Dejó pandillas y se graduó en Justicia Criminal

Cynthia Sabedra, obtuvo su GED y estudió una carrera en Las Vegas después de dejar las pandillas en California. Sábado 24 de febrero de 2018 en hotel y casino Rio. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La abogada Cecilia Equihua estudió derecho para ayudar a familias que son separadas por las deportaciones, como la de su propio padre. Sábado 24 de febrero de 2018 en hotel y casino Rio. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Flor Cardona, consejera del programa Gear Up (centro), dijo que el programa está dirigido a estudiantes de bajos ingresos. Sábado 24 de febrero de 2018 en hotel y casino Rio. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

En el marco del reconocimiento a los mejores alumnos de la generación 2017 del programa Trio GearUp, -iniciativa de tutoría académica y consejería financiada por UNLV en preparatorias y secundarias de Las Vegas-, se celebró la ceremonia de graduación el sábado 24 de febrero, en el salón de conferencias del hotel y casino Rio. Este programa actualmente cuenta con 89% de alumnos de origen hispano, quienes en muchas ocasiones son la primera generación de su núcleo familiar en obtener un diploma universitario.

Una de las galardonadas fue la graduada de la carrera de Justicia Criminal, Cynthia Sabedra, quien irónicamente en su juventud fue integrante de pandillas, hasta que la vida por medio de la religión y el ámbito académico le tenía preparada una segunda oportunidad.

“Hasta hace seis años fue que hice mi examen de GED (equivalente a preparatoria) y me dediqué a entregar mi vida a Dios y a mis estudios, sufrí de abusos mentales y verbales, que tuvieron como consecuencia el integrarme a una vida de pandillerismo en California. Hablo y comparto mi pasado para dar ejemplo a los más jóvenes y que también salgan adelante”, dijo Sabedra.

Entre aplausos y felicitaciones de los jóvenes asistentes, Sabedra relató que el programa también conocido como The Center fue la oportunidad de creer en ella misma, “mi lado religioso me llevó a convertirme en pastora, mi vida eran las drogas y las calles, estar en prisión, ahora estoy casada, en un mejor lugar y con una carrera”.

La abogada Cecilia Equihua, originaria de Michoacán, México, de igual forma aprovechó las ventajas de GearUp UNLV, pues en el momento en que su padre es deportado, consideró abandonar sus estudios, sobre todo por el apoyo financiero que tenía de parte de él.

“Yo quise ser abogada luego de ver como deportaron a mi padre, me convencí aún más que la situación migratoria es algo que afecta a nuestra comunidad hispana directamente. Mi familia fue separada, y yo tuve que salir adelante con mi carrera, no me podía rendir y actualmente tengo la oportunidad de ayudar a familias que están pasando por situaciones similares”, comentó la abogada Equihua.

La consejera del programa Gear Up, Flor Cardona, explicó cómo funciona esta ayuda académica, descubrieron la historia de estas y otras estudiantes que tienen un final de éxito gracias al apoyo de UNLV. Es importante para otros estudiantes conocer el pasado de los galardonados y sentirse motivados para su educación.

Trio Gear Up, está dirigido a estudiantes de bajos ingresos, “hacemos que estos jóvenes reciban todo gratis, tutoría, consejería, ayuda financiera, visitas a universidades para que de esta manera los estudiantes puedan tener la experiencia de estar en un ambiente educativo y saber lo que es dedicarse de tiempo completo a terminar un grado académico”, explicó Cardona.

Son 17 escuelas de Las Vegas las que cuentan con el servicio de tutores y clases extra. 11 secundarias y 6 preparatorias.

Para más información llame al 702-774-4545.