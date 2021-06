Derecho al regreso laboral

Los inconformes señalaron durante el rally “Nosotros pedimos que los senadores y congresistas demócratas del estado, a quienes les dimos el voto, se involucren en la solución, en la búsqueda de justicia con los trabajadores”. El viernes 4 de junio de 2021 en la Unión Culinaria Local 226. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Lorena Carrillo lleva 18 años laborando en el MGM. Comentó que apenas le llamaron para que regrese a trabajar, mientras hay quienes con 4 a 5 años de antigüedad ya están de regreso. El viernes 4 de junio de 2021 en la Unión Culinaria Local 226. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Roberto Muñoz, expresó a El Tiempo, “ellos nos representan, pero nosotros queremos participar de los acuerdos que toman y, por el contrario, hemos recibido hasta amenazas. Me han dicho que no discuta (algunos líderes de la Unión) que me pueden correr; nosotros tenemos derechos, los empleados desde que hemos trabajado desde que abrieron el casino, lo hemos estado haciendo en malas condiciones, en todas las propiedades del sindicato”. El viernes 4 de junio de 2021 en la Unión Culinaria Local 226. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Un grupo de inconformes, afiliados al sindicato llevaron a cabo una manifestación en la sede del gremio obrero para exigir a los líderes que respeten sus derechos laborales, su antigüedad y derecho a regresar a los empleos que tenían antes de la pandemia, en las mismas condiciones que estaban antes de la crisis. El viernes 4 de junio de 2021 en la Unión Culinaria Local 226. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Un grupo de inconformes, afiliados al sindicato llevaron a cabo una manifestación en la sede del gremio obrero para exigir a los líderes que respeten sus derechos laborales, su antigüedad y derecho a regresar a los empleos que tenían antes de la pandemia, en las mismas condiciones que estaban antes de la crisis. El viernes 4 de junio de 2021 en la Unión Culinaria Local 226. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El gremio obrero, que aglutina a un gran porcentaje de trabajadores de origen hispano, conocido como “Unión Culinaria Local 226”, aplaude a la Legislatura de Nevada y al gobernador Steve Sisolak, por apoyar a los trabajadores del sector al aprobar la Ley SB 386.

Pero también, un grupo de inconformes llevaron a cabo una manifestación en la sede del sindicato para exigir a los líderes que respeten sus derechos laborales, su antigüedad y derecho a regresar a los empleos que tenían antes de la pandemia, en las mismas condiciones que estaban antes de la crisis. La movilización tuvo lugar el viernes 4 de junio por la tarde.

Mediante un comunicado enviado a El Tiempo, el lunes 7 de junio de 2021 por Bethany Khan, vocera de la Unión Culinaria: “Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, el Sindicato Culinario ha estado luchando todos los días para proteger a los trabajadores de la hostelería y sus familias durante esta crisis”, dijo Geoconda Argüello-Kline, secretaria-tesorera del gremio obrero, destacando que “en el punto álgido de la pandemia, el 98% de los miembros de la Unión Culinaria fueron despedidos y actualmente solo el 50% ha vuelto a trabajar. Si bien la mayoría de los trabajadores sindicalizados ya han ampliado las protecciones de destitución en sus contratos, la mayoría de los trabajadores protegidos por esta nueva ley SB 386 no están sindicalizados”.

Argüello-Kline agregó que “detrás de cada trabajador en este estado hay una familia y el Sindicato Culinario se enorgullece de haber ganado el ‘Derecho al Retorno’ para más de 350,000 trabajadores de la industria hotelera en Nevada. El sindicato está profundamente decepcionado de que los republicanos se nieguen vergonzosamente a apoyar a sus electores, que son trabajadores de la hospitalidad esenciales de primera línea”.

Pero, los inconformes señalaron durante el rally que “nosotros pedimos que los senadores y congresistas demócratas del estado, a quienes les dimos el voto, se involucren en la solución, en la búsqueda de justicia con los trabajadores. Desde el gobernador Steve Sisolak, los congresistas Steven Horsford y Dina Titus, así como a la senadora Catherine Cortez Masto, para que presionen a los casinos y la Unión y cumplan las promesas que le hicieron a los trabajadores”, expresó Roberto Muñoz, empleado del MGM Grand, durante una manifestación que se llevó a cabo fuera de las oficinas del sindicato obrero más grande del sur de Nevada, la Unión Culinaria Local 226.

