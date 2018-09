Danny Tarkanian y Susie Lee; “Cara a Cara”

Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los distintos aspirantes que buscan ocupar cargos de representación pública, y que serán elegidos mediante las elecciones del próximo martes 6 de noviembre, El Tiempo presenta su serie exclusiva ‘Cara a Cara’, la cual comenzó con la contienda por la gubernatura de Nevada Adam Laxalt vs Steve Sisolak. En esta ocasión se presentan los perfiles de los candidatos a congresista por el Distrito 3, Danny Tarkanian vs Susie Lee.

Susie Leey Danny Tarkanian, candidatos al Congreso por el Distrito 3 de Nevada. Fotos Michael Quine / Las Vegas Review-Journal.

Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los distintos aspirantes que buscan ocupar cargos de representación pública, y que serán elegidos mediante las elecciones del próximo martes 6 de noviembre, El Tiempo presenta su serie exclusiva ‘Cara a Cara’, la cual comenzó con la contienda por la gubernatura de Nevada Adam Laxalt vs Steve Sisolak. En esta ocasión se presentan los perfiles de los candidatos a congresista por el Distrito 3, Danny Tarkanian vs Susie Lee.

La primer pregunta formulada a ambos candidatos por este medio de comunicación fue ¿Por qué considera que usted es la persona ideal para representar al Distrito 3 de Nevada?

El republicano Danny Tarkanian respondió, “crecí para creer que el trabajo arduo, la responsabilidad personal y un sólido conjunto de valores familiares llevan a un ciudadano de este país a una vida mejor. Estas creencias tienen una gran influencia sobre mi vida personal y carrera comercial, y son principios que llevaré conmigo al Congreso. Tenemos una oportunidad de oro para avanzar soluciones que beneficien tanto a Nevada como a EE.UU. para las generaciones venideras. En el Congreso, apoyaré políticas que brinden más libertad y oportunidades para que cada nevadense tenga la capacidad de alcanzar su mayor potencial”.

Por su parte, la demócrata Susie Lee consideró, “durante los últimos 25 años, me he enfocado en resolver los problemas más apremiantes de nuestra comunidad y ayudar a las personas a vivir vidas mejores. Ese debería ser el papel de un miembro del Congreso. Cuando el problema de las personas sin hogar de la ciudad fue creciendo en la década de 1990, comencé el primer centro integral para personas sin hogar. Cuando el Distrito Escolar del Condado Clark recortó la programación después de la escuela, fungí como directora fundadora de After-School All-Stars. Cuando las tasas de deserción en la escuela las preparatorias alcanzaron niveles de crisis, asumí el control de Communities in Schools of Nevada, y la organización ahora sirve a más de 64,000 estudiantes en 63 escuelas en todo el estado, logrando una tasa de graduación del 87%”.

Sobre sus prioridades como congresista en caso de ganar la elección, Lee dijo que se enfocará en tres aspectos: reducir los costos de atención médica, expandir las oportunidades económicas para las familias de Nevada y reformar el sistema educativo para generar las oportunidades de éxito que los jóvenes necesitan.

En respuesta a sus prioridades como congresista en caso de ser elegido, Tarkanian aseveró que se centrará en la promesa de libertad, ya que considera que es la razón por la cual las personas de otros países emigran a EE.UU. El republicano agregó que busca fortalecer las oportunidades de crecimiento, apoyando políticas que motiven a las empresas a crear empleos, además de seguir respaldando las políticas de America First (América Primero) y dar prioridad a una solución definitiva para el sistema migratorio incluyendo la seguridad en la frontera.

Una pregunta directa en esta contienda electoral es ¿Qué te diferencia de tu oponente?

Tarkanian respondió que: “Mi oponente, Susie Lee, trata de hablar de puntos, no de soluciones. Ella tiene una historia documentada de evitar reuniones públicas y preguntas de los votantes. Yo continuamente entablo diálogos con los votantes, y aprendo mucho de sus comentarios. La diferencia entre Susie y yo se reduce a una verdad básica: Susie es escogida por el establecimiento de Washington y ella votará por lo que quieren. Yo, por otro lado, soy un pequeño empresario y un hombre de familia comprometido a luchar por lo mejor para las familias de Nevada”.

Por otra parte, Lee respondió que: “Tengo un largo historial de obtener resultados en nuestra comunidad, mi historial habla por sí mismo. Mi oponente, por otro lado, tiene una lista sórdida de escándalos éticos a lo largo de su carrera, incluyendo ayudar a establecer compañías de estafas de telemercadeo y dirigir fondos de caridad a su cuenta de campaña política. Ha sido un candidato fallido para seis oficinas diferentes desde 2004. Mantendré mi enfoque en trabajar con todas las partes para ofrecer resultados para las familias de Nevada, como lo he hecho durante años, no en política partidista”.

Por último, a través de El Tiempo ambos aspirantes al Congreso por el Distrito 3 de Nevada enviaron un mensaje para la comunidad hispana en busca del voto.

La demócrata Susie Lee expresó que, “el éxito de la comunidad hispana es vital para el éxito de nuestro estado. Con la mitad de la comunidad hispana perteneciente a la generación del milenio, es imperativo que tengamos un sistema educativo que eduque y apoye a nuestros jóvenes residentes hispanos. Los estudiantes hispanos, sin embargo, son desatendidos de manera rutinaria por nuestro sistema educativo, y es menos probable que obtengan un título universitario. Como resultado, menos residentes hispanos poseen una casa o tienen un plan de jubilación patrocinado por el empleador. Además, los destinatarios de DACA en Nevada continúan viviendo en el limbo debido a la inacción del gobierno en la reinstauración del programa o en la búsqueda de una reforma migratoria”.

El republicano Danny Tarkanian concluyó su participación con el siguiente mensaje: “Como padres, todos queremos lo mismo: un futuro mejor para nuestros hijos. Es por eso que trabajamos duro todos los días, y es por eso que sacrificamos mucho por ellos. Me postulo para el Congreso porque quiero asegurar un país fuerte, estable y próspero para las próximas generaciones. Es nuestra responsabilidad compartida garantizar que Estados Unidos siga siendo un lugar de libertad, bienvenida y oportunidad. Espero ganar tu voto. Por favor comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta”.