico a otra agencia para su registro.

La policía recientemente admitió en una presentación judicial que no respondió a algunas de las solicitudes del periódico.

“El departamento policial ha obligado al solicitante a dar vueltas y vueltas, e incurrir en honorarios y costos de abogados en los que nunca debió de haber incurrido”, destacó Hardy durante la primera audiencia judicial de la demanda el miércoles. “El departamento realmente necesita tomar sus obligaciones en serio”.

Hardy le anunció a la policía que participara en negociaciones de “buena fe” con el periódico y agregó que ambas partes deben comparecer ante él nuevamente en dos semanas con una actualización. El juez dijo que esta era la “última oportunidad para cumplir” con la ley e instó a LVMPD a dejar de lado sus “posiciones que carecen de mérito”.

Hardy indicó que esperaba que la policía trabajara con el Review-Journal, pero dada la historia del departamento en este caso, “no estaba muy seguro de que eso suceda”.

LVMPD no quiso hacer ningún comentario.

“El Tribunal emitió otra defensa inequívoca de la Ley de Registros Públicos de Nevada”, puntualizó el editor ejecutivo del Review-Journal, Glenn Cook. “Los gobiernos de Nevada deben dejar de malgastar el dinero de los contribuyentes en una resistencia infundada y sin sentido a las solicitudes básicas de información pública”.

La abogada del Review-Journal, Maggie McLetchie, argumentó que estaba complacida con el mensaje de Hardy al departamento de policía.

“La corte reconoció apropiadamente que LVMPD no cumplió con la ley de registros públicos de Nevada, y me alegra que las autoridades ahora tendrán que sentarse con el RJ”, mencionó. “Sin embargo, no debería acudir a una orden judicial y abogados para que una agencia pública cumpla con la ley. El departamento tiene un trabajo importante por hacer, pero no está por encima de los mandatos de la ley de registros públicos. Más importante aún, no debería tomar más de un año y medio para tener acceso a los registros que la policía admite que son registros públicos”.