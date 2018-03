Dedican semana a proteger a los consumidores

[Cortesía]

Miriam Lira-Hickerson durante un foro informativo sobre prevención de fraude en el Consulado de México en Las Vegas. Foto Archivo/Cortesía.

“Llame a nuestras oficinas, para eso estamos, para responder si hay quejas contra determinado lugar”: Miriam Lira-Hickerson, intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada para Minorías. Miércoles 7 de marzo de 2018 en el Departamento de Negocios e Industria de Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada para Minorías, Miriam Lira-Hickerson, exponiendo casos sobre comercio engañoso que derivan en trata de personas. Foto Archivo / El Tiempo.

Del 4 al 10 de marzo se celebró la Semana Nacional de Protección al Consumidor, en la cual cada una de las instituciones locales, estatales y federales alertan y sugieren a las personas que se informen antes de realizar alguna transacción, de esta manera se podría evitar ser víctima de fraude.

La intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada para Minorías, Miriam Lira-Hickerson, recibió a El Tiempo en su oficina de Las Vegas, y fue a través de este medio de comunicación que exhortó a la población hispana a prestar doble atención a cualquier tipo de transacción que se pueda realizar por medio de las redes sociales.

“La gente debe comprender en esta semana de concientización que las plataformas digitales son el medio más tenue para hacer negocios. En los últimos meses el 80% de los casos que han llegado a mi oficina ha sido gente que fue contactada por Craigslist, Facebook o correos electrónicos, con un click les pueden ofrecer un trabajo”, comentó Lira-Hickerson.

De acuerdo con información proporcionada por la funcionaria pública, muchos estafadores se aprovechan de la necesidad de algunas personas por obtener un empleo. La víctima reconoce su deseo de trabajar y ante ello brinda más información personal de la debida, esto es como los impostores comienzan a indagar y a saber detalles del consumidor.

“En cualquier página o grupo que sea oficial o no oficial, si usted está buscando trabajo debe saber que ninguna empresa le va a pedir sus documentos vía pública, ‘si eres indocumentado’ esas palabras son una alerta roja, ninguna empresa legítima lo va a poner en su página oficial. Tampoco, ninguna empresa legítima le va a ofertar por motivo de su ansiedad de trabajo”, informó la intercesora.

Otra alerta que el consumidor debe tomar en cuenta es que ninguna empresa o empleador legítimo va a solicitar datos personales por medio de inbox (mensajes privados en redes sociales). El solicitar una cantidad de dinero por entrar a determinado trabajo también es una alerta.

“Cuando usted es parte de esa transacción, lo que gana el supuesto empleador es que entran en un trabajo riesgoso, puede ser un lugar donde estén haciendo algo ilícito, pueden entrar en un trabajo donde las personas sepan demasiado de su información personal y de esa manera llegar a una extorsión.

Se puede prestar a tráfico humano que es cuando reclutan a personas para obligarles a trabajar en ciertos empleos por la necesidad de dinero. Hay gente que está limpiando casas o son recepcionistas y no pueden salir, los capturaron por medio de una oferta de trabajo y ellos (estafadores) se quedaron con el único documento que tienen. Pero sin denuncia no hay crimen”, sentenció Lira-Hickerson.

-Compra de automóviles

Otra transacción recurrente en la que una persona puede resultar afectada es mediante la compra de automóviles. En muchas ocasiones el consumidor acepta que los vendedores aumenten una cifra de ingreso anual que no tienen, el comprador lo firma y en ese momento se convierte en responsable del vehículo sin haber analizado los costos económicos por venir, lo que puede resultar en la pérdida del automóvil.

“La transacción no se puede finiquitar si el consumidor no tiene el ingreso para pagar el auto. Los vendedores de autos, no todos, son gente capacitada para vender, tienen técnicas de venta, pero no siempre tienen la ética para manejar las transacciones en cuanto al beneficio del consumidor. Ellos al llenar la solicitud deben decir cuánto gana el consumidor”, dijo la intercesora.

El objetivo de elevar la cifra de ingreso del consumidor es para que este pueda acceder a un préstamo bancario, pero al momento de perder el vehículo la responsabilidad es únicamente del comprador.

“Ahí no es culpa del banco, ni de la agencia, ni del vendedor, es culpa del comprador que firmó en esa hoja de que él/ella ganaba ese dinero ficticio”, aseguró Lira-Hickerson.

-Agencias de Multiservicio

De acuerdo con la intercesora de Asuntos al Consumidor de Nevada para Minorías, en Nevada es recurrente que los notarios o cualquier otra persona realice trámites de inmigración sin tener la preparación adecuada. “Los consumidores actualmente prefieren ir con alguien con el que paguen una tarifa y les hagan de todo, es un error que debemos cambiar”, mencionó Lira-Hickerson y alertó a la comunidad de que el resultado de este tipo de comercio engañoso puede ser muy grave.

“No todos saben de todo, y eso es un alto riesgo para el consumidor. Las agencias multiservicio, en mi experiencia como intercesora, el 95% tienen cero experiencia de lo que están promoviendo, de notarios se volvieron ‘todólogos’, lo peor es que los consumidores les creen. Apoyo a los multiservicios que hacen un buen trabajo, pero son contados (pocos) en Nevada”, acotó la intercesora.

Sobre todo en temas migratorios se recomienda a las personas acudir con especialistas es la materia, ya que el solicitar servicios de personas no certificadas puede derivar en pérdidas de dinero y daños posiblemente irreparables en determinado caso migratorio.

“Antes de entregar dinero, si usted no lo quiere perder y no quiere pelear un caso, llame a nuestras oficinas, para eso estamos, para responder si hay quejas contra determinado lugar”, expresó Lira-Hickerson.

La prevención es la mejor herramienta contra los estafadores. En el caso de las transacciones mediante plataformas digitales, una vez cometido el fraude es muy difícil hacer justicia, ya que el infractor fácilmente puede cambiar su nombre e información en determinada red social.

“No hay investigadores dedicados a buscar a delincuentes a menos que sea una situación judicial y criminal, y aquí en el estado el Departamento de Negocios e Industria no se dedica a eso.

Quiero concientizar a los consumidores para que no se dejen llevar por la facilidad de la transacción, es muy difícil hacer una investigación porque no vamos a encontrar a la persona o no sabemos a dónde fueron los fondos. Es mejor hacer los negocios aquí en Nevada antes de dar un paso de entregar dinero, pregunten antes de la transacción, para saber si un negocio tiene quejas pueden llamarnos por teléfono”, recomendó Miriam Lira-Hickerson.

Para más información llame al 702-486-4575 o envíe un correo electrónico a mhickerson@business.nv.gov