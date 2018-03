Demandas de Nevada afirman que una droga desencadena el juego compulsivo

(Thinkstock)

Cinco habitantes del norte de Nevada están demandando a fabricantes y distribuidores de medicamentos antipsicóticos recetados conocidos como Abilify (aripiprazol), alegando que las compañías no advirtieron adecuadamente a los pacientes que el medicamento podría causar un comportamiento compulsivo, incluido en los juegos de azar.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Washoe el miércoles, alega que los pacientes y los médicos no fueron advertidos adecuadamente de los efectos secundarios “a pesar de las oportunidades y el deber de hacerlo”.

El desarrollador japonés de fármacos Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. y su filial estadounidense, Otsuka America Pharmaceutical Inc., añadieron advertencias de “juego patológico” a la etiqueta del fármaco en Canadá y Europa en 2012, pero no lo hicieron en Estados Unidos hasta enero de 2016, según a la queja.

La demanda también nombra al socio comercial de Otsuka en los Estados Unidos, Bristol-Myers Squibb, una compañía farmacéutica con sede en la ciudad de Nueva York, y dos de sus representantes de ventas.

Bristol-Myers Squibb no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Otsuka America Pharmaceutical se negó a comentar.

Abilify, genéricamente conocido como aripiprazol, se usa para tratar la esquizofrenia, los trastornos bipolares, la depresión y los trastornos del espectro autista, dice la denuncia. Un informe de 2011 a las Agencias Europeas de Medicamentos presentado por los demandados reporta que la posibilidad de que Abilify causara el juego compulsivo “no podía ser excluida”, afirmaba la denuncia.

Como resultado, señaló que las compañías agregaron el lenguaje de advertencia a las etiquetas de medicamentos en Europa y Canadá.

De 2005 a 2013, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) recibió al menos 30 informes de juego compulsivo, más 24 informes de otros comportamientos impulsivos como compras compulsivas e hipersexualidad, que podrían relacionarse con el medicamento, según la denuncia.

Las compañías no anunciaron los posibles efectos secundarios en su guía de medicamentos para pacientes de EE. UU., Alega la queja, y continuaron comercializando el medicamento en línea.

Hay aproximadamente mil demandas en todo el país contra la distribución de Abilify por parte de las compañías, destacó Peter Wetherall: un abogado de Las Vegas que representa a los demandantes del norte de Nevada. El acceso fácil a los juegos de azar en los casinos de Nevada aumenta el problema para aquellos que lidian con conductas compulsivas, agregó.

“Esta gente era vulnerable desde el principio y las cosas empeoraron para ellos”, dijo Wetherall. “Su escaso cheque de Seguridad Social ahora se gasta en máquinas tragamonedas o lo que sea, así que es bastante triste”.

Los demandantes buscan daños compensatorios por las pérdidas de juego sufridas mientras tomaban la droga.