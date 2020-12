“Cuatro meses de pesadilla para esta familia”: Abogada Ofelia Markarian

Ofelia Markarian, abogada de la familia (extrema derecha de la foto), acompañó a Aracely Palacio, madre de Lesly, tercera desde la izquierda, a una conferencia de prensa frente al edificio del FBI en Las Vegas para pedirle a las autoridades que agilicen la investigación y búsqueda de los asesinos de Lesly Palacio. También estuvieron las hermanas de la víctima, desde la izquierda: Keily, Ashly y Karely. Jueves 11 de diciembre de 2020 en el 1787 West Lake Mead Boulevard. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Ashly Palacio sostiene un retrato pintado a mano de su hemana Lesly, en una conferencia de prensa frente al edificio del FBI en Las Vegas, donde acudió junto a su madre y hermanas, asi como de la abogada de la familia a para pedirle a las autoridades que agilicen la investigación y búsqueda de los asesinos de su querida y extrañada hermana. Jueves 11 de diciembre de 2020 en el 1787 West Lake Mead Boulevard. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

“Han sido cuatro meses desde que se encontró el cuerpo de Lesly Palacio, cuatro meses sin respuesta de las autoridades para esta familia. Cuatro meses en los que esta madre y las hermanas de la víctima han estado pidiendo respuestas, mendigando justicia, necesitamos ayuda de las autoridades, de la comunidad, para localizar a los responsables de la muerte de Lesly y llevarlos ante la justicia; este no es un caso donde no sepamos quien cometió el crimen, sabemos quién lo hizo: Eric Rangel y su padre deben enfrentar a la justicia, son cuatro meses de pesadilla para esta familia”, comentó la abogada Ofelia Markarian, en una conferencia de prensa convocada por la familia de Palacio, para solicitar el apoyo del público y localizar a Erik y José Rangel, en esta ocasión frente al edifico del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Las Vegas.

La conferencia se llevó a cabo el jueves 11 de diciembre de 2020 a las 4 de la tarde.

Los responsables del atroz crimen siguen libres y representan un peligro para la comunidad.

“Han pasado ya cuatro meses. Las autoridades ya identificaron al asesino de mi hija, necesito saber si están buscando a Erik Rangel y su padre José, también en la Ciudad de México. Por favor, necesito justicia para mi hija Lesly, han pasado cuatro meses y no tengo información de las autoridades, los asesinos de mi hija deben pagar por lo que hicieron. El caso de mi hija no puede quedarse impune. Las autoridades no me han informado nada”, expresó en medio del llanto Aracely, madre de Lesly, quien estuvo acompañada en la conferencia de sus hijas Keily (14), Ashly (11) y Karely de 25 años de edad, respectivamente.

Durante estos cuatro meses las autoridades no le han dado avances de la investigación, le dicen que los están buscando, pero nada concreto. “Me da miedo que anden sueltos y la familia sufre por el crimen. No descansaré hasta que los encuentren y se haga justicia para Lesly. Toda la familia sufre por un crimen que cometieron en contra de mi hija, ella no merecía eso”, agregó Aracely, quien ha soportado con estoicismo este trago amargo.

Con la cercanía de la Navidad la tragedia ensombrece aún más el triste panorama de la familia Palacio, “para nosotros será muy difícil, esto no se lo deseo a nadie, el dolor es inmenso, Lesly nos hace mucha falta. Las niñas (sus hermanas) se están enfermando, nadie me devolverá a mi hija, pero necesito que agarren a Erik y José Rangel porque ellos son los asesinos de mi hija”, puntualizó antes de mandar una súplica a Guadalupe Rangel (presunta esposa de José y madre de Erik, “si me estás escuchando (o leyendo en este caso) entrega a tu hijo y tu marido, sé que sabes dónde están, les has de estar mandando dinero, aunque se escondan bajo las piedras los van a encontrar”.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con LVMPD al (702) 828-3521 o, para permanecer en el anonimato, Crime Stoppers al (702) 385-5555.

