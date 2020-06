DACA… A seguir soñando

En esta foto de archivo, Activistas y estudiantes de UNLV realizaron un mitin para manifestarse a favor de DACA y sus beneficiarios. Martes 12 de noviembre de 2019 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El estudiante de la Universidad de Harvard y director de asociaciones de Immigrants Like Us, Fernando Urbina, proporciona ayuda a virtual para renovaciones de DACA. [Foto Cortesía]

Miembros de la organización Immigrants Like Us, con sede en la Universidad de Harvard. [Foto Cortesía]

En esta foto de archivo, estudiantes piden proteger DACA y brindarles la oportunidad a los ‘Dreamers’ para poder seguir creciendo en Estados Unidos. Miércoles 13 de septiembre al exterior de la preparatoria Rancho. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Una noticia que se había estado esperando desde hace mucho tiempo finalmente llegó a primeras horas del jueves 18 de junio. La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado rechazar los esfuerzos del presidente Donald Trump para terminar con las protecciones legales de más de 800,000 jóvenes inmigrantes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Esto significa que, por ahora, los jóvenes “Dreamers” podrán conservar su protección contra la deportación y su permiso de trabajo. Por lo tanto, podrían seguir renovando.

De acuerdo con medios nacionales, el juez John Roberts expresó que los motivos analizados para tomar la decisión fueron si el gobierno federal cumplió con el requisito de procedimiento para proporcionar una explicación razonada para eliminar DACA. El resultado de los jueces de la Corte Suprema fue de 5-4.

Al respecto, el presidente Trump escribió en su cuenta de Twitter: “La Corte Suprema nos pidió que volvamos a presentar (el tema sobre) DACA, no se perdió ni ganó nada. ‘Golpearon’, al igual que en un juego de fútbol (donde esperamos que representen nuestra gran bandera estadounidense). En breve enviaremos documentos mejorados para cumplir adecuadamente… He querido cuidar a los beneficiarios de DACA mejor que los demócratas –que no hacen nada-, pero durante dos años se negaron a negociar. Han abandonado DACA. Según la decisión, los demócratas no pueden hacer ciudadanos a los (beneficiarios de) DACA. ¡No ganaron nada!”.

– Recurso gratuito para renovar DACA

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard contactó a El Tiempo para informar que mediante su organización, Immigrants Like Us, seguirán proporcionando ayuda virtual a los “Dreamers” de todo el país que deseen renovar su DACA. Un recurso necesario y gratuito para los beneficiarios que radican en Nevada.

“Todos nuestros servicios son gratuitos, los interesados deben venir a nuestro sitio web y llenar una solicitud. Se les indica qué documentos necesitamos y nuestro equipo legal los revisa. La solicitud toma de cinco a diez minutos para completarse”, comentó el estudiante de la Universidad de Harvard y director de asociaciones de Immigrants Like Us, Fernando Urbina, durante un enlace telefónico con este medio de comunicación.

Para Urbina, fue emocionante saber la determinación de la Corte Suprema, ya que significa que los “Dreamers” podrán mantener sus protecciones. Además, invita a toda la comunidad migrante a contactar a esta organización vía telefónica o correo electrónico si necesitan algún tipo de asesoría, tanto para DACA como para trámites de naturalización y “green card”.

“Soy el hijo de una inmigrante mexicana, ella siempre soñaba que sus hijos tuvieran una mejor vida en Estados Unidos, con más oportunidades de educación y trabajo, ahora que estoy en Harvard quiero trabajar para ayudar a inmigrantes de bajos recursos. En particular a los estudiantes con DACA… Fue muy difícil no saber qué pasaría, esperamos que esta decisión les genere más confianza para buscar ayuda y renovar su DACA. Muchos tenían miedo de buscar ayuda, había mucha incertidumbre”, agregó Urbina.

Immigrants Like Us tiene su sede en la Universidad de Harvard, en total son más de 10 estudiantes y abogados los que participan en esta organización para proporcionar asesoría gratuita –vía virtual- a la comunidad migrante del país.

Para más información, visite: www.immigrantslikeus.org

– Declaración de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración – Capítulo Nevada:

La Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado la rescisión de la administración del presidente Trump del programa DACA, un programa que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a este país como niños, que son conocidos como “Dreamers”. Este fue un caso de la Ley de Procedimiento Administrativo o APA y no un caso constitucional. Fue una victoria procesal.

La Corte Suprema en su decisión dijo que tenía jurisdicción y autoridad para revisar la rescisión del programa bajo la APA, y concluyo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no siguió los procedimientos correctos establecidos bajo la APA calificando la decisión de rescindir como “arbitraria y caprichosa”, y reiteró la fortaleza de nuestra Constitución en la separación de poderes. Aunque la corte no dijo si DACA era legal o no, la corte dejó claro que el presidente tiene el poder de continuar y terminar el programa si sigue el proceso legal correcto.

Durante este tiempo desafiante de la historia, muchos “Dreamers” están en la primera línea de lucha contra COVID-19. Son los trabajadores esenciales que mantienen a este país contribuyendo inmensamente y con valentía a nuestra sociedad. Esta es una victoria especial para ellos y para nuestros 800,000 “Dreamers”. Dicho esto, el Congreso debe actuar de inmediato y aprobar una protección permanente para los “Dreamers” de una vez por todas.

La gran mayoría de los estadounidenses, independientemente de las opiniones políticas, apoyan un camino permanente para los “Dreamers”. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración pide al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos que restauren completamente de inmediato el programa 2012 DACA y que procesen las solicitudes de manera justa y rápida. Se les recomienda a los solicitantes que buscan solicitar DACA por primera vez y aquellos que buscan solicitar viajar, conocido como Advance Parole, a recurrir a asesoramiento legal de un abogado de inmigración y no un “notario público”. Es importante enfatizar que no están calificados y autorizados por la ley para brindar ningún asesoramiento legal.

Mientras esperamos que las agencias reciban más orientación, los que ya tienen DACA pueden continuar renovándo. También recomendamos que los beneficiarios de DACA que vean a un abogado de inmigración para ver si hay otras opciones legales tal vez disponibles para arreglar su estadía permanentemente. DACA ha cambiado la vida de tantos para mejor, es solo una protección temporal contra la deportación. Esperamos que esto traiga un impulso final a la reforma permanente, ya que justicia retrasada es justicia negada.

