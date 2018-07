Dean Heller se reúne con el candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh

WASHINGTON – El senador Dean Heller salió de una reunión de cortesía con el juez Brett Kavanaugh el jueves y declaró que probablemente votaría para confirmar al jurista para cubrir una vacante en la Corte Suprema.

“No tengo reservas”, señaló Heller, republicano por Nevada, al Review-Journal. “Estoy muy seguro”.

Heller dijo que votaría para confirmar a Kavanaugh, quien fue nominado por el presidente Donald Trump para cubrir la vacante creada cuando el juez Anthony Kennedy anunció su retiro del tribunal superior.

Se espera que el Comité Judicial del Senado realice una audiencia de confirmación el mes próximo. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, mencionó que quiere un voto de confirmación sobre el nominado antes de que comience la sesión de octubre de la Corte Suprema.

Kavanaugh está haciendo llamadas de cortesía con senadores en Capitol Hill. Se ha reunido con legisladores republicanos en las últimas dos semanas.

Una reunión con la Senadora Catherine Cortez Masto, D-Nev., Aún no se ha programado.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva más tarde para consultar las actualizaciones.

Kicking off my meeting with Judge Brett Kavanaugh. pic.twitter.com/U3E5HivSlg

— Dean Heller (@SenDeanHeller) July 19, 2018