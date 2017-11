Dedican semana a estudiantes indocumentados

Melissa Yzaguirre explicó a los asistentes sobre las becas que UNLV tiene para los estudiantes indocumentados con buenas calificaciones. Miércoles 25 de octubre en CSN. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Este es el primer ‘UndocuWeek’ en Nevada y esperamos que los colegios hagan lo mismo en los siguientes años”: Mariana Sarmiento, estudiante fundadora de UndocuNetwork. Miércoles 25 de octubre en CSN. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Muchas veces piensan que no pueden asistir a una universidad y eso no es cierto. Sí pueden hacerlo y lograr la carrera de sus sueños”: Mayra Sierra, representante de UNR. Miércoles 25 de octubre en CSN. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La organización estudiantil de UNLV, UndocuNetwork, llevó a cabo una serie de eventos semanales dedicados a los estudiantes indocumentados, la cual fue denominada ‘UndocuWeek’ y se realizó del 23 al 27 de octubre en distintos sitios del Sur de Nevada.

“Es una conmemoración para las personas indocumentadas, no solo en resistencia, también en nuestras contribuciones. Tuvimos un evento diferente cada día de la semana en UNLV y otras partes de la comunidad. Tuvimos una feria de inmigración y un evento de sanación para las personas indocumentadas, para saber cómo aliviar toda esa presión que sentimos”, comentó la fundadora de UndocuNetwork, Mariana Sarmiento.

Sarmiento, quien también es beneficiaria de DACA, sabe de la importancia de informar a los estudiantes indocumentados sobre las oportunidades educativas que existen en Nevada. Por tal motivo, uno de los eventos fue una feria de inmigración y académica que tuvo lugar en el Colegio del Sur de Nevada el miércoles 25 de octubre.

“La semana para personas indocumentadas es algo que se celebra en diferentes colegios alrededor del país, especialmente en California. Este es el primer ‘UndocuWeek’ en Nevada y esperamos que los colegios hagan lo mismo en los siguientes años”, agregó Sarmiento.

Dicho evento contó con la participación de la representante de la Universidad de Nevada Reno (UNR), Mayra Sierra, quien explicó a los asistentes que sí es posible culminar una carrera universitaria, ya que ella logró hacerlo.

“Yo asistí a esa universidad (UNR) cuando era indocumentada, no había DACA en ese tiempo, cuando me gradué de la universidad pude trabajar para ellos gracias a que solicité el programa de DACA. Si están en preparatoria, les explico que ellos califican a las becas que la universidad les da a los estudiantes, no deben tener requerimientos de ciudadanos, la universidad no pide números de seguros, ayudan a estudiantes que en realidad tienen buenas calificaciones y hacen un buen trabajo en la escuela”, dijo Sierra.

La integrante de UNR, aseveró que esta universidad cuenta con un programa a bajo costo para que los estudiantes puedan viajar a la ciudad de Reno a conocer las instalaciones. Además de tener becas disponibles para la comunidad indocumentada que van desde los $1,500 a $8,000 dólares.

“Para admisión, los estudiantes deben tener un promedio de 3.0. Para las becas deben tener un promedio de arriba de 3.5. Tomen la información, muchas veces piensan que no pueden asistir a una universidad y eso no es cierto. Sí pueden hacerlo y lograr la carrera de sus sueños”, sentenció Sierra.

Otra de las instituciones presentes durante la feria de inmigración fue la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), quienes también explicaron que no es necesario tener un número de seguro social para que un estudiante pueda cursar una carrera en este plantel.

Al respecto, la consejera de UNLV, Melissa Yzaguirre, mencionó que: “Pueden hacer la solicitud para diferentes tipos de becas. Tenemos consejeros que hablan español, si necesitan ayuda pueden ir a la oficina para hablar por nosotros.

Uno de los programas que tenemos empezó el año pasado para los estudiantes que no pueden tomar fondos del gobierno (federal), pueden tener diferentes becas. Si vemos que no tienen suficiente dinero, hay una beca en UNLV a la que pueden acceder”.

Para más información sobre becas y oportunidades educativas en Nevada para las personas indocumentadas, visite los sitios de internet de las siguientes instituciones académicas.

*UNR: www.unr.edu

*UNLV: www.unlv.edu

*CSN: www.CSN.edu

*NSC: www.NSC.edu