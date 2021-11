Dan cena de Thanksgiving a perros en The Animal Foundation

Una tradición navideña continuó el jueves, ya que unos 300 perros de The Animal Foundation recibieron comidas de Thanksgiving.

noviembre 26, 2021 - 10:12 am

Un perro come una comida especial de Thanksgiving en The Animal Foundation en Las Vegas el jueves 25 de noviembre de 2021. El festín incluyó albóndigas de pavo a la parmesana, manzanas con yogur a la canela, hortalizas asadas, cuadritos de brócoli y cheddar, y donas de calabaza para postre. (The Animal Foundation)

Empleados y voluntarios preparan comidas especiales de Thanksgiving para todos los perros de The Animal Foundation el jueves 25 de noviembre de 2021. (The Animal Foundation)

“The Animal Foundation se asoció con The Churchill Foundation en una promoción llamada ‘Thankful Pup’ para asegurarse de que todos los perros adoptables en el refugio recibieran comidas de Thanksgiving”, dijo Kelsey Pizzi, directora de comunicaciones de The Animal Foundation en un correo electrónico.

“Las comidas especiales se elaboraron con ingredientes de calidad humana, preparados cuidadosamente de forma que no perjudicaran su salud”. El delicioso festín incluyó albóndigas de pavo a la parmesana, manzanas de yogur a la canela, verduras de raíz asadas, cuadritos de brócoli y cheddar, y donas de calabaza de postre”.

Miembros y voluntarios prepararon y sirvieron las comidas.

Tres cerdos de la zona de la granja comieron las verduras sobrantes y los gatos recibieron golosinas de puré de calabaza, dijo Pizzi.