La movilización tuvo verificativo el viernes 5 de junio de 2021 y fue atendida por decenas de agremiados del sindicato,

“Ya basta, pagamos cuotas de representación, sin embargo, nos están fregando en el casino; no hay nada, cosas para el trabajo, queremos todas las cosas para atrás (de regreso) las estaciones, los días, ya les dimos mucho”, expresó Leticia Nájera, empleada del Luxor hotel &casino.

Por su parte, Lorena Carrillo, abundó que “tengo 18 años con la compañía MGM, antier(sic) me llamaron y me dijeron mañana preséntate a trabajar, les contesté: momento, tengo hijos, esposo, debo ajustar mis cosas antes de regresar a trabajar; para ellos yo soy un número, pero soy una persona que merece y exige respeto. No es justo que personas que tienen cuatro o cinco (años) ya estén laborando y a mí no me habían llamado”.

Una de las caras visibles de la manifestación, el señor Roberto Muñoz, expresó a El Tiempo, “ellos nos representan, pero nosotros queremos participar de los acuerdos que toman y, por el contrario, hemos recibido hasta amenazas. Me han dicho que no discuta (algunos líderes de la Unión) que me pueden correr; nosotros tenemos derechos, los empleados desde que hemos trabajado desde que abrieron el casino, lo hemos estado haciendo en malas condiciones, en todas las propiedades del sindicato”.

“Nos cambiaron los días de descanso en la pandemia, con la promesa de que nos los regresarían al volver a la normalidad, sin embargo, no ha sido así. Se sentaron a negociar y no nos dijeron lo que habían hecho; a empleados que llevan años en la compañía les han cambiado los días de descanso, les cambian el turno, y no hay necesidad de eso porque todavía hay muchos sin trabajar en casa. Nosotros los trabajadores merecemos mejor trato, y le vamos a exigir a la Unión que el acuerdo lo echen pa’trás y si no, vamos a buscar abogados que tengan la valentía de representarnos y discutir con la unión. Nosotros somos los que pagamos el salario de los dirigentes del sindicato. No somos anti unión, pero exigimos que hagan su trabajo”, finalizó.

La “SB386 Right to Return” ordena y hace cumplir los siguientes requisitos en Nevada:

* Los trabajadores despedidos después del 12 de marzo de 2020 por razones económicas debido a la pandemia son elegibles para el derecho al retorno. Las protecciones en SB386 comienzan el 1 de julio de 2021 y expiran el 31 de agosto de 2022.

* Cientos de miles de trabajadores de hostelería, aeropuertos, casinos, viajes y estadios sindicalizados y no sindicalizados (incluidos operadores externos en hoteles y casinos, como tiendas minoristas, restaurantes, bares y estacionamientos) están protegidos.

* Los empleadores cubiertos (que tienen 30 o más empleados) deben ofrecer a los empleados despedidos vacantes para puestos iguales o similares a los que el empleado trabajó anteriormente.

* Los trabajadores que reciben ofertas de trabajo tienen 24 horas para aceptar o rechazar y deben estar disponibles para trabajar dentro de los cinco días posteriores a la recepción de una oferta.

* Los trabajadores pueden rechazar hasta tres ofertas de trabajo, con al menos tres semanas entre cada una, si la oferta de trabajo es para el mismo puesto o un puesto similar y tiene un horario similar al del trabajo anterior del trabajador.

* El empleador está exento de la obligación de retirar a un trabajador si el trabajador rechaza tres ofertas, o si el trabajador no está disponible por correo electrónico, correo, llamada telefónica o mensaje de texto para cada una de las tres ofertas.

* Los avisos de retiro del mercado deben estar disponibles en inglés, español o en cualquier idioma que hable al menos el 10% o más de los empleados.

* Los empleadores deben proporcionar a un empleado una explicación por escrito si se niegan a retirar a un empleado despedido dentro de los 30 días posteriores a la decisión.

* Si los derechos de retiro de un empleado bajo SB386 entran en conflicto con los derechos bajo su convenio colectivo, prevalecerá el convenio colectivo.

* Los empleados despedidos pueden hacer valer sus derechos mediante una denuncia ante el Comisionado Laboral o mediante una demanda judicial.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.