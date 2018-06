Demanda ex jefe de policía de Henderson a alcaldesa y funcionarios municipales

El entonces jefe de policía de Henderson, Patrick Moers, escucha durante una reunión especial del Consejo Municipal en el Ayuntamiento donde juró el martes 17 de julio de 2012. (K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal)

El ex jefe de la policía de Henderson, Patrick Moers, ha presentado una demanda que acusa a la alcaldesa Debra March y otros líderes de la ciudad de solicitar falsas acusaciones de mala conducta sexual en su contra, dañando su reputación y obligándolo a renunciar.

La demanda, presentada el 14 de junio ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark, detalla la relación tensa de Moers con la alcaldesa y el liderazgo de la ciudad, incluyendo el ex administrador municipal Robert Murnane, el ex abogado de la ciudad Josh Reid, la directora de recursos humanos Jennifer Fenema, el ex jefe interino Todd Peters y tres mujeres que, según Moers, presentaron demandas falsas en su contra.

Moers, que está representado por el abogado Leslie Stovall, está buscando más de $50 mil en daños y perjuicios.

“La demanda es para arrojar luz sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Henderson y lo que está sucediendo detrás de escena”, señaló Moers en una entrevista el martes. “Es hora de que la gente se ponga de pie, el público debería saber la verdad”.

Moers abandonó el Departamento de Policía de Henderson en mayo de 2017 luego de firmar un acuerdo de separación. La ciudad ocultó el motivo de su expulsión y le permitió retirar más de $163 mil de tiempo libre no pagado. El Review-Journal informó en enero que Moers fue obligado a abandonar el lugar después de que la ciudad contrató a un bufete de abogados externo para investigar las denuncias de acoso sexual.

En la demanda, Moers afirma que fue amenazado repetidamente con despido y “lesión a su reputación” por March y sus administradores después de que se negó a encubrir la mala conducta en el Departamento de la Policía de Henderson para proteger la campaña de la alcaldía de March.

March emitió una declaración no a través de la ciudad, sino a través de la firma de relaciones públicas Trosper Communications, que también dirigió su campaña.

“No puedo estar más decepcionado y entristecido por la demanda presentada por el ex jefe de policía Patrick Moers”, argumentó March en el comunicado. “Su caracterización de mí no representa mis valores, y aquellos que me conocen saben que este no es el tipo de comportamiento que exhibo. Espero con interés mi día en la corte y actualmente estoy sopesando mis opciones legales, si bien estas circunstancias son desalentadoras, no permitiré que interfieran con el gran impulso que el Ayuntamiento y yo hemos trabajado tan arduamente para lograr; seguiré liderando nuestra ciudad con dignidad y honor”.

En un esfuerzo por “evitar causar vergüenza” a la campaña de la alcaldesa, afirman Moers, Murnane y Fenema que lo instaron a ignorar una queja contra el entonces subjefe Peters, acusado de hacer comentarios sexualmente explícitos a una empleada y tratar de promover una mujer con quien estaba teniendo una relación.

Murnane y Fenema no pudieron contactarse para hacer comentarios el martes.

Moers, quien fue designado jefe de policía en 2012, también alega que los administradores de la ciudad exigieron una copia de una investigación criminal sellada, y lo instó a “cuidar” una multa de tránsito emitida a la esposa de Reid y encubrir el arresto por conducir bajo la influencia de un administrador municipal. Reid, quien ahora trabaja en la práctica privada, es hijo del ex senador estadounidense Harry Reid.

“Las acusaciones son ridículas”, afirmó Reid el martes. “Estoy seguro de que se desestimarán en la corte”.

Supuestamente, March exigió que Moers “diera una lección” al sindicato policial por respaldar a Rick Workman en la carrera por la alcaldía de 2017. La demanda dice que March acusó a Moers de tratar de “destruir” su Henderson Community Foundation enviando postales que aumentan la Fundación del Departamento de Policía de Friends of Henderson. March vio ese grupo como competencia.

De acuerdo con la demanda, Murnane le indicó a Peters que buscara empleados de la policía para presentar quejas contra Moers. Dos mujeres que trabajan en el centro de despacho del 911, Miranda Ramos y Clarissa Rockwell, presentaron denuncias de acoso sexual y ambiente de trabajo hostil. Moers afirma que March o sus partidarios filtraron la información a los periodistas, dañando su reputación.